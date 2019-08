Leipzig

Sein Lebenswerk ist eine Bilderflut. Im öffentlichen Bewusstsein ist sie kaum. Frank Ruddigkeit, 1939 in Ostpreußen geboren, setzte sich in Malerei, Grafik und Plastik mit großen Themen auseinander. Er bewegte sich in seiner Kunst zwischen Leben und Tod, Krieg und Frieden, Himmel und Hölle wie kein Zweiter, ließ sich von Musik und Literatur beflügeln. Das Zeichnen war ihm Lebenselixier, das Herzstück seiner Arbeit. Groß angelegte und komplex aufgebaute Blätter greifen auf verschiedenen Zeitebenen existenzielle Probleme auf und beleuchten sie in der raffinierten Überblendung von Innen- und Außenwelten. Als brillanten Zeichner interessierten ihn immer große figurale Zusammenhänge, die er in spannungsreichen Formaten verortete. Über zwei Jahrzehnte hinweg fanden Stimmungen, Naturerlebnisse, intime oder kollegiale Begegnungen auch in den gezeichneten Tagebüchern Widerhall.

Entfesselte Wirbel

Ruddigkeit beherrscht virtuos die Klaviatur, lässt filigrane Linien, gebündelte Schraffuren und vitale Striche furios gegen die Unberührtheit der Fläche antreten. Seine Figuren verdichten sich zu entfesselten Wirbeln, austariert zwischen Leere und Fülle einer dynamischen Komposition. Affinitäten zur Literatur ließen Ruddigkeit Theaterplakate zu Shakespeare und Schiller entwerfen, unzählige Bücher mit kongenialen Zeichnungen begleiten – Weltliteratur ebenso wie Lyrik und Prosa der Leipziger Autoren An-dreas Reimann und Helmut Richter.

Bei der Plastizität von Ruddigkeits Bildsprache verwundert es nicht, dass er sich auch der Skulptur zuwandte. Gemeinsam mit Klaus Schwabe und Rolf Kuhrt ergriff er 1973 die Chance, am Karl-Marx-Relief am Universitätsneubau in enormen Dimensionen zu arbeiten. Die Bronze wurde 2006 entfernt, und in einer hitzigen öffentlichen Debatte wollte der Schriftsteller Erich Loest das Bildwerk am liebsten wie die Trümmer der 1968 gesprengten Paulinerkirche vergraben wissen. Doch Vernunft setzte sich durch. Heute steht die Plastik als Zeugnis der Zeitgeschichte im Campus Jahnallee. Nicht den Wirkungsraum, den es brauchte, hat Ruddigkeits zweites Relief im öffentlichen Raum, sein Bildfries zur Geschichte des Leipziger Marktplatzes am Portal des City-Tunnels. Der Künstler baute seinen Exkurs in die Historie 1978 wie ein Leporello auf, erzählt von Stadtgründung und Hinrichtungen, von Messehandel, Mühlenrädern, dem Überflug einer Montgolfiere, von der Vereinigung von KPD und SPD.

Zahlreiche Wandgestaltungen

Ruddigkeits herausragende Fähigkeit, große Bildräume zu organisieren, fand auch in zahlreichen Wandgestaltungen ihren Niederschlag, so mit einer vierteiligen Malerei im Mendelssohn-Foyer des Leipziger Gewandhauses und in der Engelsdorfer Christoph-Arnold-Schule. Hier setzte sich der Künstler mit der Vita eines erstaunlichen Bauern-Astronomen auseinander, der nach dem Dreißigjährigen Krieg die Gelehrtenwelt verblüffte. Das war 1996 und Ruddigkeits letzter baugebundener Auftrag. Die fünf Kugeln, die das Bronzebildnis des Sommerfelder Sterneguckers nach Art eines Perpetuum mobile umkreisen, bewegen sich noch immer.

Trotz der immensen Arbeitsfülle, mit der Ruddigkeit immer wieder Preise errang, allein 50 Einzelausstellungen im In- und Ausland bestritt und an 500 Präsentationen teilnahm, hatte er auch als Hochschullehrer einen guten Ruf. Er bildete von 1974 bis 2004 an der Hallenser Burg Giebichenstein Design-Studenten in Zeichnung und Malerei aus. Als ihn Willi Sitte, der wenig später Präsident des DDR-Künstlerverbandes werden sollte, seinerzeit nach Halle holen wollte, bot ihm Bernhard Heisig zeitgleich eine Lehre an der Leipziger Kunsthochschule an. „Große Bäume werfen große Schatten“, wusste Ruddigkeit schon damals, nahm die Pendelei nach Halle in Kauf und lieber Sittes als Heisigs Antrag an. Das hat er nie bereut. In Halle konnte er die Abteilung Grafik neu aufbauen – Detailarbeit bis zur Organisation von Glühbirnen für die Werkstätten. Die Studenten profitierten von einem Klima, das ihnen viel Freiraum bot. 1981 wurde Ruddigkeit zum Professor ernannt. Auch als Sekretär des Leipziger Künstlerverbandes setzte er sich in den 1970er Jahren für seine Kollegen ein. Ruddigkeit, der an der Leipziger Hochschule bis 1962 bei Hans Mayer-Foreyt und Heinz Wagner studiert hatte, zählt zu den exponiertesten Leipziger Künstlern einer Generation, der auch Hartwig Ebersbach, Volker Stelzmann, Sighard Gille, Ulrich Hachulla angehören. „Es gibt kein fremdes Leid“, war stets sein Credo, die Frage nach politischer Verantwortung in seinem Schaffen immanent.

Warnung vor dem Rechtspopulismus in Europa

„Es ist ein Wahnwitz, welche Macht einzelne Figuren haben, dass sich dieser Rechtspopulismus wie eine Seuche über ganz Europa ausbreitet“, kommentiert er die aktuelle politische Landschaft. Gern hätte er noch ein großes Bild gemalt zu den Geflüchteten, die den riskanten Weg über das Mittelmeer einschlagen. Doch das bleibt ein Traum in einem Leben, in dem sich künstlerisch viele Träume erfüllt haben.

Nach einem Sturz und Komplikationen musste der Künstler vor sechs Jahren sein Atelier aufgeben, hat sich mit starken physischen Einschränkungen abzufinden. Er klagt nicht. Er raucht Kette. Zwischen seinen Bildern, nur noch ein paar hundert Büchern, dem Kristallleuchter und den alten Möbeln lebt er relativ zurückgezogen – ein Mensch, der intensiv gelebt hat und jetzt nicht mit seinem Schicksal hadert. Das hat Klasse. Seine drei Kinder, zu denen er eine starke Bindung hat, wissen ihn in einer betreuten Wohnform in der Südvorstadt in eigenen vier Wänden und guten Händen.

Zwei Ausstellungen in den nächsten Monaten

Seinem 80. Geburtstag am 19. August gelten in den nächsten Monaten zwei Ausstellungen: Das Museum der bildenden Künste in Leipzig präsentiert im Oktober eine kleinere Schau auf der Grundlage seiner Tagebücher, ein etwa 50 Bände umfassendes Konvolut, das der Künstler dem Museum schenken will. Die andere Ausstellung wird im September in Gersdorf bei der Albrecht-Mugler-Stiftung eröffnet. „Das ist für mich eine absolute Überraschung“, bekennt Ruddigkeit. Mugler, ein Unternehmer, habe über die Jahre etliche Arbeiten erworben, die für ihn selbst gar nicht mehr so präsent waren. In einem nun abgeschlossenen Œu­v­re haben sie Schlüsselpositionen inne, die ursprünglich nicht abzusehen waren.

Frank Ruddigkeit, 6.9. bis März 2020, Albrecht-Mugler-Stiftung, Stollberger Straße 13, Gersdorf 09355, geöffnet nach Terminabsprache über Marion.Ludwig@artig-online.de

Von Ingrid Leps