So reagieren die Verleger auf die Buchmesse-Absage

Leipzig

Die kurzfristige Absage der Leipziger Buchmesse wegen des Corona-Virus ruft bei den Verlagen ein sehr unterschiedliches Echo hervor. Wobei auffällt, dass ein recht großer Teil sich „zum jetzigen Zeitpunkt“, lieber „gar nicht äußern“ will. Man „brauche noch Zeit, um die neue Lage zu überblicken“. So oder so ähnlich lautete am Dienstag ein gutes Dutzend Antworten auf die Bitte um eine Stellungnahme oder Einschätzung der Situation.

Merkwürdige Schweigsamkeit

Das verwundert mindestens aus zwei Gründen: Erstens hatten die Verlage ja in den letzten Tagen hinreichend Zeit, sich eine Meinung zu bilden – schließlich war, nüchtern betrachtet, seit spätestens Freitag absehbar, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt würde. Und zweitens: Was ist denn brisant oder problematisch daran, zu sagen, dass man die Absage gut oder schlecht, nachvollziehbar oder übertrieben findet?

„Absage tut weh“

Eine Verlegerin, die auch lieber nicht namentlich genannt werden möchte, sagt es so: „Es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits glaube ich schon, dass die Absage die einzig mögliche Entscheidung war – andererseits ist die Leipziger Messe für viele Verlage der wichtigste Termin im Jahr. Darauf bereiten wir uns monatelang vor. Da tut so eine Absage natürlich weh.“

„Wäre eh eine recht menschenleere Veranstaltung geworden“

In dieses Horn bläst auch Christoph Dohr, Musikverleger aus Köln und seit vielen Jahren Stammgast der Buchmesse in Leipzig: „Die Absage der Buchmesse war eine Frage des Zeitpunktes der Absage. Sie kommt spät – und ist sehr bedauerlich, da damit auch eines der bedeutendsten deutschen Kulturfestivals nicht stattfindet. Aufgrund der allgemeinen Massenhysterie wäre es leider eh eine recht menschenleere Veranstaltung geworden, die nicht in der Tradition gestanden hätte. Nun bin ich auf die Art und Weise der Umsetzung der Rückabwicklung gespannt. Wir Aussteller haben alle Vorkasse geleistet. Die Verlagsbranche kann derzeit exakt ein Jahr nach dem Konkurs von KNV kein weiteres Finanzfiasko gebrauchen. Messechef Zille hat es mit seit Jahrzehnten treuen Ausstellern zu tun, die er alle im nächsten Jahr wiedersehen möchte.“

Im schlimmsten Fall haben die schon mit dem Standaufbau angefangen

Die Frage nach der „Umsetzung der Rückabwicklung“ scheint derzeit noch offen. Womöglich ist auch dies ein Grund für die auffällige Schmallippigkeit vieler betroffener Verleger. „Wie groß der finanzielle Schaden für uns wird, das ist eine Frage der windelweichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Leipziger Messe darin steht, dass es in einem solchen Falle die Standmiete zurück gibt - Leistungen werden davon abgezogen. Aber die Standmiete besteht bei uns kleineren Verlagen, die keinen eigenen Stand mitbringen lassen, fast ausschließlich aus Leistungen. Im schlimmsten Fall haben die schon mit dem Standaufbau angefangen, dann bekommen wir fast gar nichts mehr zurück.“

„Unseren Blick richten wir jedoch auch schon nach vorne"

„Wir bitten um Ihr Verständnis“, heißt es im offiziellen Schreiben, mit dem die Messe gestern die Aussteller über die Absage informiert hat, „solch eine schwere Entscheidung mussten wir in den letzten sieben Jahrzehnten der Leipziger Buchmesse noch nie treffen. Sie ist bitter für uns und für die gesamte Buchbranche. Wir danken allen Ausstellern, Partnern und Besuchern, die uns die Treue halten.“ Die Rückabwicklung wird in diesem Schreiben nicht einmal erwähnt – und auch nichts diesbezügliches angekündigt. Stattdessen stellt zum Ende Buchmessedirektor Zille fest: „Unseren Blick richten wir jedoch auch schon nach vorne auf die Leipziger Buchmesse 18. bis 21. März 2021: Auch in Zukunft freuen wir uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.“

Kontakte, die nun nicht geknüpft werden können

„Das ist schon ein schwerer Schlag für uns. So etwas haben wir noch nie erlebt“, sagt Sebastian Wolter, Geschäftsführer des kleinen sächsischen Verlages Voland&Quist. Er rechnet vor, dass er nun auf einer vierstelligen Summe sitzen bleibe, die er für Hotelreservierungen und Fahrtkosten für seine Autoren ausgeben habe. Dazu kämen fehlende Einnahmen aus Buchverkäufen auf der Messe und die vielen Kontakte, die nun nicht geknüpft werden können. Die Standgebühr hofft Wolter aber von der Messe zurückerstattet zu bekommen.

Jede Grippewelle fordert mehr Opfer.

Losgelöst von derlei Unwägbarkeiten artikulieren manche Verleger aber auch klare Meinungen. Nick Pfefferkorn, Chef von Breitkopf & Härtel, des in Wiesbaden und Leipzig ansässigen ältesten Musikverlags der Welt, stellt lapidar und frustriert fest: „Es war zu erwarten, insbesondere nach dem öffentlichen Druck. Jede Grippewelle fordert mehr Opfer. Wäre die Messe deshalb abgesagt worden? Nein.“

Mit Kreativität und Improvisation reagieren

Dennoch hält Nora Pester, Eigentümerin des Leipziger Verlags Hentrich & Hentrich, die Entscheidung für richtig „Wir sind dankbar, dass sie jetzt getroffen wurde“, sagt die Verlegerin. Ihr fehle derzeit noch das Vorstellungsvermögen, welche Folgen diese Absage für alle Beteiligten – von Verlagen, über Autoren bis zu Hoteliers und Messebauern – nach sich ziehen wird. „Für uns wäre es in diesem Jahr eine ganz besondere Messe geworden: neuer Messestand, Kurt-Wolff-Förderpreis ... Wir werden versuchen, mit Kreativität und Improvisation auf die jetzt fehlende und so wichtige Öffentlichkeit für unsere Themen zu reagieren. Zumindest das sind Verlage gewohnt.“

Wir haben uns auf die Stadt und ihr lesebegeistertes Publikum sehr gefreut

„Wir sind ganz erleichtert“, sagt auch Monika Osberghaus, Chefin des Leipziger Verlags Klett Kinderbuch, über die Absage der Buchmesse. Intern war ohnehin schon der Entschluss gereift, den eigenen Messeauftritt abzublasen. „Wir haben zum Glück noch keine gefährliche Lage und sollten vernünftigerweise dazu beitragen, dass es so bleibt.“, sagt die Verlegerin. „Die freundliche, lässige Messe, wie wir sie lieben, hätte es jetzt sowieso nicht gegeben.“ Und Gudrun Fähndrich, die Leiterin der Presse und Öffentlichkeitsarbeit von Kiepenheuer & Witsch gibt zu Protokoll: „Wir bedauern natürlich sehr, dass die diesjährige Leipziger Buchmesse abgesagt werden musste, sehen aber in der Entscheidung der verantwortlichen Organisatoren auch die Umsicht und den Blick auf das Gemeinwohl. Die Enttäuschung bei Verlagskolleginnen und -kollegen sowie Autoren und Autorinnen ist sicher gleichermaßen groß, wir haben uns auf die Stadt und ihr lesebegeistertes Publikum sehr gefreut.“

Von Peter Korfmacher