Leipzig

Ende dieses Jahres besteht die Buchhandlung Grümmer 30 Jahre. Man will feiern und hofft, dann die Coronazeit ohne nachhaltige Schäden überstanden zu haben. Bücher zu verkaufen ist derzeit kein einfacher Job, wird doch diese Ware nicht als „Lebensmittel“ eingestuft. „Beim ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr ging es uns besser, da war es gestattet, an der Ladentür per Handreichung Bücher an die Kunden zu übergeben. Da nun aber die Kontakte noch weiter eingeschränkt werden müssen, ist auch das verboten“, sagt Heike Grümmer.

Täglich mehr als 60 Tüten ausgeliefert

„Was tun?“, fragte sie sich und ihr Team von vier Festangestellten und zwei Honorarkräften. Klar, die bestellten Bücher können mit der Post etc. versandt werden. Schneller kommt die Leseware aber an die Frau/den Mann, wenn man sie an der Haustür abliefert. Vor Weihnachten fuhr man täglich los und brachte so mehr als 60 Büchertüten zu den Kunden. Und das nicht nur in Plagwitz und angrenzenden Stadtteilen, sondern auch in der Innenstadt und bis nach Markranstädt.

Kunden sagen „Danke“

In diesen Tagen ist das Grümmer-Team dreimal die Woche auf Tour. Meist am Steuer des Bücherautos sitzt dann Anja Stephan. „Sie kennt sich sehr gut aus in Leipzig und kann dementsprechend den Tourenplan optimal zusammenstellen. Das ist das A und O unseres Kundendienstes“, lobt die Buchhandlungschefin ihre Mitarbeiterin. Der Service kommt gut an. Nicht selten gibt es ein Dankeschön, und das auch per Mail: „Das ist toll, wie Sie das machen.“ Transportkosten und Portogebühren für die mit der Post versandten Leseware übernimmt die Buchhandlung.

„Wir spüren viel Menschlichkeit“

Heike Grümmer, seit Anfang der 1980er-Jahre im Buchhandel tätig, hat mit vier Jahrzehnten Berufserfahrung viel erlebt – das Ende der traditionsreichen Hinrichs’schen Buchhandlung in der Mädlerpassage, die Gründung und Etablierung des eigenen Geschäfts, ein Auf und Ab mit einer treuen Kundschaft, aber auch mit dem die Existenz bedrohenden Tiefschlag des Verlustes der Messebuchhandlung. Die Coronazeit wird sie nie vergessen, und das nicht nur wegen erneuter Sorgen um dem Fortbestand des Geschäfts und wegen ihrer Verantwortung, ihren Mitarbeitern pünktlich den Lohn zahlen zu können: „Was uns Mut macht? Wir spüren viel Menschlichkeit.“

Von Thomas Mayer