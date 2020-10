Leipzig

Er träumt den Traum vom kollektiven Film – und hat ihn ein paar Mal gelebt. Er ist ein geselliger Mensch. Sagt er. Gelassenheit ist ein Lernziel und krankhafter Ehrgeiz nichts, was ihn glücklich machen würde. So wenig wie dicke Budgets und atemberaubende Einstellungen. Er hält es lieber mit kleinen, vertrauten Teams und Echtheit auf der Leinwand.

Andreas Dresen hat dem Nachwende-Kino etwas gegeben, was bei der Defa – trotz allem – hoch im Kurs stand: Realismus – von „Stilles Land“ über „Nachtgestalten“ und „Halbe Treppe“ bis „Sommer vorm Balkon“ und „Wolke 9“. Dresen-Kino ist Kino des Alltags, Kino des Normalen.

Neue Gespräche über neue Filme

Ein Kino, das der Geschichte, den Charakteren, ihren Gefühlen vertraut. Da sind oft einfache Leute in nicht ganz einfachen Konflikten unterwegs. Bei Dresen darf jeder so sein, wie er ist. „Mich nervt dieses Kunstgetue“, sagt er – und möchte statt Regisseur lieber Spielleiter genannt werden. Aber den Titel haben die Nazis vergiftet.

Sieben Jahre nach dem ersten Porträt hat Hans-Dieter Schütt, der umstrittene ehemalige Junge-Welt-Chefredakteur, den 57-jährigen Filmemacher erneut zu Gesprächen getroffen. Zu Fragen über jene Filme, die seither entstanden („Als wir träumten“, „ Timm Thaler“, „Gundermann“).

Langer Weg auf die Filmhochschule

Ergänzt werden diese neuen Auskünfte durch jene über Produktionen, die davor lagen, über Kindheit, Väter ( Adolf Dresen und Christoph Schroth), erste künstlerische Schritte (Theater, Schmalfilm), Stasi-Bekanntschaft (holt den Teenie früh aus dem Bett wegen eines Schmalfilms, will ihn später als IM anwerben), den langen Weg auf die Filmhochschule, Erfahrungen mit der NVA (Panzer), mit Lothar Bisky, Helmut Hanke, Günter Reisch, zwei West-Reisen ( Graz, Paris) – und sehr diffusen Informationen über Vorbilder. Da tauchen Barlach (einfach, klar, menschlich), Rjasanow, Iosseliani, der früh verstorbene, vergessene Schukschin, Werner Herzog und Buñuels„Viridiana“ auf. Alles.

Komisch erzählt die 15-seitige Erinnerung von Andreas Dresen an einen gespenstischen Aufenthalt in der Transitzone des Moskauer Flughafens Scheremetjewo. Aufschlussreich der Bericht von Drehbuchautorin Laila Stieler über die Arbeit an dem wunderbaren Drama „Die Polizistin“.

„Wärmestube der Nation“

Der war – wie „Raus aus der Haut“ (kommt zu Unrecht nicht vor) – fürs Fernsehen gedreht. Mit einem Vergleich hält sich Andreas Dresen zurück, seinen „ Polizeiruf 110“ jedoch für misslungen. So wenig sein Ding wie der sonntägliche „Tatort“ als „Wärmestube der Nation“ (Dresen). Der Band „Glücks Spiel“ ist also eines sicher nicht: eine Variation von Truffauts berühmtem Dialog mit Hitchcock. Oder dem von Peter Bogdanovich mit Orson Welles.

Einige Anekdoten vom Drehen gibt es immerhin – vom Hauskauf für „Halt auf freier Strecke“, vom Trinken bei „Stilles Land“, von Axel Prahl in „Sommer vorm Balkon“. Wenn er von Gefühlen für eine Darstellerin redet, vom Fehlen einer Familie („Defizit im Leben“), dem Verlust eines Kindes und einer folgenden Gesprächstherapie, klingt das so aufrichtig wie seine Filme aussehen.

Improvisationen zulassen

Dresen ist mittlerweile, sagt er, anders als in den 90ern, ein offener Regisseur, der Improvisationen zulässt. Oder Ideen wie jene in „Wolke 9“ mit vielen geschlossenen Türen. „Was nicht zu sehen ist, wird spannend“, sagt Andreas Dresen.

Dass er die DDR nicht als Hölle sieht („Von der DDR bleibt mehr als das, wofür ich mich schämen soll.“), war seit der Antwort auf Schlöndorffs herablassende Defa-Anmerkungen längst kein Geheimnis. Dass er von einer eigenen Band mit eigenen Songs träumt hingegen schon.

Hans-Dieter Schütt: Andreas Dresen. Glücks Spiel – Porträt eines Regisseurs. be.bra Verlag; 304 Seiten (46 Abb.), 22 Euro

Von Norbert Wehrstedt