Brodelnde Seele: Sandra Hüller spielt und singt „Bilder deiner großen Liebe“

Isa? Man kennt sie aus „ Tschick“, aus Wolfgang Herrndorfs literarischem Roadtrip durch die Provinz. Isa, das Mädchen, das aus dem Nichts auftaucht und den beiden überforderten Autodieben Maik und Tschick Nachhilfe im Benzinabpumpen gibt. Das Nichts hat Herrndorf später ausgemalt mit „Bilder deiner großen Liebe“, ein Roman über Isa, ihre Sicht der Dinge. Ein Text, der Fragment blieb, Herrndorf schrieb ihn bereits mit dem Wissen, dass ihm ein Tumor nicht mehr viel Zeit lassen würde.

„Bilder deiner großen Liebe“ hat Regisseur Tom Schneider 2016 am Zürcher Theater Neumarkt inszeniert, mit Sandra Hüller als Isa sowie Sandro Tajouri und Moritz Bossmann als für Hüller jederzeit anspielbare Band. Ein perfekt eingespieltes Team, das seit Jahren musikalische Theaterprojekte auf die Beine stellt. Am Freitagabend gastierte die Produktion am Schauspiel Leipzig.

Hüller ist Isa und Hüller ist sie selbst in diesem furiosen musikalischen Bühnenmonolog. Theater und Konzert ineinandergeschnitten, als Form, die gefunden werden musste, aber letztlich so organisch wirkt, als müsse es so sein. Weil der Abend zwischen Hauch, mehr Gedanke als gesprochenes Wort, und Rockkonzert-Schrei alles billigt, was in der zum bersten gefüllte Seele Isas brodelt.

Kugeln baumeln über der Bühne. Planeten vielleicht, denkt man, und Planeten sollen sie sein, wie man schnell erfährt. Beim Blick zum Himmel hält Isa mit dem Daumen den Lauf der Sonne fest. Sie denkt sich im Verhältnis zur Unendlichkeit. Sie, die vogelfrei durch die Welt vagabundiert, draußen schläft, die Zahl der Sterne vermisst ebenso wie die eigene Vergangenheit und Zukunft. Einsamkeit und bizarre Begegnungen wechseln sich ab und fügen sich zu einem Strom, der als Austesten von möglichen Wahrheiten sprudelt.

Die Leerstelle des verschwundenen Vaters wird mit einer Melange aus Erinnerung und Erfindungen gefüllt. Ein einsames Haus und die Lebensdaten eines gefallenen Soldaten komponiert sie zu ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sie mit diesem Daniel in diesem Haus. Daniel starb jung vor 70 Jahren. Jetzt würde er alt sterben. Macht das einen Unterschied, fragt sich Isa, ob man vor 70 Jahren oder 70 Sekunden starb?

Aus Isas Worten, der Pubertierenden, aus einer Anstalt Geflohenen, hört man Herrndorfs existenzielle Verzweiflung heraus. Und doch wirkt das durch und durch stimmig, sind die großen Fragen universell formuliert, weshalb auch die 14-Jährige Isa glaubhaft von der 41-Jähren Hüller verkörpert werden kann.

Hüller tauch tief ein in den Herrndorf-Text, durchwandert die Bühne, lässt sich tragen von der Musik, schreit Verzweiflung heraus oder röhrende Aggressivität und legt ein wenig Trost in die fließenden Gedanken unter sternenklarem Himmel. Und voller Komik spielt sie mit übertourtem Pathos in einer metaphorischen Randgeschichte über die Treue eines ausgesetzten Hundes.

Dabei wirkt, was dem Abend seine pulsierende Lebendigkeit einhaucht, Hüllers Spiel so impulsiv wie Isas Tun. Mit dem Fußschalter kann sie in die Lichtstimmung eingreifen, spontan agieren. Immer wieder tritt sie mit bruchloser Selbstverständlichkeit aus der Innerlichkeit der Rolle heraus, dann wird Isas Song für einen Moment zu Hüllers Konzert, begleitet von einem halb ironischen „Hallo Leipzig!“-Ruf. Die verkündete Freude am Heimspiel nimmt man ihr ab. Am 8. Februar folgt an gleicher Stelle das nächste: Hüller als Penthesilea in einem Bochumer Gastspiel mit Jens Harzer.

Von Dimo Rieß