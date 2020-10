Leipzig

„Wir wollten ein Format schaffen, um Künstlern Raum zu geben, ihre digitalen Ideen mit Hilfe neuer Technologien zu präsentieren, und Besucher dazu anregen, Kunst aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen“, sagte Kreativdirektor Claudio Caciolli. Mit der ersten Auflage des „Bright Festival Connect“, das am Wochenende im Kunstkraftwerk stattfand, ist dieses Vorhaben dem 30-jährigen Florentiner und seinem Team in weiten Teilen gelungen. Der Fokus richtete sich auf das immersive Kunsterleben. Durch einen Mix aus Projektionen, Bildern und Musik sollten Besucher in die Kunstwerke eintauchen und auf eine ganz neue multimediale Art erfahren.

Festival-Gründer Claudio Caciolli. Quelle: Andre Kempner

Eindrücklich erlebbar wurde dies vor allem in der großen Maschinenhalle des Kunstkraftwerks, in der digitale Arbeiten von italienischen Künstlern und Design Studios mittels 360-Grad-Projektionen an alle Wände des abgedunkelten Raumes geworfen wurden. Die Herangehensweise blieb völlig den Künstlern überlassen. Obwohl alle Arbeiten auf der selben Technik basierten, entstanden komplett unterschiedliche Werke. Mal nachdenklich, dann aufregend und schnell.

Digitale Botschaften

Unterlegt von eindringlicher Musik begeben sich die Zuschauer zum Beispiel auf eine rasante Reise durch die Lebenswelten unseres Planeten. Von majestätischen Löwen und Hirschen, über Förderanlagen der Industrienationen geht es zu zerfallenden Eisbergen, die gemeinsam mit weggeworfenen Plastikflaschen und Zahnbürsten im Meer versinken. Mit einer Kamerafahrt durch einen Kuhstall und einem mit Essen beladenen Tisch klingt das Werk aus, ehe am Ende die Worte „Du bist was, du isst“ und „Wir haben nur eine Welt“ erscheinen. Botschaften vermitteln – auch das ist Teil der (digitalen) Kunst.

BRIGHT FESTIVAL CONNECT im Kunstkraftwerk in Leipzig. Amy und Anton an der Station Reflections of Obey. Quelle: Andre Kempner

Während man noch über das eben Gesehene sinniert, wechselt bereits das Ambiente. Treibende Bässe wabern plötzlich durch die Halle, im Rhythmus des Beats pulsieren Lichteffekte. Es fühlt sich ein wenig an wie in der Disco, fast möchte man aufstehen und tanzen. Doch schon entführt einen die nächste Darstellung in den Weltraum. Sternbilder ziehen in den dunklen Weiten des Alls vorbei, die von schnell wechselnden Bildern eines Raketenstarts überlagert werden. Im Hintergrund sind Stimmen aus der Kommandozentrale zu vernehmen.

Stimmige Gegensätze

Fasziniert von den unterschiedlichen Umsetzungen vergeht die 45- minütige Show wie im Flug. Es ist hier auch der Gegensatz zwischen dem alten Gemäuer des Kunstkraftwerks, seinen verputzten Backsteinen und den modernen digitalen Videoinstallationen, der einen stimmigen Gesamteindruck hinterlässt.

BRIGHT FESTIVAL CONNECT im Kunstkraftwerk in Leipzig. Live Show Bach Variations on Varitations mit Tänzerin Juliette Rehon und dem Ariosa Trio. Quelle: Andre Kempner

Immersive Kunst bedeutet jedoch nicht nur staunen und eintauchen, sondern auch mitmachen. Durch Drehen einer „magischen Kugel“ konnten die Besucher etwa virtuelle Lichtstrahlen auf Bilder des 2004 verstorbenen, deutschen Künstlers Oubey lenken, und so die Komplexität, Farbe und Struktur der Werke wie durch Zauberhand ganz individuell ändern. Eigentlich hätte man mittels VR-Brillen noch tiefer in die Werke eintauchen und Bildelemente mit virtuellen Händen verschieben können. Hygienegründe verhinderten dies aber.

Variationen über Variationen

Stattfinden konnte am Samstagabend dafür eines der angekündigten Festival-Highlights. In den Genuss von Bach mal anders kamen die Besucher in der Maschinenhalle. Statt am Klavier, spielte das Ariosa Trio ( Karl Heinrich Niebuhr, Ivan Bezpalov und Henriette-Luise Neubert, allesamt Mitglieder des Gewandhausorchesters) Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen exzellent auf Geige, Bratsche und Cello, Juliette Rahon begleitete mit einer tänzerischen Performance, die visuellen Projektionen von Stefano Fake vervollständigten das Erlebnis. Die Videoprojektionen schienen jedoch nicht immer auf Musik und Choreographie abgestimmt.

Von Simon Ecker