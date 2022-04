Boston Symphony Orchestra sagt Europa-Tour mit Andris Nelsons wegen Corona ab

Boston/Leipzig

Am Montagabend (Ortszeit) hat das Boston Symphony Orchestra (BSO) seine Europa-Tournee mit Andris Nelsons abgesagt. Davon sind auch die beiden Gastspiele des BSO im Gewandhaus betroffen sowie die Vortragsveranstaltung von Christoph Wolff im Rahmen der Leipziger Boston-Woche und der „Perspektivwechsel“ im Anschluss an das Konzert am 18. Mai. Grund für die Absage sei „die wachsende Besorgnis über den jüngsten Anstieg der Covid-19-Zahlen in Europa und den Vereinigten Staaten und die mögliche Beeinträchtigung der Reisetätigkeit“, teilte das BSO gestern mit, „sowie die Zunahme von Fällen unter den Mitgliedern des Orchesters nach den jüngsten Aufführungen in der Symphony Hall mit dem Tanglewood Festival Chorus“.

Bereits gekaufte Karten für diese drei Veranstaltungen werden an der Gewandhauskasse zurückgenommen, der Preis wird erstattet.

Von lvz