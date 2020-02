Brillant verdichtet: Sandra Hüller und Jens Harzer zeigen „Penthesilea“ in Leipzig

Leipzig

Ein greller Lichtkorridor, eingelassen in den Boden, zerschneidet die Vorderbühne, markiert die Grenze zum schwarzen Bühnenschlund. Hell und Dunkel, Schwarz und Weiß, Licht und Schatten vereinen sich in permanenter Gleichzeitigkeit und spiegeln die zerrissene Seele Penthesileas – und den letztlich ebenso zerrissenen Leib Achilles. Liebe und Krieg fallen in eins in Kleists „Penthesilea“. Die von Johan Simons zum hoch konzentrierten Kammerspiel eingedampfte, auf zwei Hauptfiguren reduzierte Inszenierung, bringt das zeitlos auf den Punkt. Als Gastspiel war die Inszenierung im großen Saal des ausverkauften Schauspiel Leipzig am Samstagabend zu sehen, angelegt als Abschluss eines Kleist-Triples nach den Eigenproduktionen „Prinz von Homburg“ und „Die Hermannsschlacht“.

Sandra Hüller, unlängst mit der Bochumer „Hamlet“-Produktion zum Berliner Theatertreffen eingeladen, und Jens Harzer, seit 2019 Träger des Iffland-Ringes, gehören fraglos zu den herausragenden deutschen Schauspielern. Zwei Stunden zelebrieren sie zu zweit auf leerer Bühne den von Vasco Boenisch verdichteten Kleist-Text, tauchen in seinen Rhythmus. Meist unmittelbar in den Rollen der Penthesilea, Königin der Amazonen, und des Kriegers Achilles. Manchmal ziehen sie sich zurück in die Rolle der Erzähler ihrer Geschichte. Geschmeidige Wechsel, die kaum ins Auge fallen. Vor allem weil das Spiel, dieses – manchmal nur mit einer fast schüchternen Berührung – fortwährende Austarieren von Nähe und Distanz, von Hingabe und Rückzug so überzeugend durchläuft. Und sich zu lösen beginnt vom mythischen Hintergrund, den Kleist ausmalt, wenn die Amazonen-Königin nur den lieben darf, den sie im Kampf unterworfen hat. Auch wenn sie sich in den Armen liegen, das göttliche Gesetz trennt Penthesilea unüberwindlich von Achill, der „mir, wie keiner noch, das kriegerische Hochgefühl verwehrt“. Und Achill, der zunächst Siegreiche, verfängt sich ebenso in patriarchalen Erwartungen der Zeit, will ihr nicht folgen in den Tempel, sondern sie heimnehmen: „Ich bau dir einen solchen Tempel auch.“

Erobern, Besiegen, Besitzen – es blitzt eine aus heutiger Sicht fragwürdige aber gängige Liebes-Metaphorik aus dem 200 Jahre alten Stoff, der über das bestechend nuancenreiche Spiel der Annäherung und verschobenen Geschlechter-Klischees auch ins Heute zielt und Beziehungs-Asymmetrien hinterfragt.

Wenn in verblendeter Raserei die Amazone schließlich mit den Hunden den Geliebten zerreißt, so ist es nur Wort, auf der Bühne triumphiert gleichzeitig die Umarmung. „Verzeihst du mir?“, fragt Penthesilea. „Von ganzem Herzen“, antwortet Achill. Momente, in denen sich Gegensätze aufheben. Mord und Selbstmord geschehen wie bei Kleist, aber eine hoffnungsfrohe Zartheit strömt doch durch die Inszenierung, die so oft begeistert aufgenommen wurde seit ihrer Premiere 2018, koproduziert von Schauspiel Bochum und Salzburger Festspielen. Hüller und Harzer werden ebenso in Leipzig mit langem Applaus gefeiert.

Von Dimo Rieß