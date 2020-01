1 aus 34 – Wer wird neuer Direktor des Bildermuseums in Leipzig?

Leipzig

Es lief. Das Museum hatte Fahrt aufgenommen, Wellen geschlagen. Vor gut einem halben Jahr dann die Ankündigung des vorzeitigen Endes einer Dienstreise. Alfred Weidinger, Direktor des Museums der bildenden Künste, hatte um Auflösung seines Vertrags gebeten. Wechsel zum 1. April nach Linz; eigentlich lief sein Kontrakt bis 2023. Nun also wieder die Suche nach einem neuen Richtigen, bei der man so viel falsch machen kann. Die gleiche Prozedur wie im Herbst 2016, als ein Nachfolger für den langjährigen Direktor Hans-Werner Schmidt gesucht wurde.

Die Ausschreibung ging bis 15. Dezember. 34 Bewerbungen seien bei der Stadt eingegangen, darunter auch aus dem europäischen Ausland, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). Jetzt muss gefunden werden, und dafür gibt es auch diesmal eine Kommission, der neben Jennicke der Beigeordnete für Allgemeine Verwaltung, Ulrich Hörning, die Personalamtsleiterin Claudia Franke und Vertreter der Fraktionen im Stadtrat angehören.

Hochkarätige Findungskommission

Beratende Mitglieder sind unter anderem Ingrid Mössinger, Ex-Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz, Silke Wagler, Leiterin des Kunstfonds der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und Florian Ebner, Leiter der Fotografie-Abteilung des Centre Pompidou in Paris.

Eins steht schon jetzt fest: „Ein nahtloser zeitlicher Übergang wird uns nicht gelingen, das Auswahlverfahren ist sehr aufwändig“, so Jennicke. Aber man habe mit Jeannette Stoschek eine erfahrene stellvertretende Direktorin, die in der Interimsphase das Haus leiten wird und dies beim letzten Direktionsübergang auch schon erfolgreich getan habe.

Weitere Auseinandersetzung mit Kunst in der DDR

Die abrupt endende Ära Weidinger steht unter anderem für eine Öffnung des Museums in die Stadt – mit rund 200 000 Besuchern konnte es im vergangenen Jahr einen Rekord einfahren. Es sei zu einer Selbstverständlichkeit geworden, das Museum zu besuchen, sagte Weidinger. Und das soll laut Skadi Jennicke auch so bleiben: „Die engagierte und offensive Öffnung, die das Haus unter Alfred Weidinger erfahren hat, sollte sich in der Haltung auch der neuen Direktion fortsetzen, ebenso die beherzte und umsichtige Auseinandersetzung mit Kunst in der DDR.“

Neben attraktiven Sonderausstellungen, so Jennicke, gelte es, die Sammlung des Hauses wieder stärker in den Mittelpunkt der Arbeit zu rücken. Dies sei im Hinblick auf die angestrebte Entgeltfreiheit für die Dauerausstellungen der städtischen Museen besonders wichtig. „Hier haben die Kuratoren und Kuratorinnen des Hauses in der Direktionszeit von Alfred Weidinger gute Vorarbeiten geleistet, deren Ergebnisse in diesem Jahr deutlicher zum Tragen kommen werden.“ Den vorzeitigen Weggang des Österreichers bedauert sie. „Seine Impulse waren wichtig für das Haus und die Stadt, und sie werden nachwirken.“ Weidinger wird in Linz Leiter des Oberösterreichischen Landesmuseums mit knapp 400 Mitarbeitern an mehr als einem Dutzend Standorten.

Frauen bevorzugt?

Von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) ist bekannt, dass sie bei führenden Posten im Kulturbereichs bevorzugt auf weibliche Besetzungen zurückgreift. Frauen hätten neben einer klaren Vorstellung, wohin sie wollen, andere Möglichkeiten, das umzusetzen, sagte sie. Spielen solche Überlegungen auch bei der Nachfolge für Alfred Weidinger eine Rolle? Offenbar nicht. Jennicke: „Wir suchen den oder die Beste für unser Museum.“

Von Jürgen Kleindienst