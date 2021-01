Leipzig

Geständnisse sind immer gut. Wenn sie am Anfang stehen, sind sie wie ein Versprechen. „Ich schreibe dieses Buch zuallererst für mich“, notiert da Michael Meyen, seit 18 Jahren Professor für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Jahrgang 1967 und gerade in jener Zeit Student an der Leipziger Uni-Sektion, als die Journalistik unterging.

Keine Scheu vor klaren Bewertungen

Darauf blickt er in „Das Erbe sind wir“ (grottiger Titel) 30 Jahre später zurück – mit Bedauern und Trauer, Richtigstellungen und jeder Menge Geschichten aus der Geschichte der Sektion. Von Professoren und Studenten, Dozenten und Dogmen, von Lehrplänen und ideologischen Leitplanken. Da kommt Michael Meyen dann immer wieder mal in ein lockeres Plaudern (die besten Stücke der Erinnerungen) und scheut sich auch nicht vor klaren Bewertungen. Was man ja eigentlich bei jedem Rückblick erwartet, aber nur selten wirklich bekommt. Ein Vorzug dieses mit privaten Verknüpfungen nicht geizenden Buches, das auch nur gelegentlich in einen professoralen Tonfall (Kernwort: Diskurs) verfällt.

Heinz Florian Oertel war sein Idol

Da über dem Unternehmen Didier Eribons Bestseller „Rückkehr nach Reims“ schwebt, flicht der Rüganer Meyen natürlich auch seine eigene Biografie ein: über die Akrobatik und Mathe-Olympiaden zum Volontariat bei der „ Ostsee-Zeitung“ (Lokalredaktion Bergen), zum MfS-Wachregiment Rostock (drei Jahre) und zum SED-Eintritt. Andere Zeiten, andere Teenieträume, das Wir erschien wichtiger als das Ich, Heinz Florian Oertel war sein Idol und die DDR für ihn mehr als Stacheldraht, bärbeißige Funktionäre und Stasi.

Vertane Chancen

So kam Michael Meyen 1988 an die Sektion Journalistik, mit Andreas Rook („Fakt ist!“, MDR), Uwe Madel („Täter, Opfer, Polizei“, rbb). So kam er in die „chronische Unsicherheit“ ab Herbst 1989, in die Sektions-Abwicklung (damals 79 Wissenschaftler), das Verfassen von Alternativpapieren, das trotzige ministeriale Aus (Dezember 1990) und den Neuaufbau durch Karl Friedrich Reimers aus München als Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Was da als Chance vertan wurde (praxisorientierte Journalismus-Ausbildung), bedauert Michael Meyen immer wieder.

Natürlich kommt er irgendwann auf Brigitte Klumps Bestseller „Das rote Kloster“ über die Anfangszeit der Fakultät in den 50ern als übler Hort der Stasi-Anwerbung und Stasi-Überwachung. Darüber spricht Meyen mit Ingeborg Schmidt (damals dabei), sechs Jahre verheiratet mit Schriftsteller Reiner Kunze (damals Fakultäts-Assistent, sein Chef: DDR-Buchminister Höpcke). Überhaupt Interviews, Protokolle, Tonband-Mitschnitte. Michael Meyen sammelt seit Jahren Material – und kann es nun endlich konzentriert ausbreiten.

Studien, die im Panzerschrank verschwanden

Von der internationalen Tagung 1974, organisiert von Emil Dusiska, dem Funktionär an der Sektionsspitze, bis zu Diskussionen. Er sieht nach, woher die Dozenten sozial kamen (Arbeiterklasse), erzählt von Studien, die die einfache Wahrheit aufschrieben (Mediennutzung in Lößnig, SED-Bezirkspresse als Spiegel der Parteipolitik, nicht der Realität) und sofort im Panzerschrank verschwanden (mit Folgen für ihre Autoren Wolfgang Tiedke und Wulf Skaun), geht Lebenswegen von Studenten (auch ausländischen) und Professoren nach ( Sigrid Hoyer, Karl-Heinz Röhr, Hans Poerschke) und taucht genauso ein in die 100-jährige Sektions-Historie.

Das fatale Grunddilemma des Journalismus der SED wetterleuchtet überall

Geschichten, die „Das Erbe sind wir“ zur informationsreichen, spannenden, auch unterhaltsamen Lektüre machen. Was man ja nicht gerade von jedem Werk dieser Art behaupten kann. Das fatale Grunddilemma des Journalismus der SED wetterleuchtet überall: Er forderte eine Wunschwirklichkeit als Spiegel eigener Unfehlbarkeit. Was Michael Meyen dabei im Blick zurück übersieht, ist die Arroganz der SED-Presseleute, die sie allwissend auch gern über Kollegen jenseits der führenden Partei ausgossen. Also müssen sie ja wohl von ihrem Tun und Treiben überzeugt gewesen sein – mit den Wurzeln in der Ausbildung.

Von Norbert Wehrstedt