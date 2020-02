Das werden die Höhepunkte beim Buchmesse-Festival „Leipzig liest“

Leipzig

Rund 3700 Veranstaltungen umfasst das Programm für das Festival „ Leipzig liest“, das die Leipziger Buchmesse begleitet und in die Innenstadt holt. Wenn sich am 12. März um 10 Uhr die Türen auf dem Messegelände öffnen, hat „ Leipzig liest“ längst begonnen. Wir haben 5 mal 5 Tipps aus dem Programm.

Auftakt schon am 11. März

Auch in diesem Jahr gibt’s in der Moritzbastei eine „L.Drei“ vor der „L.Drei“ – die zweite folgt am Donnerstag. Bei diesen Langen Leipziger Lesenächten überzeugt bereits die Vielfalt auf vier Bühnen des Studentenkellers. Und natürlich locken die insgesamt über 70 Autoren, darunter am Mittwoch Paula Irmschler mit ihrem neuen Roman „Superbusen“. Marion Brasch liest aus „Lieber woanders“ und Clemens Meyer aus „Die stillen Trabanten“. Ab 19 Uhr, Kurt-Masur-Platz 1.

Kriminächte gibt es viele während der Buchmesse, am Samstag auch in der LVZ-Kuppelhalle. Den Anfang aber macht das Central Kabarett im Blauen Salon mit der „14. Langen Leipziger Kriminacht“. Alex Pohl, Linus Geschke, Claudia Rikl, Romy Fölck und Franziska Steinhauer sind unter anderem dabei. 19 Uhr, Markt 9.

Thomas Brussig stellt in der Alten Handelsbörse sein neues Buch „Die Verwandelten“ vor – ein Gesellschaftsroman, getarnt als absurde Story über zwei junge Leuten, die sich in Waschbären verwandeln und nicht mehr zurückfinden. Das alles spielt in der ostdeutschen Provinz, was für reichlich Spielraum sorgt. 18 Uhr, Naschmarkt 1.

Ohnehin schaut die Leipziger Buchmesse immer auch auf politische Entwicklungen. Der wachsende Sachbuch-Markt spricht für ein steigendes Bedürfnis nach Information und Einordnung. Eine Möglichkeit dazu gibt es, wenn Katja Kipping ihr Buch „Neue linke Mehrheiten“ vorstellt, moderiert von Linke-Politikerin Juliane Nagel. 19 Uhr bei linXXnet, Brandstraße 15.

Zur „Ladies Night“ kommen Susanne Fröhlich, Olivia Wenzel, Nora Gantenbrink und Anja Rützel in die Bahnhofsbuchhandlung Ludwig. Nora Gantenrink hat mit „Dad“ gerade einen Roman über einen Hippie-Vater vorgelegt, der auch eine Reise in das Deutschland der 60er, 70er, 80er, 90er und Nullerjahre ist, in die Maghreb-Staaten und in viele Winkel Asiens. 19 Uhr, Querbahnsteig im Hauptbahnhof.

Maaz , Billy Bragg und Haslinger am 12. März

„Das gespaltene Land“ heißt das neue Psychogramm von Hans-Joachim Maaz, und seine Frage lautet: „Wie groß ist die Angst der deutschen Gesellschaft vor einer Spaltung des Landes?“ Antworten gibt es im Festsaal des Alten Rathauses, ab 18.30 Uhr.

Der Songwriter Billy Bragg hat einen politischen Weckruf geschrieben. Mit „Die drei Dimensionen der Freiheit“ kommt er ins Werk 2. 20 Uhr, Halle A, Kochstrasse 132.

Immer eine Empfehlung sind die Veranstaltungen der Reihe „Jüdische Lebenswelten: Brücken gegen das Vergessen“ im Ariowitsch-Haus. Den Anfang macht am Donnerstag Samuel Salzborn mit seinem Buch „Kollektive Unschuld“ (17 Uhr), im Stundentakt folgen Irina Liebmann mit „Die Große Hamburger Straße“, Avi Primor („Weit war der Himmel über Palästina“), Nir Baram („Erwachen“), Anja Reich und Yael Nachshon Levin („Getauschte Heimat. Ein Jahr zwischen Berlin und Tel Aviv“). In gleicher Vielfalt geht es am Freitag und Samstag weiter. Jeweils ab 17 Uhr, Hinrichsenstraße 14.

Wer Josef Haslinger zur Eröffnung der LVZ-Autorenarena (hier geht’s zum kompletten Programm) auf dem Messegelände verpasst (11 Uhr, Halle 5/Stand D 100), kann am Abend in der Bibliotheca Albertina hören, wie er den eigenen Missbrauch als Schüler Sängerknabenkonvikts Stift Zwettl aufarbeitet, was er über den Umgang mit Tätern denkt. „Nie habe ich von Pater G. erzählt, aus Angst, man könne mir anmerken, dass ich sein Kind geblieben bin“, schreibt er in „Mein Fall“. 20 Uhr, Beethovensraße 6.

Zur zweiten „L.Drei“ -Lesenacht kommen noch mehr Autoren als am Mittwoch in die Moritzbastei, dann ist Christopher Kloeble dabei mit „Das Museum der Welt“, Jasmin Schreiber mit „Marianengraben“, Marina Frenk mit „ewig her und gar nicht wahr“, Max Czollek mit „Grenzwerte“ und Leif Randt mit seinem Roman „Allegro Pastell“, mit dem er für den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist. Am Abend könnte er der frischgekürte Preisträger sein. Ab 18.15 Uhr, Kurt-Masur-Platz 1.

Stadt, Land, Dorf am 13. März

Literatur, Wein und Musik aus dem Südosten Europas gibt es im Literaturhaus Leipzig. Im Rahmen des Schwerpunkts „Common Ground“ sind die Schriftsteller Drago Jančar, Anna Ospelt, Ana Schnabl und Michael Martens (nominiert für den Sachbuch-Preis der Leipziger Buchmesse) zu erleben sowie die Lyriker Miljana Cunta, Gregor Podlogar und Lucija Stupica. 19.30 Uhr, Gerichtsweg 28.

In der Buchhandlung Hugendubel stellen sich ab 10 Uhr bis zum Abend Leipziger Büchermenschen vor, Autoren und ihre Verleger. Um 10.30 Uhr liest Kerstin Hensel aus „Regenbeins Farben“ und stellt Anna Kaleri die Initiative Literatur statt Brandsätze / Lauter Leise e.V. vor. Mit „Als der Sozialismus aufs Dorf kam“ sind ab 11 Uhr Nancy Aris und Wolfram Männel zu Gast, 15.30 Uhr präsentiert die „Tippgemeinschaft“ des Deutschen Literaturinstituts ihre neue Jahresanthologie. Petersstraße 12.

Beim „Großen Leipzig-liest-Abend“ in der Kongreßhalle erzählt Bestsellerautorin Charlotte Link über ihr Leben und Werk. Moderiert wird der Abend von Bärbel Schäfer. 20 Uhr, Pfaffendorfer Straße 31.

Charlotte Link. Quelle: Julia Baier

Die meisten kennen Hanns Zischler als Schauspieler. In den Cammerspielen gibt es eine Begegnung mit dem Autor Zischler, der seinen Debüt-Roman „Der zerrissene Brief“ im Gepäck hat. Es geht um den Aufbruch im Jahr 1899 aus einem fränkischen Dorf nach New York. 21 Uhr, Kochstraße 132.

Die Party der Jungen Verlage steigt heute im Felsenkeller, hier tanzt die Buchmesse, wenn Donis (Ilses Erika) und Johny Bravo (Disco 2019) auflegen. 22 Uhr, Karl-Heine-Straße 32, 04229 Leipzig

Lenden und Legenden am 14. März

„Das Museum der Welt“ heißt der neue Abenteuerroman von Christopher Kloeble. Er erzählt vom Waisenjungen Bartholomäus aus Bombay, der 1854 als Übersetzer mit dem deutschen Brüder Schlagintweit zu einer Forschungsexpedition aufbricht Sie durchqueren Indien und den Himalaya, und Bartholomäus riskiert alles, um das erste Museum seines Landes zu gründen. Im Grassi-Museum stellt Kloeble das druckfrische Werk vor. 20.30 Uhr, Johannisplatz 5–11

Die Unabhängigen Verlage laden zu ihrer ersten „Spätausgabe“. Über vier Stunden lesen in Café und Saal im Westflügel 18 Autorinnen und Autoren aus 18 deutschsprachigen Verlagen. Zwischen „Politisch aufgeladen“ und „Poetische Mitternacht“ ist vieles möglich. Der kürzeste Buchtitel stammt von Sabine Choll: „O“, der längst von Andreas Heidtmann: „Wie wir uns lange Zeit nicht küssten, als Abba berühmt wurde“. Ab 20 Uhr, Hähnelstraße 27.

Vor einem Jahr war Tschechien Gastland, und die Liebe beruhte auf Gegenseitigkeit. Jetzt sind die tschechischen Autoren wieder da: Marek Toman, Marek Šindelka, Kateřina Tučková und Viktorie Hanišová überbringen „Geschmuggelte Blumen im Doppelpack“. 21.30 Uhr im Café Kowalski, Ferdinand-Rhode-Straße 12.

Erotisches zur Nacht: Die „Love Bites“ in den Passage Kinos präsentieren diesmal eine Revue mit Elsie Marley, Eleonore Hochmuth, Rosie Riot, Jeannette Oertel, Peter Ertle, Anne Bax, Sonja Ruf und Veronika Otto; 21 Uhr im Astoria-Saal, Hainstraße 19 a.

Noch eine Legende: die Balkannach t. Wie immer mit einer Mischung aus Literatur, Musik und Film aus Südosteuropa. In diesem Jahr liegt der Fokus auf „Herkunft und Zugehörigkeit.“ Sieben Autorinnen und Autoren geben Einblicke in das Leben auf dem Balkan und erzählen ihre Geschichten. Sie kommen aus Kroatien, Serbien, Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Albanien und Montenegro. 20 Uhr, Wolfgang-Heinze-Straße 12 a.

Lyrik, Witz und langer Abschied am 15. März

Dass die Jugend von heute auch nicht mehr ist, was ihre Eltern nie waren, erkennt man an den Umgangsformen. „Alles Knigge oder was?“ fragen Frauke Weigand, Katharina Kleinschmidt und Herbert Frauenberger und geben Tipps, „wie Sie im Alltag Fettnäpfchen umgehen“. 15 Uhr in der Stadtbibliothek Markranstädt, Parkstraße 9.

Für die lyrischen Nachmittagsunterhaltung versammeln sich Ulrike Diez, Manfred Klenk, Peter Gosse, Ralph Schüller, Eckhard Erxleben, Jan-Eike Hornauer und Nadine Maria Schmidt mit Musikgedichten zur Lesung mit Musik in der Buchhandlung Südvorstadt. 15.30 Uhr, Karl-Liebknecht-Straße 126.

Der Leipziger Thomasius-Club nutzt die Buchmesse, das Genre zu wechseln. Am Sonntag geht’s mal nicht um Wissenschaft, sondern stellt sich der Leipziger Cartoonist Beck einem Gespräch über Humor, Witz und die Menschen. 17 Uhr im Café Alibi der Bibliotheca Albertina, Beethovenstraße 6.

Eine schöne Tradition ist die Lesung von Ulrike Gastmann und Christian Bosse in der Vodkaria. Ebenfalls traditionell sind die so wegweisenden wie irritierenden Titel der Veranstaltung, diesmal: „Sapio ist Grass und nichts Sexuelles!“. Gut möglich, dass es doch um Sex geht. 18 Uhr, Gottschedstraße 15.

Zur letzten der vielen langen Nächte versammeln sich die Lesebühnen im UT Connewitz. Ahne, Kirsten Fuchs, Marsha Richardz und Paul Bokowski sind dabei. 20 Uhr, Wolfgang-Heinze-Straße 12 a.

Alle Veranstaltungen: leipzig-liest.de

Von LVZ