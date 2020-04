Schlagzeilen, Schurken und Satire – Terry Pratchetts „Die volle Wahrheit“

Leipzig

Inzwischen scheint es unausweichlich: So manche Fernreise dürfte in diesem Jahr wohl ins Wasser fallen. Dabei braucht es bei der Suche nach einem ausgefallenen Reiseziel nicht viel: Ein Blick zwischen zwei Buchdeckel genügt schon.

Dort findet sich etwa die Scheibenwelt. Die ruht auf dem Rücken von vier Elefanten, die wiederum auf dem Panzer einer riesigen Weltraumschildkröte Platz finden, die ihrerseits gemächlich durchs All streift. Klingt bereits herrlich abstrus? Die Scheibenwelt hat noch mehr zu bieten – viel, viel mehr.

Erdacht hat dieses spezielle Fleckchen Erde der englische Autor Terry Pratchett. Zwischen 1983 und 2015 erschienen 41 Romane, die vor Ideen- und Figurenreichtum beinahe überlaufen – wo also als erstes hineinschnuppern?

Satire auf die Medienwelt

Ich würde jedem Neuling einen Gang durch die Straßen und Gassen der Zwillingsstadt Ankh-Morpork empfehlen. Dafür bietet sich „Die volle Wahrheit“ an. Im 25. Scheibenwelt-Roman widmet sich Pratchett mit der ihm eigenen Mischung aus feinem britischen Humor und subtil eingeflochtener Gesellschaftssatire dem Berufsstand der Journalisten: Die Scheibenwelt erlebt nicht nur die Erfindung des Buchdrucks sondern auch die Gründung ihrer ersten Zeitung – verbunden mit allem, was die Medienwelt so zu bieten hat.

Dabei entstehen mitunter großartige Szenen, wenn sich der mit seinem eigenen Anspruch und der Welt ringende Verleger William de Worde plötzlich nicht nur mit einem Komplott sondern auch der nach großen Schlagzeilen gierenden Boulevardpresse konfrontiert sieht. Daneben ist es der typische Humor Pratchetts, der mal als Kalauer – ein vampirischer Zeitungsfotograf, der bei jedem Blitzlicht zu Staub zerfällt –, mal herrlich überzeichnet daherkommt: ein Leserbriefschreiber, der ständig Bilder von humorvoll geformten Kartoffeln einsendet.

Terry Pratchett:Die volle Wahrheit.Ein Scheibenwelt-Roman. Aus dem Englischen von Andreas Brandhorst. Goldmann Taschenbuch; 416 Seiten, 9,99 Euro Quelle: Goldmann

Wer jetzt skeptisch die Stirn runzelt, dem sei gesagt: Auch abseits davon hat die Scheibenwelt für ziemlich jeden Geschmack etwas zu bieten. Es ist alles vertreten: von inkompetenten Stadtwachen mit dem Herz am rechten Fleck über Hexen, die statt mit Magie mit ausgeprägter Menschenkenntnis und resolutem Auftreten punkten bis hin zu Streifzügen mit dem Katzen liebenden und stets mit Grabesstimme in Großbuchstaben sprechenden Sensenmann.

All das unterhält, ist oftmals brüllend komisch, häufig beißend satirisch – und lädt zur Selbstreflexion ein. Dinge für die gerade jetzt sowohl Notwendigkeit als auch Zeit vorhanden sind.

Von Bastian Fischer