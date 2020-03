Leipzig

Der diesjährige Preis der Leipziger Buchmesse soll am 12. März im Programm von Deutschlandfunk Kultur bekanntgegeben werden. Dies teilten der Hörfunk-Sender und die Buchmesse am Freitag mit. Ab 9.05 Uhr begründet die Jury ihre Entscheidung live in der Sendung „Lesart“. Die nominierten Autoren sind nicht anwesend.

Die Leipziger Buchmesse war wegen des Coronavirus abgesagt worden. Damit war zunächst auch unklar, auf welche Weise die renommierte Literaturauszeichnung vergeben werden soll.

Der Preis der Leipziger Buchmesse wird normalerweise am Eröffnungstag der Messe in der Glashalle verliehen und die Veranstaltung live im Internet übertragen. Er wird jährlich in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung ausgelobt und ist mit je 15 000 Euro dotiert, zusätzlich erhält jeder der nominierten Autoren ein Preisgeld von 1000 Euro.

Beste Belletristik

Nominiert sind in der Kategorie Belletristik die Roman-Autoren Verena Güntner, mit „Power“, Leif Randt, („Allegro Pastell“), Ingo Schulze („Die rechtschaffenen Mörder“, lesen Sie hier unsere Rezension) und Lutz Seiler („Stern 111“) sowie die Lyrikerin Maren Kames mit ihrem Gedichtband „Luna Luna“.

Nominierte Sachbücher

Die nominierten Sachbücher sind Bettina Hitzers „Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts“; Michael Martens’ „Im Brand der Welten: Ivo Andrić. Ein europäisches Leben“; Armin Nassehis „Muster: Theorie der digitalen Gesellschaft“; Julia Voss’ „Hilma af Klint – „Die Menschheit in Erstaunen versetzen“ sowie „Das Jahr 1990 freilegen“, im Leipziger Spector Books Verlag herausgegeben von Jan Wenzel, Anne König, Andreas Rost und anderen.

Preiswürdige Übersetzungen

In der Kategorie Übersetzung konkurrieren um den Preis: Pieke Biermann, die Fran Ross’ „Oreo“ aus dem amerikanischen Englisch übertragen hat; Luis Ruby mit Clarice Lispectors „Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau. Sämtliche Erzählungen I“ (aus dem brasilianischen Portugiesisch); Andreas Tretner mit Angel Igovs „Die Sanftmütigen“ (aus dem Bulgarischen); Melanie Walz mit George Eliots, „Middlemarch. Eine Studie über das Leben in der Provinz“ (aus dem Englischen) sowie Simon Werle mit Charles Baudelaires „Der Spleen von Paris“ (aus dem Französischen).

www.preis-der-leipziger-buchmesse.de

Von LVZ