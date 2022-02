Leipzig

Auch wenn die Leipziger Buchmesse das dritte Mal in Folge abgesagt wurde, kommen Literaturfans am 17. und 18. März auf ihre Kosten. Nach und nach entstehen immer mehr Veranstaltungen rund um das Wochenende im März. Deswegen fördert die Messestadt nun kurzfristig Sonderprogramme, „die ursprünglich im Rahmen von ’Leipzig liest’ geplant waren und/oder eine Veranstaltung mit Autorinnen und Autoren ersetzen, die bei ’Leipzig liest’ hätten lesen sollen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Leipzig liest trotzdem

Insgesamt 20.000 Euro will Leipzig demnach investieren. Bedingung ist, dass die geplanten Veranstaltungen eine Gesamtaufwendungen von 1500 Euro nicht übersteigen und bisher noch keine Förderung im Rahmen von „Leipzig liest“ erhalten haben. Damit werden Lesungen und andere Veranstaltungen ermöglicht, die ohne finanzielle Unterstützung möglicherweise nicht hätten stattfinden können.

Deswegen habe es schon einige Nachfragen von Veranstalterinnen und Veranstaltern gegeben, berichtet das Kulturamt. „Die meisten Anträge gehen gewöhnlich aber erst zur gesetzten Deadline ein.“ Wie viele Bewerbungen bis zum Ende der Frist eingereicht und wie viele davon für die Förderung ausgewählt werden, sei noch nicht einschätzbar. Die Ausschreibung beziehe sich auf ein „Sonderprogramm“, zu dem keine Erfahrungswerte vorliegen.

Anträge können bis Montag (28. Februar) beim Kulturamt der Stadt Leipzig eingereicht werden.

Das blaue Sofa kommt nach Leipzig

Trotz der abgesagten Buchmesse kommt das berühmte Blaue Sofa von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat am 17. und 18. März trotzdem nach Leipzig. Das Autorenforum ist schon seit vielen Jahren fester Programmbestandteil der Messe. Dieses Jahr findet es jedoch nicht wie gewohnt in der Messehalle, sondern in der Kongresshalle am Zoo statt.

45 Autorinnen und Autoren, unter anderem aus Großbritannien, Luxemburg, Österreich, Deutschland und Portugal, bekommen dort Gelegenheit, ihre neuesten Veröffentlichungen vorzustellen. Darunter ist auch Literatur-Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah, der auch im Paulinum aus seinem Roman vorlesen wird.

Das Event ist kostenfrei und findet unter 2G-Plus-Auflagen statt. Für diejenigen, die das Autorenforum lieber zuhause vom eigenen Sofa aus verfolgen möchten, wird es einen Livestream auf der Website des Blauen Sofas geben.

Von Fabienne Küchler