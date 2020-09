Leipzig

Als Anja Lehmann den letzten Satz gelesen hat, setzt ein Moment der Stille ein, der lang genug ist, Rührung Raum zu geben. In der Szene hat der Schüler Louis Braille zum ersten Mal die von ihm erfundene Punktschrift vorgeführt, die es Menschen, die nicht oder schlecht sehen können, möglich macht zu lesen.

„Die Hände des Louis Braille“ heißt der Roman der französischen Bildhauerin und Autorin Hélène Jousse, aus dessen Übersetzung ins Deutsche und Übertragung in Braille Anja Lehmann gelesen hat. Ihre Hände sind dabei über die Buchseiten geglitten, als spiele sie ein Instrument. Und so ist es ja auch.

Anzeige

Buch des Zufalls

Vier schwere Bände umfasst der rund 250 Seiten starke Roman in der weiß auf weiß gedruckten Brailleschrift. Am Montag wurde er bei einer Pressekonferenz im Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb) in Leipzig vorgestellt. Und das Sensationelle ist, dass diese Ausgabe nicht nach, sondern parallel zur schwarz auf weiß gedruckten Ausgabe bei Faber & Faber erscheint, die am Dienstag im Alten Rathaus Premiere feiert.

Weitere LVZ+ Artikel

Es ist ein Buch des Zufalls. Ein erblindeter Mann hatte Hélène Jousse gebeten, ihm die Bildhauerei beizubringen. Mit ihm hat sie die Welt derer betreten, die „anders sehen“, wie sie am Montag sagte. „ Louis Braille war ein Erfinder. Und die Erfinder sehen etwas, was noch nicht existiert.“

Dynamik und Lebendigkeit

Im Juli 2019 war sie beim Louis-Braille-Festival in Leipzig zu Gast, erzählt Harald Langenfeld, französischer Honorarkonsul in Sachsen. Und auch Botschaftsrätin Sylvie Massière erinnert an diesen Beginn einer Zusammenarbeit, die sie beispielhaft findet für Dynamik und Lebendigkeit, wenn es darum geht, Teilhabe am gesellschaftlichen Austausch zu ermöglichen.

Drei Exemplare des Romans können in der dzb ausgeliehen werden, auch ein Hörbuch. „Für mich als blinden Menschen“, sagt Direktor Thomas Kahlisch, ist Louis Braille (1809–1852) „ein Beweis, wie wichtig es ist, international zusammenzustehen und Ideen zu teilen.“

Bedeutung von Kommunikation

Er betont die Bedeutung von Kommunikation, für die das Zustandekommen dieses Buch-Projekts bester Beweis ist. Ein Projekt, dass auf einem Roman beruht, der die Schicksale des Erfinders und einer Drehbuchautorin verknüpft, den Verleger Michael Faber „grandios“ nennt und der „einer guten Übersetzung bedarf“, was Christine Cavalli vom französischen Honorarkonsulat übernommen hat.

„Die Würde des Menschen ist tastbar“ steht auf einem dzb-Plakat an der Wand. Auch darum geht es im Romandebüt der Bildhauerin Hélène Jousse.

Buchpremiere: 15. September, 19.30 Uhr, im Festsaal des Alten Rathauses in Leipzig; Eintritt frei

Hélène Jousse: Die Hände des Louis Braille. Roman. Aus dem Französischen von Christine Cavalli. Faber & Faber; 256 Seiten, 24 Euro

Quelle: Faber & Faber

Von Janina Fleischer