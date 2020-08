Leipzig

„VOILA!“ heißt die Ausstellung, die der Bund Bildender Künstler in Leipzig (BBKL) zu seinem 30-jährigen Bestehen geplant hat. Das klingt fröhlich, fast beschwingt: Bitte sehr, da sind wir! Die Schau mit 100 Künstlerinnen und Künstlern, die am 20. August in der Werkschauhalle 12 der Leipziger Spinnerei eröffnen soll, stand allerdings auf der Kippe. Auf Seiten der Spinnereigesellschaft gab es Bedenken hinsichtlich des Hygienekonzepts. Allein schon die große Teilnehmerzahl machte Sorgen. Am Mittwoch gab es grünes Licht. „Wir haben noch ein bisschen nachgebessert. Die Ausstellung kann stattfinden“, sagte Tobias Fischer von der Spinnerei. Gerade noch rechtzeitig. In den nächsten Tagen soll mit dem Aufbau in Halle 12 begonnen werden.

Tobias Rost, Vorsitzender des Bundes bildender Künstler in Leipzig, vor der noch geschlossenen Werkschauhalle in der Spinnerei. Quelle: André Kempner

„Es wäre bitter gewesen, wenn wir die Ausstellung noch kurz vor Beginn hätten absagen müssen“, sagte am Mittwoch BBKL-Vorsitzender Tobias Rost. Für viele Mitglieder sei so etwas ein wichtiges Forum; sie hätten darauf hingearbeitet, so der Bildhauer, der ein Atelier in der Spinnerei hat. Gezeigt werden bis 9. September Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotografie, Kunst im öffentlichen Raum, Kunsthandwerk, Installation und Medienkunst. Unter den Künstlern befinden sich Namen wie Roland Borchers, Dietrich Gnüchtel, Caroline Kober, Akos Novaky und Karin Wieckhorst.

Bundesweite Debatte

Ziemlich genau in der Mitte der langen Liste steht ein Name, der Debattenstoff in sich trägt: Axel Krause. Seine ursprünglich vorgesehene Teilnahme an der Leipziger Jahresausstellung, die zwischenzeitlich abgesagt und dann ohne ihn doch eröffnete wurde (ebenfalls in Halle 12), hatte im Frühjahr 2019 bundesweit Wellen geschlagen. Im Jahr davor hatte sich die Leipziger Galerie Kleindienst von ihm getrennt, da sie seine politische Ansichten nicht mittragen könne.

Der 61-Jährige trat auf seinem Facebook-Account für die AfD ein. Er ist Mitglied des Kuratoriums der von der Partei gegründeten Desiderius-Erasmus-Stiftung, sympathisierte mit Pegida und der rechtsextremen „ Identitären Bewegung“. Sein Ausschluss von der Jahresausstellung hatte unter anderem eine Diskussion über Kunstfreiheit und die Frage, inwiefern man Künstler und Werk getrennt voneinander betrachten könne, ausgelöst. Einigkeit herrschte nur in einer Sache: Ein politischer Maler ist Axel Krause nicht. Die Mehrzahl der an der Schau beteiligten Künstler sprach sich damals gegen einen mit Sicherheitsbedenken begründeten Ausschluss Krauses aus.

Axel Krause im August 2019 bei einer Podiumsdiskussion im Zeitgeschichtlichen Forum unter anderem mit der damaligen Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPDt), ) Quelle: Dirk Knofe

Auch für Tobias Rost vom BBKL ist so etwas kein Thema. Solche Debatten seien anstrengend, aber man müsse sie aushalten und eben auch führen. Er wünscht sich mehr Gelassenheit und weniger Hysterie, auch wenn er mit Krause in vielen Dingen völlig uneins sei. Krause sei zu Beginn der 90er Mitglied im BBKL gewesen, dann ausgeschieden. Jetzt habe er Anfang des Jahres wieder einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt, so Rost. Dazu Axel Krause: „Die mich vertretenden Galerien sind in Potsdam, Frankfurt (Main), Erfurt und Seoul. In Leipzig habe ich seit 2018 keine Galerie, die für mich tätig ist. Der Verein versteht sich auch als Interessenvertretung Leipziger Künstler. In diesem Sinne bewarb ich mich um eine erneute Mitgliedschaft.“ Der Verein mache eine gute Arbeit. Es sei ihm eine Ehre, sich an der Jubiläumsausstellung zu beteiligen, so Krause weiter. Sein Bild trägt den Titel „Schwesternschule“.

BBKL „distanziert sich nachdrücklich von der politischen Haltung Axel Krauses “

Um Missverständnissen vorzubeugen, hat der Verein eine Stellungnahme verfasst, darin heißt es unter anderem: „Der BBK Leipzig vertritt ausdrücklich die Werte der Demokratie, steht zu einer offenen Gesellschaft und distanziert sich nachdrücklich von der politischen Haltung Axel Krauses.“ Die Satzung des BBKL schreibe vor, „unter welchen Kriterien ein Bewerber bei uns Mitglied werden kann, diese Kriterien erfüllt Axel Krause“. Die Auswahl der Exponate für die Jubiläumsausstellung sei unter künstlerischen Aspekten erfolgt. „Arbeiten, welche in ihrem Inhalt nicht dem Grundgesetz entsprechen, hätten wir abgelehnt.“

Geburtstag in schwierigen Zeiten

Die Ausstellung solle nicht nur Blicke auf die aktuelle Kunstproduktion der Mitglieder ermöglichen, sondern ein Forum der Begegnung sein, so Tobias Rost. Und nicht zuletzt will sich der BBKL auch ein bisschen selbst feiern. Seit 30 Jahren fördert er zeitgenössische Kunst in Leipzig und Umgebung, engagiert sich in berufsrelevanten Fragen und organisiert Ausstellungen, Symposien und Workshops. Er betreibt eine Projektgalerie im Tapetenwerk, vermittelt und organisiert Weiterbildungen, Austauschprojekte.

Ein Grund zu feiern, gerade in für Künstler existenzbedrohenden Zeiten, ist das allemal.

Info: Ausstellung zum 30. Geburtstag des Bundes bildender Künstler in Leipzig in der Werkschauhalle 12 der Leipziger Spinnerei (Spinnereistraße 7), Eröffnung am 20. August, 18 Uhr; bis 9. September, Öffnungszeiten Mi.-Sa., 15–19 Uhr

Von Jürgen Kleindienst