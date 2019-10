Leipzig

Am 15. November ist Vorlesetag. Dass er auf einen Freitag fällt, ist dafür ideal. Dazu später. Wie in jedem Jahr gibt der Vorlesetag Anlass zur Mahnung. Überhaupt ist der Themenkomplex Buch und Lesen gar nicht mehr vorstellbar ohne das Mitdenken von Abendland und Untergang. Was Männer betrifft, stimmt es: „Väter sind weiterhin Vorlesemuffel, 58 Prozent von ihnen lesen selten oder nie vor.“

So steht es in der aktuellen Vorlesestudie, die darüber hinaus diese und jene Prozentzahlen bereithält, die dieses und jenes herauslesen lassen, entscheidend aber ist der folgende Satz: „Viele Eltern verstehen den Begriff des Vorlesens zu eingeschränkt. Vor allem jene, die selten vorlesen, denken nur an das klassische Lesen von Buch mit Text.“

Von der Hand in den Mund lesen

Wer will es ihnen verdenken. Es ist aber im Leben wie im Lesen so, dass die einen in Saus und Braus lesen und andere hinterm Mond. Wenn Eltern den Begriff des Vorlesens zu eingeschränkt verstehen, übersehen sie, dass das Lesen eine Baustelle ist und „auch das Anschauen von Bilderbüchern“ den Kindern hilft, Sprache zu entwickeln. Auch das steht in der Studie, die schon 15 Minuten am Tag für ausreichend hält.

Da muss sich nicht mehr grämen, wer keine 15 Minuten im Lesesessel verbringen kann. Der Bund fürs Lesen schließt nun offiziell ein, von der Hand in den Mund zu lesen. Ganz besonders an Freitagen, wenn die Großeinkäufe für die Familie anstehen.

Lesen Sie Ihren Kleinen in der Kassenschlange das Kleingedruckte auf der Fertigpizza vor, die Zubereitungsanleitung für Fischstäbchen, rezitieren Sie die Nährwerttabelle. Die Wartezeit fühlt sich gleich 15 Minuten kürzer an.

Von Janina Fleischer