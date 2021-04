Mit „Puro Amor“ veröffentlicht die Düsseldorfer Punkrock-Band Broilers am 23. April ihr achtes Album. Gründungsmitglied und Drummer Andreas Brügge sprach mit LVZ.de über die Arbeit als Musiker unter Pandemiebedingungen, den Musikvideodreh in Leipzig und die Hoffnung, bald wieder in die Messestadt kommen zu können.