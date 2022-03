Leipzig

Auch Portugal liest trotzdem. Zweimal musste der eigentliche Gastland-Auftritt mit der Leipziger Buchmesse ausfallen, sein Motto „Unerwartete Begegnungen“ wird zum Glück und im doppelten Sinne wahr: Ab Donnerstag sind zehn Autorinnen und Autoren in Leipzig zu erleben – bei Lesungen und Gesprächen. Es gibt eine Ausstellung und Musik – womit wir beim wunderbaren Abschluss des portugiesischen Programms wären: dem Auftritt des gefeierten Komponisten und Multiinstrumentalisten Rodrigo Leão mit Band am Sonntag in der Schaubühne Lindenfels.

Längst ist der 1964 in Lissabon geborene Musiker als „Meister der bittersüßen Melancholie“ unter den Legenden anzutreffen. Wim Wenders feierte ihn und seine frühere Band Madredeus mit dem Film „Lisbon Story“. Kollege Pedro Almodóvar bezeichnet ihn als „einen der inspirierendsten Komponisten der Welt“. Seine Musik ist von Fado, Klassik, Ambient und Pop beeinflusst, er arbeitete mit Beth Gibbons von Portishead, Stuart Staples von den Tindersticks oder Scott Mathew, komponierte Soundtracks für Hollywoodfilme (18 Uhr, Karten 25/20 Euro) in der Schaubühne, online über www.schaubuehne.com).

Portugal bringt eine ganze Welt mit

Mit Portugal kommt eine ganze Welt nach Leipzig. Denn nicht ein Gastland steht im Fokus, sondern eine Sprache, die von über 270 Millionen Menschen gesprochen wird. Der sogenannte lusophone Sprachraum verteilt sich heute über vier Kontinente. „Ein über viele Jahrhunderte andauernder gemeinsamer Weg zwischen Portugal und Afrika hat Verflechtungen hervorgebracht, die auch in der Literatur ihren Widerhall finden“, sagt Patrícia Salvação Barreto, Projektleiterin des Gastlandauftritts. Diese Verflechtungen und losen Enden sind Thema in der Veranstaltung „Portugal in der afrikanischen Literatur – Versäumte Begegnungen und Wiederbegegnungen“, die am Freitag um 21 Uhr in der Schaubühne Lindenfels stattfindet – mit Yara Monteiro und Dulce Maria Cardoso.

Rückkehr in ein unbekanntes Land

Cardoso ist 1964 in Portugal geboren, in Angola aufgewachsen. 1975 kehrte sie wie Hunderttausende andere nach der Nelkenrevolution und der Unabhängigkeit der portugiesischen Kolonien zurück. Der Protagonist, ein neunjähriger Junge, erzählt von der Heimkehr in ein „Mutterland“, das er nie kennengelernt hat. „Die Rückkehr“ heißt ihr preisgekrönter Roman.

Yara Monteiro wurde 1979 in Angola geboren und wuchs in Nordportugal auf. Zwischenzeitlich lebte sie in Luanda, London, Kopenhagen und Rio de Janeiro. In ihrem gerade erschienenen Roman „Schwerkraft der Tränen“ blickt sie zurück ins Jahr 1965 und auf den Beginn des Freiheitskrieges gegen die portugiesische Vorherrschaft.

Um „Das Fantastische, das Unerwartete, die Entzauberung“ geht es am Freitag ab 19 Uhr in der Schaubühne Lindenfels – mit Djaimilia Pereira de Almeida („Im Auge der Pflanzen“) und José Luís Peixoto („Galveias“).

José Luis Peixoto im Alentejo, einer dünn besiedelten Region im Süden Portugals. Dort liegt auch Galveias, das Dorf, in dem er aufgewachsen ist, wo sein neu ins Deutsche übersetzter gleichnamiger Roman spielt. Quelle: Patrícia Santos Pinto

Bereits am Donnerstag wird das Literaturhaus Leipzig zur Botschaft der portugiesischsprachigen Literatur. Nach der Eröffnung der Ausstellung „Frauen bei Saramago“ (18 Uhr) sprechen José Luís Peixoto und Dulce Maria Cardoso über „Heldinnen der portugiesischen Literatur“ (19 Uhr). Anschließend geht es um „Unruhe“ (mit Gonçalo M. Tavares und Djaimilia Pereira de Almeida, 20 Uhr) und das Thema „Europa und der Populismus“ (mit Irene Pimentel, Christa Heinrich, 21 Uhr).

Info: Das komplette Programm und weitere Informationen: portugal-leipzig2022.de

Von jkl