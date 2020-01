Broadway-Operette „Neumond“ konzertant im Westbad

Leipzig

Man darf keine großen Erwartungen haben angesichts der Plausibilität von Operetten-Handlungen. Aber was Oscar Hammerstein II sich da für „The New Moon“ ausgedacht hat, geht doch zu weit. Und das ist wohl der Grund dafür, dass Sigmund Rombergs 1928 uraufgeführte Operette gleichen Namens nach einer Serie von immerhin gut 500 Aufführungen am Broadway bald in den Archiven verschwand.

Wiener und überseeische Zutaten

Die Musik allerdings, die der Komponist aus Wiener und überseeischen Zutaten zusammenrührte, ist hinreißend. Obschon Romberg mit seinen herrlichen Melodien und schmeichlerischen Harmonien noch etwas ökonomischer umgeht, als das Genre es vorgibt. Doch stellen die zahllosen Wiederholungen immerhin sicher, dass Ohrwürmer wie das Tango-Lied „Softly, as in a Morning Sunrise“ sich noch ins letzte Ohr brennen.

Liebe, Revolution und Seefahrt

Im MuKo-Interim Westbad steht indes an diesem Wochenende als Abschluss des jährlichen Operetten-Workshops für junge Dirigenten nicht „The New Moon“ auf dem Spielplan, sondern „ Neumond“ – als deutsche Erst- des Stücks und Uraufführung der deutschen Fassung, die dem Werk um Liebe, Revolution und Seefahrt, trotz beherzt mit der Brechstange herbeigeführter Reime nicht schadet. Überdies führt Cusch Jung, als Detektiv-Erzähler gekonnt durch den wirren Plot.

Konzertante Entdeckung

Konzertant ist „ Neumond“ tatsächlich eine Entdeckung. Weil Rombergs süffige Symbiose aus Wiener Schmäh und Broadway-, mehr noch: Hollywood-Sentiment, aus Walzer und Foxtrott, Tango und Marsch, spanischen, fernöstlichen und sonstigen Exotismen unter die Haut geht – und weil alle Beteiligten dieser Aufführung wirklich alles herausholen, was in ihr steckt. Von Nora Lentner, die mit ihrem schlanken, beweglichen und strahlenden Sopran als Marianne inmitten der schwachsinnigen Intrige steht, über Jeffery Krueger, der sie als tenorale Hauptfigur am Ende heiratet, Milko Milev, Michael Raschle, Anna Evans, Andreas Rainer, Angela Mehling und Peter Kubik bis zum Gast Julian Freibott, der mit dem bereits erwähnten Tango-Lied geschmeidig und lasziv die Sterne vom Himmel singt, lässt vokal niemand etwas anbrennen – auch der vielbeschäftigte MuKo-Chor nicht.

Exzellente Teilnehmer

Das fabelhafte Orchester des Hauses klingt unter den drei exzellenten Teilnehmern des von Gerritt Priessnitz durchgeführten diesjährigen Dirigenten-Workshops bemerkenswert anders: Johannes Marsovszky, arbeitet fein und detailversessen an der anspruchsvoll instrumentierten Partitur mit ihren vielen melodramatischen Passagen; Christoph Schäfer gräbt gekonnt ihre Wurzeln im Tanz aus und hat es gern satt und üppig, und Gabriel Venzago hat den insgesamt sinnlichsten Zugriff auf den „ Neumond“. Jubel für alle.

Von Peter Korfmacher