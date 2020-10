Leipzig

Mania Mania ist fünf Jahre alt, und sie bestimmt, was gespielt wird. Mit Tomek nämlich, ihrem besten Freund. Die Kinder sind elf, als Mania ein einziges Mal nicht aufpasst, und etwas passieren lässt, was Tomeks und ihr Leben für immer verändert.

Immer ist genau jetzt. Beide sind erwachsen, Mania arbeitet als Gefängnispsychologin in der JVA Berlin-Moabit, als Tomek in Wien verschwindet. Zurück lässt er Aufzeichnung über seine Beziehung mit einer Frau namens Marina und den völlig aufgelösten Zahit.

Ein Leben als Reportage

Dem aus Syrien Geflüchteten hatte Mania 2015 geholfen, von Mazedonien nach Wien zu kommen und ihn Tomek anvertraut. Sofort bricht sie auf. Zurück lässt sie ihre ahnungslose Freundin und eine Lücke im Aktenschrank der JVA.

Seit dem Selbstmord seiner Mutter Kaja hat Tomek alles aufgeschrieben, „ein Leben als Reportage“, was ihn zu einem guten Journalisten gemacht hat. Seine letzten Aufzeichnungen bilden die Geschichte in der Geschichte, während sich neben Zahit und Hündin Sue auch die Wiener Freundin Ruth mit auf die Suche begibt.

Die Spur führt nach Warschau

Als Hackerin ist Ruth so unentbehrlich wie als Fahrerin. Denn die drei plus Hund müssen schnell nach Warschau, wo Ruth Tomeks Telefon geortet hat, wohin er mit Marina gefahren sein könnte, um deren Leben zu beenden. Vielleicht auch sein eigenes.

Die Geschichte spielt 2016, im chinesischen Jahr des roten Affen. Es geht um Schuld und Scham, um das Böse und um Vertrauen in Kaska Brylas Debütroman „Roter Affe“, den sie nun in Leipzig vorstellt. Sie hat hier am Deutschen Literaturinstitut studiert und gibt Kurse zu Kreativem Schreiben in Gefängnissen und für Menschen mit Migrationshintergrund. Geboren ist sie ist in Wien, aufgewachsen zwischen Wien und Warschau. Das verbindet sie mit den Protagonisten ihres Romans.

Offene Rechnung

„Die Geschichte hört nicht auf, nur weil wir nicht hinsehen und versuchen, glücklich zu sein. Die Geschichte ändert sich davon nicht“, sagt Ruth. Zur Vergangenheit von Mania und Tomek gehört ein gewisser Roland K., Häftling der JVA, Patient von Mania. Ein Vergewaltiger und Mörder. Auch diese Sache muss noch geklärt werden.

So verändert die Fahrt nach Warschau alle und alles. Heilung, hat Tomek mal gesagt, ist nur möglich, solange es Leben gibt. Von diesem Leben erzählt Kaska Bryla in einer kraftvollen Geschichte über Emanzipation und Schwäche – und über Freundschaft.

Lesungen mit Kaska Bryla: 6. Oktober, 19 Uhr, Schaubühne Lindenfels; am 24. Oktober, 12 bis 19 Uhr: Release der „PS #6: Das Prosadebüt“, Lesung mit acht Autorinnen & feministisches Soli im Conne Island (im Rahmen des Literarischen Herbstes, der vom 20. bis 25.Oktober stattfindet); www.kaskabryla.com

Kaśka Bryla: Roter Affe. Roman. Residenz Verlag; 240 Seiten, 22 Euro

Von Janina Fleischer