Am Sonntag feiert Brian Völkners Reihe „Kitsch und Krempel“ im Leipziger Zoo Premiere – mit einem Liederabend zwischen Roland Kaiser und Georg Kreisler. „Under the Moon of Love“ ist eine Kooperation mit dem Schauspiel Leipzig. Vor der Sommerpause gibt es noch weitere Premieren.

Brian Völkner füttert Kronenmakis im Leipziger Zoo. Am Sonntag gibt es dort musikalisches Futter. Dann feiert dort der Liederabend „Under the Moon of Love“ aus Völkners Reihe „Kitsch & Krempel“ in Kooperation mit dem Schauspiel Leipzig Premiere. Quelle: Rolf Arnold / Schauspiel Leipzig