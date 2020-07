Bürzelpolitik: Was die Kanzlerin von Enten gelernt hat

New York/Berlin

Die Ente gehört zu den vertrauten Tierarten. Sehr häufig ist sie an Rotkohl und Klößen anzutreffen. Lebend, wenn sie nicht das Pech hat, in einem Mastbetrieb aufzuwachsen, meist auf dem Wasser. Da bewerfen wir sie gerne mit altem Brot. Auch in Badewannen gibt es sie, hier sind sie meist gelb. Manchmal lösen sie Streit aus, was Deutschlands wohl wichtigster Entenforscher Loriot trefflich thematisiert hat.

Sinnbild für die Unterdrückung des Bösen

Oft verirren sich Enten auf Autobahnen, außerdem in Falschmeldungen sowie Mythologie, Märchen und Comic. Im Buddhismus, und jetzt wird es interessant, gilt die Ente als Sinnbild für die Unterdrückung des Bösen.

Womit wir, wie könnte es anders sein, bei Donald (!) Trump angekommen wären. Carl Bernstein – das ist der Journalist, der als Watergate-Enthüller berühmt wurde – hat jetzt für den Sender CNN mit Leuten gesprochen, die das zweifelhafte Vergnügen hatten, Trumps Telefonate mit anderen Staatenlenkern zu verfolgen. Die Bilanz fällt nicht überraschend aus, also schlecht: miserabel vorbereitet sei er laut Bernstein in der Regel, devot gegenüber Despoten, rüpelhaft gegenüber verbündeten Regierungschefs, insbesondere Frauen.

Das perlt

Angela Merkel habe laut seiner Quellen allerdings eine frappierende Strategie entwickelt, so Bernstein: „Sie ging sehr gut damit um. So wie Wasser auf dem Rücken einer Ente, ließ sie es an sich abperlen.“ Was wiederum, um zu unseren zoologischen Betrachtungen zurückzukehren, Enten mithilfe des Sekrets ihrer sehr gut entwickelten Bürzeldrüse bewerkstelligen. Regelmäßig eingeölt, wird das Gefieder wasserabweisend.

So sind Politik und Biologie zuweilen nur einen Brotkrümelwurf voneinander entfernt.

Von jkl