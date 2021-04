„Bitter für die Demokratie“: Julian Nida-Rümelin über die Debattenkultur und den Umgang mit der Pandemie

Leipzig/München

Der Philosoph Julian Nida-Rümelin befürchtet, dass wir noch „sehr, sehr lange Zeit“ mit Lockdown-Maßnahmen leben müssen. Im Interview plädiert er für einen vernünftigen Umgang mit der Gefahr und verweist auf andere Regionen in der Welt. „Covid-19 ist auch deswegen eine Tragödie, weil die Bekämpfung dieser Pandemie ihrerseits tödliche Nebenfolgen hat“, sagt er.

„Die Realität des Risikos. Über den vernünftigen Umgang mit Gefahren“ heißt das gerade erschienene Buch, das Sie zusammen mit Nathalie Weidenfeld geschrieben haben. Hat unsere Gesellschaft nach gut einem Jahr gelernt, vernünftig mit der Realität der Pandemie umzugehen?

Wir haben auf jeden Fall dazugelernt; am deutlichsten war das zu erkennen in den Sommermonaten, in denen nicht mehr von allgemeinen Lockdown- und Shutdown-Maßnahmen die Rede war. Als ich allerdings im Sommer davor gewarnt hatte, dass wir möglicherweise zu einem erneuten Lockdown gezwungen sein würden, wenn wir uns jetzt nicht für den Herbst vorbereiten, wurde mir wütend entgegengehalten, wie ich denn auf diese Idee käme. Niemand in der Politik wolle doch einen zweiten Lockdown. Ich hatte nicht gesagt, dass die Politik das wolle, sondern dass wir uns möglicherweise in eine Sackgasse manövrieren, die uns dann einen erneuten Lockdown aufzwingt, wenn wir uns nicht richtig vorbereiten. Genau das ist dann auch kurz darauf eingetreten, wir kommen seit dem Spätherbst aus dem Stotter-Lockdown nicht mehr heraus.

Wie weh tut Ihnen das, was mit der Kultur passiert?

Das ist die Krise in der Krise: Dass wir vor Weihnachten gesagt haben, jetzt machen wir mal eine möglichst schonenden Lockdown und verzichten auf das, was ohnehin nicht so wichtig ist – nämlich auf Freizeit – und subsumieren darunter den gesamten Kulturbereich. Allein das ist schon hochproblematisch. Ich komme selbst aus einer Künstlerfamilie. Für Künstlerinnen und Künstler ist die Arbeit nicht nur Lebensgrundlage, sondern Lebenssinn. Viele verlieren gegenwärtig den Mut, in diesen schwierigen Berufen zu bleiben. Es findet ein schrecklicher Aderlass statt.

Wie kann es weitergehen?

Es war absurd, Museen zu schließen. Die Leute halten Abstand, die Räume sind sechs Meter hoch, es gibt gute Aircondition. Es gibt inzwischen kluge Modelle, wie man ganz normale Rock- und Popveranstaltungen machen kann – ohne Mindestabstand. Menschen bekommen einen Ausweis, je nachdem ob sie durch Impfung oder Infektion immun sind oder negativ getestet. Sie sind dann mindestens einen Tag nicht infektiös, selbst wenn sie sich nach dem Test infizieren sollten, wie Virologen sagen. Es war ein Fehler, auch die Außengastronomie zuzumachen. Aerosolphysiker sagen, die Ansteckungsgefahr im Freien liege bei einem Tausendstel im Vergleich zu Innenräumen. Das Ziel muss sein, schwere Erkrankung und Tod zu vermeiden, nicht das ökonomische, soziale und kulturelle Leben zu ersticken.

Sie beklagen in Ihrem Buch, verknappt dargestellt, einen Diskurs, der in Befürworter der jeweiligen Maßnahmen und Dissidenten zerfällt. Hat sich das verändert?

Es ist nach meinem Eindruck ein bisschen besser geworden; es wird rationaler diskutiert, zum Beispiel bei der Frage, ob es jetzt vernünftig ist, Ausgangsbeschränkungen zu verhängen. Aber nach wie vor haben wir eine starke Polarisierung. Das ist bitter für die Demokratie. Es gibt die einen, die daran glauben, dass es die Regierung schon irgendwie weiß und richtig machen wird, und die sind manchmal auch sehr unkritisch. Teilweise gilt das auch für die Medien. Und die anderen steigern sich in ihrer Ablehnung zum Teil in völlig abstruse Ideen hinein bis zu der These, es gebe gar kein Corona, das sei alles Fake. Da kann man sich schon Sorgen machen.

Sie sprechen beim Umgang mit der Pandemie von Staatsversagen. Wo hat denn der Staat versagt?

Er hat zu Beginn

Zur Person: Julian Nida-Rümelin Julian Nida-Rümelin wurde 1954 in München geboren. Er studierte Philosophie und Physik und lehrt heute Philosophie und politische Theorie an der Universität München. Ab 1998 war Nida-Rümelin Kulturreferent der Stadt München. Von Januar 2001 bis Oktober 2002 war er Kulturstaatsminister im Kabinett Schröder. Von 2009 bis 2013 leitete er die Grundwertekommission der SPD. Seit Mai 2020 ist er stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Julian Nida-Rümelin ist verheiratet mit der Autorin Nathalie Weidenfeld.

viel zu nachlässig auf die Herausforderung reagiert: Die Ischgl-Urlauber kehrten ohne Quarantäne nach Hause zurück, Quarantäne-Maßnahmen wurden nicht kontrolliert, wie etwa in Südkorea, die Gesundheitsämter nicht digital aufgerüstet, die Schulen nicht vorbereitet. Die Trägheit, ein Merkmal der zu Ende gehenden Regierungszeit Merkel, hat uns den Vorteil im europäischen Vergleich in der ersten Welle wieder verspielen lassen. Aber nicht für alles ist der Staat verantwortlich. Ich bin nicht der Meinung, dass der Staat uns vor allem Unbill beschützen muss. Wir sind schon in erster Linie selbst für unsere Gesundheit verantwortlich. Das kann man nicht an die große Kindergärtnerin Staat delegieren. Wir müssen als erwachsene Menschen Verantwortung für uns und für andere wahrnehmen. Der Staat setzt Leitplanken – wie im Straßenverkehr.

Das macht er ja, der Staat, auch in der Pandemie. Die Frage ist nur, wo und wie er das tut.

Die beiden am schlimmsten betroffenen Regionen auf der Welt sind Südamerika und Europa. Nicht Afrika, nicht Asien und unterdessen nicht einmal mehr Nordamerika, weil man dort wenigstens bei der Impfkampagne sehr viel besser gefahren ist als in Europa. Wir müssen uns fragen, warum wir in Europa eine Strategie mit so massiven Nebenwirkungen verfolgt haben, während Südkorea, Taiwan und Japan keine allgemeinen Lockdown- und Shutdown-Maßnahmen verhängt haben, aber viel besser rausgekommen sind. Woran liegt es, dass wir uns so schwertun, risikostratifiziert vorzugehen? Jetzt, mit der Impfkampagne ist allen klar, dass es Menschen gibt, die viel verletzlicher, vulnerabler sind als andere. Eine Zeit lang konnte man das kaum sagen, ohne sich große Vorwürfe anhören zu müssen. Da hieß es ja, alle seien gefährdet. Das stimmt, aber die Unterschiede sind extrem. Schaut doch mal bitte auf die Statistiken. Das Risiko eines 85-Jährigen, an Covid-19 zu sterben, ist etwa 1000 Mal so hoch wie bei einer 35-Jährigen. Und da ist dann zu fragen: Wie kann es sein, dass wir die Alten- und Pflegeheime nicht schützen konnten. Menschen, die sich selber nicht schützen, die dem normalen Betrieb in solchen Heimen nichts entgegensetzen können, die müssen geschützt werden. Warum haben wir den Gefährdeten, die es wollen, nicht Lebensmittel und anderes Notwendiges nach Hause geliefert? Das haben nur einige Kommunen gemacht, zum Beispiel Tübingen.

Wir haben jetzt unsere Systeme zur Risikominderung mit Covid-19 sehr scharf eingestellt, was glauben Sie, wie es weitergeht, wenn weitere Wellen, womöglich auch andere Pandemien kommen?

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der Virologe Alexander Kekulé, die Ökonomen Christoph Schmid und Thomas Straubhaar, die Juristin Juli Zeh und ich haben ja im Frühjahr 2020 im „Spiegel“ dafür plädiert, dass man sich in Zukunft auf die vulnerablen Gruppen konzentriert und ansonsten kontrolliert möglichst viel des sozialen, ökonomischen und kulturellen Lebens vital hält.

Danach sieht es bis heute nicht aus?

Bei der anstehenden Novellierung des Infektionsschutzgesetzes ist die Inzidenz 100 das entscheidende Kriterium. Das kann bedeuten, dass wir über sehr, sehr lange Zeit mit Lockdown-Maßnahmen leben müssen. Das wäre unverhältnismäßig in meinen Augen, wenn durch Impfungen und Testungen die Mortalität von Covid-19 unter das Niveau einer saisonalen Grippe absinkt.

Sie haben schon damals im „Spiegel“ einen Vergleich mit der Grippe ins Spiel gebracht, was sofort in das von Ihnen angesprochene Polarisierungs-Muster geriet …

Vergleich heißt ja nicht Gleichsetzung. Tatsache ist, wir werden auch bei zukünftigen saisonalen Grippewellen keine Ausgangsbeschränkungen verhängen, keine Shutdown-Maßnahmen im Einzelhandel ergreifen. Wir werden das nicht tun, weil wir das über Jahrzehnte nicht gemacht haben. Dann können wir das aber auch nicht bei einer anderen Infektionskrankheit tun, die aufgrund von Impfungen und sonstigen Immunisierungen ihre Gefährlichkeit so weit verloren hat, dass die Morbidität und Mortalität unter das Niveau einer saisonalen Grippe gedrückt wird. Dann haben wir kein Recht mehr, Maßnahmen zu ergreifen, die wir bei einer Grippe nicht ergreifen würden. Es gibt bereits ein Land, das sich diesen Maßstab zu eigen gemacht hat, nämlich Dänemark. Dort teilte die sozialdemokratische Regierungschefin mit: Wenn alle über 50 ein Impfangebot bekommen haben und alle vulnerablen Gruppen geimpft wurden, dann werden wir keine allgemeinen Lockdown und Shutdown-Maßnahmen mehr ergreifen. Ende Mai sei das dort zu erwarten. In Deutschland wäre das aufgrund der schleppenden Impfkampagne etwas später so weit.

Angst ist laut Machiavelli die solideste Grundlage dafür, jemanden für sich einzunehmen. Wurde und wird Angst auch gezielt geschürt?

Daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Es gibt ja auch dieses berühmte Papier aus dem Bundesinnenministerium, das nach außen gedrungen ist. Es war erklärte Strategie, die Menschen zu Verhaltensänderungen zu bringen, indem man ihnen die möglichen Gefahren besonders drastisch vor Augen führt. Und bewusst oder unbewusst haben das auch die Medien zum großen Teil mitgemacht, was man zum Beispiel daran erkennt, dass sie die Gefahren durch Covid-19 selten in den größeren Risiko-Zusammenhang gestellt haben.

Können Sie das mal konkretisieren?

Ich habe zum Beispiel bei einer Sepsis-Tagung gelernt, dass bei uns im Jahr rund 75 000 Menschen an einer Blutvergiftung sterben. Das ist die Größenordnung von Covid-19. Ein Großteil dieser Todesfälle, sagen die Forscher, lasse sich durch einfache Maßnahmen verhindern, etwa in Notaufnahmen. Das passiert aber nicht. Auch Vorsorgemaßnahmen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen könnten vielen Menschen das Leben retten. Auch das wird viel zu wenig gemacht. Ich verharmlose Covid-19 überhaupt nicht, aber für eine rationale Risikoeinschätzung braucht man die Einordnung. Wenn die Leute meinen, man müsse sich jetzt auf Covid-19 konzentrieren, es sei nicht die Zeit für Vorsorgeuntersuchungen bei Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann kann das am Ende eine deutliche Erhöhung der Todesraten zur Folge haben – und zwar über Jahre hinaus. Covid-19 ist auch deswegen eine Tragödie, weil die Bekämpfung dieser Pandemie ihrerseits tödliche Nebenfolgen hat. Im globalen Süden sind die Erfolge aus drei Dekaden der Armutsbekämpfung in der Pandemie wieder verloren gegangen, und die Zahl der Hunger-Toten steigt stark.

Von Jürgen Kleindienst