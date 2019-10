Bodi-Bill-Geiger Alex Stolze mit Wooden Peak im UT Connewitz

Leipzig

Dass es gerade dort am interessantesten ist, wo Übergänge ineinander fließen, Grenzen verwischen und sich das Eindeutige mit dem Vielschichtigen gemeinsame Sache macht, zeigt dieser besondere Freitagabend im UT Connewitz: Gleich drei Bands tänzeln hier – übrigens auch an der Grenze vom Konzert zum Mini-Festival –mit Gitarre, Synthesizer, Geige, Schlagzeug und ziemlich vielen elektronischen Geräten zwischen Pop und Jazz, Programmierung und Improvisation.

Man kann das Electronica nennen oder Post-Pop oder Progressive-Irgendwas – so oder so ist es ausgefuchste Independent-Musik, in der man wahnsinnig viel entdecken kann und die einen doch nicht wahnsinnig macht; Musik, die einen nicht überfährt, weil sie noch im Elektronischsten und Komplexesten etwas Warmes und Leichtes hat. The Notwist, Bodi Bill, diese Richtung eben. Und ja, es geht dabei eher ums Tänzeln als ums Tanzen, wenn das Leipziger Duo Wooden Peak, der Berlin entwachsene Alex Stolz und die Köln-Berliner Arbeitsgruppe Form jetzt im UT auf der Bühne stehen.

Zwischen Lambchop und Acid Pauli

Gastgeber und Kuratoren sind Sebastian Bode und Jonas Wolter, die seit zehn Jahren als Wooden Peak zusammen Musik machen und Anfang des Jahres ihr viertes, ziemlich gutes, Album „Yellow Walls“ veröffentlicht haben. Diese Woche spielen sie auch in Hamburg, Berlin und Erfurt, Ende des Monats in Görlitz. Mit seinem Gerüst aus Schlagzeug, Gitarre, Elektronik und Gesang bewegt sich das Duo zwischen der stimmlichen Unaufgeregtheit von Lambchop und der elektronischen Klangsprache von Acid Pauli.

Alex Stolze, den manche als Teil von Bodi Bill kennen dürften, hat als Kind in der DDR eine strenge Geigenausbildung durchlaufen und spielt heute auf einer selbstgebauten fünfsaitigen Violine sowie allerhand Effektgeräten eigenwillige, hingehauchte Songs, die sich auch mal zur Neo-Klassik rübertasten. Jüngste im Dreierbund sind die vier Herren der AG Form mit ihrer instrumentalen, Genregrenzen ignorierenden Musik. Kurz und gut: Der Abend wird nicht kurz, aber gut.

Freitag, 20 Uhr, UT Connewitz, Wolfgang-Heinze-Straße 12a; Vorverkauf 13 Euro

Von Benjamin Heine