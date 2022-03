Leipzig

Die Leipziger Buchmesse ist zum dritten Mal abgesagt worden – stattdessen steigt unter dem Motto „Leipzig liest trotzdem“ bis Sonntag ein großes Alternativprogramm in der Stadt. Der Literaturpreis der Messe wird auch in diesem Jahr verliehen. Am Donnerstagnachmittag werden die besten Bücher des Frühjahrs in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung gekürt. Je fünf Autorinnen und Autoren je Sparte sind nominiert.

Hoffnungen auf den Belletristik-Preis kann sich unter anderem die Leipziger Autorin Heike Geißler machen, deren nominierter Roman „Die Woche“ im März erschienen ist (Hier geht’s zur Rezension). Auch Katerina Poladjan („Zukunftsmusik“), Dietmar Dath („Gentzen oder: Betrunken aufräumen. Kalkülroman“), Emine Sevgi Özdamar („Ein von Schatten begrenzter Raum“) und Tomer Gardi („Eine runde Sache“) sind nominiert. Damit stehen gleich drei Autorinnen und Autoren auf der Shortlist, die nicht in Deutschland geboren wurden.

Fast alle Nominierten der verschiedenen Kategorien werden laut Messe zur Verleihung in der Glashalle in der Leipziger Messe anwesend sein. Sie beginnt um 16 Uhr. Für die Auszeichnung waren 441 Werke aus 169 Verlagen in den drei Kategorien eingereicht worden. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert 15.000 Euro gehen an die Sieger der jeweiligen Kategorie, die Nominierten erhalten zudem je 1000 Euro.

Jury würdigt „außergewöhnliche Sprachkunst“

„Die nominierten literarischen Werke zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Sprachkunst aus, die überhaupt erst eine Auseinandersetzung mit ihren Themen ermöglicht“, erklärt Juryvorsitzende Insa Wilke im Vorfeld bei der Bekanntgabe der Nominierten. „Auch im Sachbuch hat uns die mitreißende Intensität überzeugt, mit der die Autorinnen und Autoren sich mit völlig unterschiedlichen rhetorischen Ansätzen ihren Fragestellungen widmen.“

In der Kategorie Sachbuch/Essayistik sind Horst Bredekamp (Michelangelo“), Hadija Haruna-Oelker („Die Schönheit der Differenz. Miteinander anders denken“), Christiane Hoffmann („Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“), Juliane Rebentisch („Der Streit um Pluralität. Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt“) und Uljana Wolf („Etymologischer Gossip. Essays und Reden“) nominiert.

Leipziger Buchmesse will „Literatur leuchten lassen“

Für den Übersetzer-Preis stehen Arbeiten auf der Shortlist, die aus dem Japanischen, Finnischen, Russischen, Niederländischen und Französischen übertragen wurden: Irmela Hijiya-Kirschnereit („Dornauszieher. Der fabelhafte Jizô von Sugamo“ von Hiromi Itô), Stefan Moster („Im Saal von Alastalo. Eine Schilderung aus den Schären“ von Volter Kilpi), Andreas Tretner („Wunderkind Erjan“ von Hamid Ismailov), Helga van Beuningen („Mein kleines Prachttier“ von Marieke Lucas Rijneveld) und Anne Weber („Nevermore“ von Cécile Wajsbrot).

„Die Vergabe des Preises der Leipziger Buchmesse ist in diesen Tagen wichtiger denn je“, so Buchmessedirektor Oliver Zille. „In den schwierigen pandemischen Zeiten“ fehle den Verlagen, Autorinnen und Übersetzern jene so notwendige Öffentlichkeit und die Begegnung mit den Lesern. „Mit der Preisverleihung möchten wir Literatur leuchten lassen. Die Glashalle des Leipziger Messegeländes wird dafür den würdigen Rahmen bieten.“

