Bildschirm statt Bühne: Wie Leipziger Theater mit der Corona-Krise umgehen

Leipzig

Die Atmosphäre eines Theaterabends vermag die Videoaufzeichnung nicht zu ersetzen. Aber eintauchen kann man dennoch in „Die Räuber“, gespielt auf einer von einem Kerzenmeer erleuchteten Bühne. 1998 hat Konstanze Lauterbach Schillers Drama am Schauspiel Leipzig auf die Bühne gebracht. Jetzt war die Inszenierung als Stream zu sehen. Der Auftakt eines Video-Spielplans, der das derzeit ausgesetzte Schauspiel-Programm ersetzt.

Donnerstag, 14 Uhr: „Clavigo“ in Wolfgang Engels Inszenierung

Am Donnerstag folgt ab 14 Uhr Wolfgang Engels Studio-Inszenierung von Goethes „Clavigo“ von 1997. 24 Stunden bleibt das Stück zum Abruf auf der Schauspiel-Homepage. Zweimal in der Woche bietet das Theater einen Querschnitt aus dem Archiv: Am 31. März folgen „Einige Nachrichten an das All“ mit dem Jugendclub, am 2. April „Geister sind auch nur Menschen“ in der Regie von Claudia Bauer.

Osterspecial in Planung

Ein Osterspecial für Kinder ist in Planung. „Bei vielen Produktionen müssen noch die Rechte geklärt werden“, sagt Sprecherin Esther Ningelgen. In der Regel müssen Regisseure und Verlage einer Veröffentlichung zustimmen, deshalb füllt sich der Video-Spielplan erst nach und nach.

Westflügel mit Live-Streams

Während das Schauspiel auf das Archiv setzt, geht der Westflügel mit Live-Streams in die Zeit ohne Publikum. Auf „Krabat“ am vergangenen Wochenende, von knapp 300 Zuschauern verfolgt, folgt voraussichtlich am Freitag, 20 Uhr, eine Expedition ins junge Figurentheater. Ursprünglich waren mehrere Absolventen von Slowenien bis El Salvador eingeladen, um ihre Arbeiten zu zeigen und in Austausch zu treten. Das lange zuvor bestimmte Titelthema „Lesson in Survival“ („Überlebens-Unterricht“) bekommt mit dem Corona-Virus eine neue Bedeutung.

Hohes Spendenaufkommen

„Die Künstler konnten gar nicht erst anreisen“, sagt Westflügel-Sprecher Matthias Schiffner. Deshalb streamen sie ihren Arbeitsstand von zuhause. „Natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, weil die Künstler jetzt ohne Bühne und ohne Ensemble arbeiten“, sagt Schiffner, der sich über die bisherige Zuschauerresonanz und hohes Spendenaufkommen freut. „Wir haben viel Rückenwind bekommen.“ Das motiviert, an weiteren Video-Formaten wird gearbeitet.

Besonders aktiv ist im überregionalen Vergleich derzeit die Berliner Schaubühne mit einem täglich wechselnden Online-Angebot der eigenen Produktionen. Außerdem erarbeitet das Theaterportal Nachtkritik einen „digitalen Spielplan“.

Von Dimo Rieß