Bildschirmtheater gegen Premierenstau: Schauspiel Leipzig zeigt Lukas Rietzschels „Widerstand“

Lang ist die Liste der angekündigten Premieren am Schauspiel Leipzig. Seit Monaten jedoch folgt auf jeden Titel das Wörtchen „entfällt“ oder wenigstens ein „wird nachgeholt“. Heute endlich findet mit „Widerstand“ von Lukas Rietzschel wieder eine Premiere statt. Sie trägt allerdings ebenso einen Zusatz: „online“.

Die Entscheidung, sich ganz auf ein Streaming-Angebot und ein Spiel für die Kamera zu konzentrieren, fiel im Laufe des Probenprozesses. Denn der Stau fertig geprobter Inszenierungen, die auf eine Bühnen-Premiere warten, ist lang. Und so kommt es, dass „Widerstand“ in mehrfacher Hinsicht als Premiere betrachtet werden kann.

Erste Produktion nach der Verlängerung

Autor Lukas Rietzschel, vor drei Jahren bekannt geworden mit dem Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“, der später vom Staatsschauspiel Dresden auf die Bühne gebracht wurde, hat mit dem Auftragswerk „Widerstand“ erstmals einen reinen Theatertext verfasst. Leipzigs Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe, der Regie führt, produziert erstmals einen Theaterfilm, der sich ästhetisch von abgefilmten Theatervorstellungen abheben will. Für Kamera und Schnitt sind Kai Schadeberg und Fabian Polinski verantwortlich. Zudem ist „Widerstand“ Lübbes erste Produktion nach der Verlängerung seines Intendanten-Vertrags.

Die große Stadtratsmehrheit für den Verbleib des Intendanten bis 2027 sieht Lübbe als „großartige Bestätigung und ein deutliches Bekenntnis der Stadt zu ihrem Schauspielhaus“. Er verweist auf stabile Erfolge, unter anderem mit Einladungen zum Berliner Theatertreffen, zur Biennale nach Venedig oder den Mülheimer Theatertagen. Letztere zeichnen Gegenwartsdramatik aus. Darauf setzt das Schauspiel mit seiner Autorenförderung und regelmäßigen Uraufführungen wie jetzt erneut bei „Widerstand“. Hinzu kommt: 2019 verzeichnete das Haus einen Besucherrekord in Lübbes Amtszeit.

Neue Herausforderungen

Dass es wirtschaftliche rund lief, mag für einige Stadtratsmitglieder das wichtigste Argument sein. Aktuell finden sich alle Kalkulationen von der Krise über den Haufen geworfen. „Mir ist bewusst, dass die Pandemie und deren Folgen auch die städtische Kultur vor neue Herausforderungen stellen werden“, sagt Lübbe, der dennoch optimistisch in die Zukunft schaut, was die finanzielle Ausstattung des Hauses anbelangt.

Beschlossen ist bereits, Anna-Sophia Mahler ab kommender Spielzeit als Hausregisseurin zu engagieren. Ihre „Bohème“ wiederum wartet fertig geprobt auf die Premiere.

Inhaltlich sollen sich die Corona-Krise und ihre Folgen künftig auf der Bühne spiegeln, kündigt Lübbe an. „Viele Themen wie Klimanotstand, Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder kulturelle Bildung sind weiter in den Fokus gerückt. Das Thema öffentlicher Raum, urbanes Leben in Zeiten struktureller Veränderungen der Innenstädte werden wir ab kommender Spielzeit längerfristig in Angriff nehmen.“

Stadt-Land-Gegensatz

Auch „Widerstand“ fügt sich in das Themenfeld. Der Titel mag an Proteste gegen Corona-Maßnahmen denken lassen, entstand aber bereits 2019. Irgendwo im ländlichen Raum um Leipzig ist das Stück angesiedelt. Eine Tochter sieht ihren Vater entgleiten in die Verschwörungswelten des Internets. „Es ist kein spezifisch ostdeutscher Text“, sagt Rietzschel. „Ich wollte den Stadt-Land-Gegensatz aufgreifen, den es überall gibt, dieses gefühlte An-den-Rand-gedrängt-sein.“ Ein Thema, das von der Pandemie verstärkt werde, aber dauerhaft schwele.

Rietzschel hat beide Seiten im Blick, den Menschen, der abrutscht und die Gesellschaft, die das nicht verhindert: „Letztlich geht es um gescheiterte Kommunikation.“

Das Schauspiel interessiert sich nicht nur für die Themen des in Görlitz lebenden Autors. „Er kann Dialoge schreiben und Figuren entwickeln“, lobt Lübbe. Rietzschel hat mit kurzen, schlaglichtartigen Szenen gearbeitet. „Das ist dankbar für eine filmische Fassung“, sagt Enrico Lübbe.

Positives Neuland

Die Inszenierung spielt in einem Bühnenbild von Hugo Gretler, die leere Zuschauerpodesterie ist sichtbar. „Widerstand“, als analoge Produktion begonnen, verheimlicht den Kunstraum Theater nicht. Abzuwarten bleibt, wie sich durch Schnitte und Kameraperspektiven das Seherlebnis verändert. „Man muss Szenen ganz anders denken“, sagt Lübbe über den Dreh. „Das war positives Neuland und hat Energien freigesetzt.“ Außerdem habe der Druck eines fixen Premieren-Termins alle beflügelt. Verbunden ist die gut einstündige filmische Fassung mit deutlichem Mehraufwand für das Haus. Auf zwei Wochen Drehzeit folgten zwei Wochen Nachproduktion. Lübbe schwärmt von der intensiven Nachvertonung mit dem Musiker Peer Baierlein. „Darüber lassen sich Szenen noch nachdrücklicher fokussieren.“

Rietzschels Enttäuschung wiederum war zunächst groß, dass sein erster Theatertext nicht vor Publikum gespielt wird. „Jetzt freue ich mich, dass die Produktion in einem so experimentellen Rahmen stattfindet.“

„Widerstand“, Schauspiel Leipzig, Online-Premiere, 14.Mai, 20 Uhr; weitere Vorstellungen: 18. und 25. Mai.

Von Dimo Rieß