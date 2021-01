Bundesförderung hilft Leipziger Club „Horns Erben“ – Live-Acts so bald wie möglich

Leipzig

Februar oder März? Solo oder in Bandbesetzung? Mit Publikum oder ohne? Über dem Kulturbetrieb des Horns Erben schweben viele Fragezeichen. Eins allerdings steht fest und gibt den Machern Auftrieb: Der Leipziger Club gehört zu denen, die in diesem Jahr von der Förderung „Neustart Kultur“ profitieren wird. Unter dem Namen „ Leipzig lebt“ schüttet der Bund Mittel in noch nicht veröffentlichter Höhe aus, mit dem der Ort in der Südvorstadt zusätzliche Konzerte veranstalten und angemessene Gagen zahlen kann.

„Natürlich sind wir sehr, sehr froh, dass unser Förderantrag berücksichtigt wird“, sagt Horns-Betreiber Claudius Bruns. „Momentan erstellen wir Pläne, wie das Programm nach den Corona-Lockerungen aussehen kann.“ Steht das Ende der Beschränkungen fest, geht es mit der Übertragung von Konzerten der hauseigenen Reihe „Radio Free Horns“ los. „Hier handelt es sich um gestreamte Auftritte ohne Bild, und zwar erst einmal nur von Solo-Künstlern“, so Bruns. Das hat Vorteile, die der Lage gerecht werden: Ohne Kamerateam ist nicht nur der finanzielle, sondern auch der personelle Aufwand deutlich geringer – und damit die Infektionsgefahr.

Warten aufs Lockdown-Ende

Eigentlich soll es Mitte Februar losgehen, doch angesichts der aktuellen Lage macht sich Bruns keine Illusionen. „Es wird wohl noch dauern“, schätzt der Betreiber, Musiker und Kabarettist. Er hofft auf ein Ende des Lockdowns im März. Bei weiteren Lockerungen soll es im Horns Erben Konzerte mit Bands und vor kleinem Publikum im Rahmen der zu diesem Zeitpunkt gültigen Hygienebedingungen geben.

Zeit, Kraft, Kreativität, Geld und Technik hat der Club in der Zwischenzeit in seine beliebte, preisgekrönte Seifenoper-Improschau „Adolf Südknecht“ investiert, in dem sich die Geschichte um einen Gastwirt mit Leipziger Historie verbindet. Die Neuerungen: eine überarbeitete Homepage und ein Youtube-Kanal mit überarbeiteten vergangenen Folgen (versehen mit brandneu gedrehten Trailern) sowie neuen Episoden. Monatlich läuft eine neue Folge – während des Lockdowns als Aufzeichnung online, danach als Live-Stream und in erhoffter naher Zukunft wieder mit Zuschauern.

Open Air im Sommer geplant

Am 26. Januar steht die nächste Folge an. „Adolf macht rüber“ heißt die jüngste Staffel. Für den Tag des Mauerbaus am 13. August plant Musiker Bruns übrigens mit den Schauspielern Armin Zarbock und August Geyler ein aufwendiges Sommer-Open-Air. Dann, wenn alles wieder gut ist.

www.horns-erben.de; www.adolfsuedknecht.de

