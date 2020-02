Bühnenreif: Wenn Politik auf Zuschauer trifft

Leipzig

Inszenierungen sind bekannt als Instrumente des Zeigens. Man kann es auch Zurschaustellung nennen. Interessant ist die Doppelbelegung des Begriffs. Zum einen gehört die Inszenierung auf die Bühne, zum anderen kennen Wählende sie aus dem Wahlkampf.

Die Bühne gibt es ebenfalls im politischen Zusammenhang, was nicht weniger auf das Parkett zutrifft, das diese oder jener betritt – oder verlässt. Auf der anderen Seite wird als Parkett auch der Zuschauerraum bezeichnet, wie wir ihn aus der Kunst kennen. Zuschauer allerdings heißen in der Politik Volk.

Ein weltweit bekanntes Polittheater hat Elfriede Jelinek in ein Stück fließen lassen, Robert Borgmann hat es inszeniert. Am Burgtheater in Wien nämlich, im sicheren Herkunftsland der Ibiza-Affäre also. Um genau die geht es in „ Schwarzwasser“.

Abwasser-Wirtschaft

Im Original hatte Österreichs echter Vizekanzler Heinz-Christian Strache in gemütlicher Runde mit einer russischen Oligarchen-Nichten-Darstellerin ein Interesse an Korruption kaum zu verhehlen vermocht. Das war halb Inszenierung, halb Politik, und am Ende gab’s Theater, woraufhin Strache die politische Bühne verlassen hat. Derzeit arbeitet er an einer Wiederaufnahme.

„Man kann das ja nicht übertreffen, nicht einmal parodieren oder lächerlich machen“, schreibt Jelinek im Programmheft zu „ Schwarzwasser“, ein Fachwort aus der Abwasser-Wirtschaft.

Bezüge zum Rechtspopulismus seien deutlich, urteilt ein Kritiker, dem Publikum habe sie gefallen, diese „intelligente Auseinandersetzung mit einer dummen Angelegenheit“. In der Politik hingegen läuft es umgekehrt.

Von Janina Fleischer