Leipzig

Kneipenchor und Opernsängerin, Roland Kaiser und West Side Story. Brian Völkner setzt in seinen Leipziger Song-Abenden „Kitsch und Krempel“ mit musikalischem Übermut kaum Grenzen. Und kommt erfolgreich am neuen Standort Kupfersaal an.

„Einmal in meiner Karriere auf einem Flügel singen“, sagt Nora Lentner, gestandene Sopranistin der Oper Leipzig, die derzeit in der Musikalischen Komödie in „Bullets over Broadway“ zu erleben ist. Und da trifft es sich ganz gut, dass sie in Brian Völkner Show „Kitsch und Krempel“ gastiert. Denn in diesem musikalischen Halb-Impro-Abend wird so gut wie alles möglich. Auch eine Opernsängerin, die auf dem Flügel im Duett mit dem Gastgeber Roland Kaiser interpretiert, was zu hinreißendem Kitsch gerinnt.

Brian Völkner moderiert, singt selbst und begleitet

„Kitsch und Krempel“ hat der Schauspieler Brian Völkner ursprünglich am Schauspiel Leipzig entwickelt. Mit gemischter Band aus Laien und Profis. Und mit Kolleginnen und Kollegen, die sich an Songs zwischen Schlager, Pop, Musical wagten. Jetzt ist „Kitsch und Krempel“ umgezogen und hat am Freitagabend im Kupfersaal einen überzeugenden Neuanfang gefeiert. So überzeugend jedenfalls, dass der Kupfersaal spontan mit Wochenbeginn den Vorverkauf für die kommende Auflage am 9. Dezember anschmeißt.

Völkner moderiert souverän vom Flügel aus, singt selbst oder begleitet mit der fünfköpfigen Band mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und zwei Geigen die Sänger. So entstehen Songs der Gäste in völlig neuer Klangfarbe. Inzwischen sind nicht mehr nur Schauspiel-Kollegen zu Gast. Neben Lentner steht an diesem Abend die Liedermacherin Sarah Lesch auf der Bühne, bringt ihre Lieder wie „Licht“ mit. Als dritter Solo-Gast singt der Schauspieler Jens Eulenberger, der auch im Kabarett Academixer auf der Bühne steht.

Ein Kneipenchor singt Trinklieder

In „Kitsch und Krempel“ geht es um die Mischung von Stilen, aber ebenso von Künstlern. Zwischen Musik-Profis wie Lentner und Lesch kommt der Leipziger Kneipenchor um Theatermacher Frank Schletter von TheaterPack auf die Bühne. „Wir trinken, dann singen wir, und dann trinken wir wieder“, bringt Schletter das Konzept des Chores recht eingängig auf den Punkt, der dann auch passend Reinhard Meys „Freunde lasst uns trinken“ anstimmt.

Der Abend gleicht einer Rumpelkammer, unsortiert aber überraschend bruchlos geht es von Mey zu Leonard Bernstein. Lentner und Völkner als Maria und Tony, das nächste Duett. „Kitsch und Krempel“ verbindet musikalisches Niveau mit der Ausgelassenheit einer Abi-Fete. Die Spielfreude auf der Bühne jedenfalls ist echt und schwappt in den Saal.

Info: „Kitsch und Krempel“ mit Brian Völkner und Gästen: wieder am 9. Dezember, 20 Uhr, Kupfersaal; Kupfergasse 2, kupfersaal.de

Von Dimo Rieß