Bühnenbilder, Kostüme, E-Lkws: Wie Leipzigs Oper grüner werden will

Leipzig

Das Thema Nachhaltigkeit durchzieht angesichts des Klimawandels alle Gesellschaftsbereiche sowie Institutionen und geht deshalb auch an der Kunst- und Theaterwelt nicht vorbei. Am Montag lud der Deutsche Bühnenverein unter dem Motto „Let’s perform Sustainability“ zur digitalen Diskussion über dieses Thema. Mit dabei: Annekatrin Klepsch, Beigeordnete für Kultur und Tourismus der Stadt Dresden, Verena Gertz, Dramaturgin am Staatstheater Augsburg, Sandra Hinz vom Deutschen Theater Göttingen sowie Tobias Wolff, designierter Intendant der Oper Leipzig, der über Mittel und Wege hin zu einem grüneren Theaterbetrieb sprach.

Noch Nachholbedarf im künstlerischen Bereich

„Nachhaltigkeit wird bei uns in vielerlei Hinsicht schon praktiziert“, sagt Wolff, und das nicht nur mit Blick auf die Bienenstöcke, die seit 2016 auf dem Dach der Oper stehen: Man habe bereits viel in die energetische Sanierung des Hauses investiert und Materialkreisläufe verbessert. Nachholbedarf sieht er vor allem im künstlerischen Bereich, sprich: bei den Vorbereitungen und der Durchführung der Produktionen selbst.

Einer der Schritte dorthin sei die verstärkte Wiederverwendung von Bühnenbildteilen: Man wolle kein Material mehr verschleißen und stattdessen einen großen „Lego-Baukasten“ aufbauen, dessen Teile für unterschiedliche Produktionen Verwendung finden. Auch die Kostüme sind ein Thema: So arbeite man mit einem Forscher aus Helsinki zusammen, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftige – nun auch praxisorientiert an der Oper Leipzig. Und auch der Spielplan sei entscheidend: Langfristig wolle man Stücke in engerer Taktung auf die Bühne bringen, um Transporte und Probenaufwand zu verringern.

Investitionen in E-Lkws

Stichwort Transport: Das Material per Lkw zwischen dem Lager in Böhlen und dem Haus im Leipziger Zentrum hin- und herzufahren, zahlt ebenfalls in die CO2-Bilanz der Oper ein. Hier sei man mit der Stadt im Gespräch, um zentrumsnähere Möglichkeiten der Lagerung zu finden. Wolff weiter: „Wenn wir’s wirklich ernst meinen mit der Nachhaltigkeit, dann kommen wir um wirklich große Investitionen nicht drumherum.“ Dazu gehöre etwa, eben jene Lkw auf Elektroantrieb umzustellen. Und auch die Publikumsmobilität spiele hier eine entscheidende Rolle – allerdings werde es kein Autoverbot für Besucherinnen und Besucher geben, wie es ihm eine aufgebrachte Anruferin jüngst vorwarf. Hier seien jedoch vor allem die Stadt und die Leipziger Verkehrsbetriebe gefragt.

Langfristig will Wolff eine Art „zehn Gebote“ zum Thema Nachhaltigkeit für Regieteams erstellen – im europäischen Vergleich seien hier viele Länder schon deutlich weiter. In den nächsten drei Jahren soll überdies ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept entstehen, das sich an dem der Olympischen Spiele in London orientiert. 2023 soll dann, so der Plan, die erste klimaneutrale Produktion an der Oper zu sehen sein. „Ob wir das schaffen, wissen wir noch nicht. Wichtig für uns ist aber, dass wir uns auf den Weg machen.“

Von CN