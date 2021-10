Brummen, brüllen, beten: Ben Becker mit „Ich, Judas“ im Leipziger Gewandhaus

Leipzig

Judas – ein Synonym für Untreue, Verrat, Vertrauensbruch. Aber ist die Geschichte um den Jesus-Jünger Judas Iskariot vielleicht nur eine große Lüge, eine notwendige gar, unentbehrlich für das Narrativ vom hintergangenen, ermordeten und wiederauferstandenen Gottessohn und damit die Geburtsstunde des christlichen Glaubens? Schließlich braucht doch jede Geschichte ihren Antagonisten, über den sich das Gute definieren kann.

Lesung und Solo-Performance

Ben Becker scheinen Thema und Rolle zu faszinieren. Seit 2015 zieht es ihn damit regelmäßig auf Bühnen und in Kirchen, „Ich, Judas“ heißt die Solo-Performance, zuletzt am Donnerstag im Leipziger Gewandhaus zu erleben. In den Zuschauerrängen klaffen große Lücken, die nicht allein mit Corona zu erklären sind, nichtsdestotrotz sind die, die gekommen sind, am Ende begeistert von Beckers Darstellung. Bevor er jedoch völlig in die Rolle schlüpft, wird vorgelesen: Als auktorialer Erzähler schildert er die finalen Stunden im Leben von Judas, vom Letzten Abendmahl über die Beobachtung des Leidens am Kreuz bis zu dessen Freitod, um schließlich in die Ich-Perspektive zu wechseln und selbst zum mutmaßlichen Verräter zu werden.

Ben Becker vor einer Darstellung Jesu, in schwarzen Kohlestrichen gezeichnet. Quelle: André Kempner

Die Symbolik spricht eine deutliche Sprache: Becker in unschuldigem, rein weißem Gewand, das Abbild Jesu hingegen, das hinter ihm thront, ist in schwarzen Kohlestrichen gezeichnet, das Gesicht verschwommen. Die 2000 Jahre alte Annahme darüber, wer von beiden Täter und wer Opfer ist, wird einer Revision unterzogen, sowohl mit Emotionen als auch rationaler Logik, die in der Schlussfolgerung gipfelt, Judas habe die Rolle des Verräters in dieser Geschichte wissend eingenommen, um die Überlieferung, das Wunder der Auferstehung überhaupt möglich zu machen.

Anbrüllen gegen Antisemitismus

Innerliche Gegenrede wird da kaum ermöglicht, so einnehmend und intensiv ist Beckers Performance, durch die er sich mit seinem kraftvollen Bass brummt, brüllt und betet, wenngleich die Wechsel zwischen Trauer- und Wutausbrüchen bisweilen recht sprunghaft ausfallen. Dieser Judas hat nach 2000 Jahren genug davon, als Verkörperung des Teufels herhalten zu müssen, verlangt endlich Vergebung, wie sie im Christentum doch jedem zuteil werden kann – nur ihm nicht? Und er fragt sich, was passiert wäre, hätte er damals einfach Nein gesagt. „Ohne Judas kein Kreuz, ohne Kreuz keine Kirche.“ Und womöglich auch kein Hass auf Juden, kein Antisemitismus, kein Pogrom, kein Gas. Auch das Wort „Westin“ taucht in Beckers Monolog auf.

Aus seiner Rolle bringt Becker dabei nichts – außer ein Handy, das nach einer Viertelstunde eine Western-Melodie pfeift, was er mit einem mahnend-musternden Blick in Richtung Publikum quittiert. Das Stück schwankt zwischen Ehrfurcht und Einschüchterung, es lässt sich nur mutmaßen, wie sich die erste Reihe fühlt, an die sich dieser Judas in seiner Wut mehrmals mit direkter Ansprache wendet.

Eine letzte Ansprache erfolgt, nachdem der langanhaltende Schlussapplaus verklungen ist, dann ist Becker wieder Becker, findet es „irgendwie komisch, in einen halbleeren Saal hinein zu philosophieren“, hätte am liebsten die Besucher auf den oberen Rängen „zum Kuscheln“ nach unten geholt, wäre es nach ihm gegangen. Und verspricht schlussendlich, nächstes Jahr wiederzukommen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht hier in diesen Saal, dessen Namen er zwischenzeitlich vergessen hat.

Von Christian Neffe