Die Leipziger Buchmesse fällt aus, es lebe „Leipzig liest extra“! „Wenn der Branche im Moment eines fehlt, dann ist es die persönliche Begegnung“, erklärt Buchmessedirektor Oliver Zille. Darum habe man sich entschieden, „den Fokus in diesem Jahr genau auf dieses persönliche Miteinander zu setzen – natürlich soweit es das pandemische Geschehen zulässt“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Leserinnen und Leser sollen Autorinnen und Autoren den Leserinnen und Lesern begegnen können, diskutieren, einander inspirieren. „Ideen sollen wieder sichtbarer werden“, so Zille.

Die Buchmesse war Ende Januar abgesagt worden, die Corona-Pandemie, Sicherheitsmaßnahmen und Reisebeschränkungen machen die Durchführung einer Veranstaltung in dieser Größenordnung unmöglich. Nun lautet das Credo für dieser Sonderausgabe: „Lasst uns lesen“, vom 27. bis 30. Mai soll sie stattfinden. Den Kern bilden rund 300 Veranstaltungen in der Stadt Natürlich unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen. Die einzelne Veranstaltungen werden zusätzlich kostenlos auf der Seite der Leipziger Buchmesse gestreamt.

Südosteuropa, Portugal, Manga-Comic-Con

Mit „Common Ground“ geht der Blick nach Südosteuropa und rückt „Archipel Jugoslawien – Von 1991 bis heute“ in den Fokus. In digitalen Gesprächen, Diskussionen, Buchpräsentationen, Spiel- und Dokumentarfilmen kommen Protagonistinnen und Protagonisten zu Wort.

Ob und wie eine Umsetzung des Gastland-Auftritts Portugals möglich ist, steht noch nicht fest. Fest steht, dass sich die Manga-Comic-Con präsentieren kann. Geplant seien Community-Aktionen und MCC Kreativ Digital sowie einer Kunstausstellung im Netz, heißt es von der Messe.

„Unerwartete Begegnungen“. Auf zwei „Leipzig liest“-Bühnen präsentieren ARD, MDR und ZDF neue Bücher. So ist für den 29. Mai von 10 bis 20 Uhr ein Lesemarathon in der Alten Handelsbörse geplant, das „Blaue Sofa“ wechselt von der Glashalle in die Kongresshalle am Zoo. Auch diese Gespräche werden von der Buchmesse gestreamt.

Preisverleihungen in Kirche und Kongresshalle

Die Verleihung des Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung an Johny Pitts findet am Abend des 26. Mai in der Nikolaikirche statt. Die Laudatio hält Elisabeth Ruge. Im Rahmen des Festaktes wird zudem der Preisträger 2020, László Földényi, nachträglich geehrt.

Auch vor einem Jahr war die Buchmesse ausgefallen, allerdings so kurzfristig, dass kein Ersatzprogramm organisiert werden konnte. Damals wurden die Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse im Rundfunk verkündet. Diesmal gibt es wieder eine Live-Verleihung: am 28. Mai, 16 Uhr, in der Kongresshalle. Die Shortlist der Nominierten in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung wird Mitte April bekanntgegeben.

