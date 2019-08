Leipzig

Fast zeitgleich sind jüngst zwei Comics über zwei der bedeutendsten Architekten der Moderne erschienen. In Szene gesetzt von zeichnenden Architekten. Der Spanier Augustín Ferrer Casas widmet Mies van der Rohe zum 50. Todestag am 17. August die aufwendig gezeichnete, viele Bauten präzis abbildende Biografie „ Mies“. Der Schweizer Andreas Müller-Weiss erlaubt sich in „Der Pavillon“ ein kriminalistisches Gedankenexperiment rund um Le Corbusier.

Ferrer Casas baut seine Biografie als Rückblende auf. Der greise Mies van der Rohe – 1886 in Aachen als Ludwig Mies geboren, 1938 in die USA übersiedelt – sitzt mit seinem Enkel, dem Architekten Dirk Lohan, im Flugzeug von Chicago nach Berlin. Mit der Zigarre im Mundwinkel springt er von Meilenstein zu Meilenstein. Sein legendärer Deutscher Pavillon bei der Weltausstellung 1929 in Barcelona, den der Spanische König für unfertig hielt. Die Villa Tugendhat in Brünn. Die Zeit als Bauhaus-Direktor. Dann die Hochhäuser, das Seagram in New York. Schließlich die Neue Nationalgalerie in Berlin. Und wie Ferrer Casas den Stahl-Glas-Pavillon auf eine Doppelseite legt, mit verwaschen-luziden Passanten als Staffage, da wirkt sie wie ein Architektenentwurf. Aus der Leere aber rücken auf den folgenden Seiten Mies’ Weggefährten ins Bild, Zeugen der Vergangenheit, aufgeladen mit stillem Vorwurf. Die Ex-Frau, die ihn verließ; das Mädchen, ein Baby auf dem Arm, das er als Soldat liebte; die Menschen in Chicago, deren Viertel unter die Abrissbirne kam, um nach seinen Plänen den Uni-Campus neu zu gestalten.

Man landet mitten in der Gegenwart

„Du kannst stolz sein“, sagt im Comic die Designerin Lilly Reich, die lange mit Mies zusammenarbeitete. „Aber war es das wert?“ „Ja! Ja! Ja!!!“, lässt der Autor seinen Mies antworten und gibt dem Leser die Frage nach der Moral des Bauens zum Schluss mit auf den Weg. Womit man mitten in der Gegenwart landet, in der die westliche Architektur-Avantgarde ihren kühnen Gestaltungswillen in China oder Dubai auslebt. Und totalitären Regimen die Monumente der Gegenwart beschert.

Mies gilt als apolitisch, wie es in einer fiktiven Comic-Szene auf der Terrasse der Villa Tugendhat Anfang der 1930er-Jahre deutlich wird: Die Sorgen seines jüdischen Auftraggebers Fritz Tugendhat nimmt er nicht ernst. Später muss nicht nur der Textilfabrikant emigrieren, sondern auch Mies. Und die Villa, heute Weltkulturerbe, spiegelt Geschichte, wird erst Nazi-Quartier, dann das der Roten Armee.

Le Corbusiers frühe stadtplanerischen Ambitionen tragen totalitäre Züge

Eine gewisse Sympathie für den Faschismus hingegen hegte Le Corbusier, 1887 in der Schweiz geboren, seit 1930 französischer Staatsbürger. Seine frühen stadtplanerischen Ambitionen in den 1920er-Jahren tragen totalitäre Züge. Die Altstadt von Paris wollte er durch Hochhäuser ersetzen. Im Comic „Der Pavillon“ geht es zwar nicht um eine Gesamtschau seines Lebens, doch der Kurzkrimi um den gealterten Le Corbusier offenbart am Rande dessen radikales Denken. Müller-Weiss lässt ihn vor den Grand Palais in Paris rollen, errichtet für die Weltausstellung 1900. Ein Baudenkmal heute, das Le Corbusier für seinen Museumsneubau geopfert hätte.

Vergleichsweise putzig erscheint der gerissene Verkauf seiner eigenen Wandbilder in einer Ferienvilla an der Côte d’Azur, an denen er längst keine Rechte mehr besaß. Es ist die Nachbarvilla seines Sommerhauses, in der später ein Schweizer Arzt erstochen wird. Die Leerstellen zwischen den gut recherchierten Fakten nutzt Müller-Weiss, um den Gewaltakt mit einer möglichen Erpressung von Heidi Weber, der Bauherrin des Zürcher Pavillons, zu verbinden. Erfreulicherweise lässt der Autor am spekulativen Gehalt keinen Zweifel und klärt in einem lehrreichen Anhang über Details auf.

Erzählfluss kommt in dem knappen, mit etwas aus der Zeit gefallenem Pinselstrich gemalten Werk kaum auf, aber es gibt einen kompakten Blick auf die Legende Le Corbusier und Designideen seiner Zeit. Formdetails lässt der Autor isoliert durch den Comic geistern. Zum verspielten Ansatz gehört auch ein Rabe, der unheilvoll in die Bilder greift und – „corbeau“ bedeutet auf Französisch Rabe – auf Le Corbusier anspielt.

Schicksalshaft flatternde Elster

Eine Elster hingegen flattert in „ Mies“ an delikaten Stellen vielsagend schicksalshaft durch den Comic, der sich ansonsten eindeutig gibt. Sowohl im Strich, der klar die Stimmung der Figuren wiedergibt und berühmte Bauwerke in spannenden Perspektiven einfängt, als auch in der gut gewählten Erzähllinie, der sich trotz chronologischer Brüche gut folgen lässt. Die zeichnerische Aufteilung überzeugt, dynamisch liegen immer wieder Ausschnitte einer Handlungssequenz über einem großformatigen Bild, das den jeweiligen Ort der Handlung festhält.

Weniger eindeutig allerdings ist die Faktenlage. Nicht jede Eskapade Mies van der Rohes ist verbürgt. Und dramatisch schildert Ferrer Casas die Schließung des Berliner Bauhauses 1933. Blut fließt, im Gegensatz zur Realität. Man sollte den Hinweis des Autors in die inspirierende Lektüre mitnehmen: Es handelt sich um eine „fiktive Biografie“, die „Fakten neu interpretiert“.

Augustín Ferrer Casas: Mies. Mies van der Rohe – ein visionärer Architekt. Carlsen; 176 Seiten, 20 Euro

Andreas Müller-Weiss: Der Pavillon. Mord an der Promenade Le Corbusier. Edition Moderne; 72 Seiten, 29 Euro

Von Dimo Riess