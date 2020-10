Leipzig

Wenn Bruno Griesel über Musik spricht, klingt er ganz bewegt. Schon früh entwickelte der Maler eine Leidenschaft für die Musik, besonders Johann Sebastian Bach inspirierte ihn zu zahlreichen Werken. Doch auch der ehemalige Thomaskantor Georg Christoph Biller hat es ihm musikalisch angetan. „Auf meiner Suche nach dem Wesen der Musik faszinierten mich Billers Kompositionen besonders. Sie waren ganz anders als die Musik von Bach und trotzdem in seinem Geiste“, erzählt Griesel.

Er besuchte deshalb zahlreiche Proben und Konzerte des Thomanerchors unter der Leitung Billers, die er von 1992 bis 2015 als 16. Nachfolger Bachs innehatte. Nähere Bekanntschaft mit ihm machte Griesel außerdem über seine Partnerin Claudia Lindner, die als Journalistin viele Interviews mit dem Dirigenten führte.

Biller-Porträt war Herzenssache

Einigen dieser Gespräche wohnte Griesel als stiller Beobachter bei und war beeindruckt von der Präsenz und Ausstrahlung des Dirigenten. Also entschloss er sich 2016, ein Porträt Billers anzufertigen. „Das Bild war mir eine Herzenssache“, erzählt der Maler und betont, dass das Werk keine Auftragsarbeit sei, sondern dem privaten Rahmen entstamme.

Der erste Kontakt entstand 2005 anlässlich des 50. Geburtstags Billers, als Lindner ein journalistisches Porträt über den Thomaskantor verfasste. Über die Jahre und zahllose Interviews hinweg entwickelte sich so eine Verbindung. „Die Interviews waren keine normalen Gespräche, sondern oft wie eine persönliche Unterhaltung“, erinnert sich Lindner.

Zeichnung war eigentlich Geschenk an die Partnerin

Aus dem Gedächtnis und anhand von Fotos zeichnete Griesel schließlich drei Porträts. Das beste wählte er anschließend aus – und schenkte es seiner Partnerin zum Geburtstag.

Der war aber schnell klar, dass sie das Bild nicht bei sich zu Hause aufhängen wollte. „So ein Bild braucht einen öffentlichen Raum“, erklärt Lindner. Als sie Biller mitsamt dem Porträt besuchte, zeigte der sich sehr gerührt. So kam ihr die Idee, das Bild anlässlich seines 65. Geburtstags am 20. September dem Bach-Museum zu vermachen. „Da das Thomaskantorat zu unseren zentralen Sammelgebieten gehört, ist dieses Werk eine große Bereicherung für unsere Ausstellung“, freut sich Kerstin Wiese, die Leiterin des Bach-Museums.

In seiner Funktion als Thomaskantor sei Biller, der Anfang 2015 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurücktrat, dem Bach-Museum sehr verbunden gewesen. Da das Bach-Archiv in diesem Jahr außerdem sein 70-jähriges Jubiläum feiere, passe der Zeitpunkt der Schenkung optimal.

Porträt ab dem 3. November im Bach-Museum

Im Rahmen eines Festaktes wurde die 78 mal 56 Zentimeter große Rötelzeichnung am Montagabend feierlich übergeben. Ab dem 3. November wird das Bild in der Schatzkammer des Museums zu sehen sein und fügt sich in die Reihe der Porträts ehemaliger Thomaskantoren ein.

Von Simon Ecker