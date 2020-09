Cammerspiele spazieren mit Publikum über Leipziger Brachfläche

Leipzig

Wohnen ist, nicht erst in den letzten Wochen, ein großes Thema in Leipzig. Häuser werden besetzt, Studien behaupten, dass kein Mangel an Wohnraum bestehe. Der Kampf wird gefühlt immer härter. Gentrifizierung ist längst zum Schlagwort für die Messestadt geworden.

Was es auch in Leipzig gibt, sind großflächige Brachen, unbebaut, unbekannt und manchmal auch fast ungenutzt. So auch zwischen Bayerischem Bahnhof und Kohlrabizirkus. Auf der einen Seite die Straße des 18. Oktobers mit ihren Hochhäusern, auf der anderen Seite die Südvorstadt, in der Wohnen stetig und rasant teurer wird. Dazwischen fährt die S-Bahn. Und die Brache ist bald keine mehr.

An der Straße der 18. Oktobers, der Messemagistrale, beginnt er, der Hörspaziergang „Über Morgen“ der Gruppe „Die soziale Fiktion“ ( Leipzig/ Hildesheim/ Zürich) in Koproduktion mit den Leipziger Cammerspielen. Gut 20 Leute finden sich in der herbstlichen Abendsonne ein, kriegen Kopfhörer aufgesetzt und starten in ein kleines Abenteuer. Es geht um die Geschichte des Viertels, aber auch um das, was kommt.

Immer mal wieder taucht einer aus dem Gebüsch auf

Und es gibt viel zu erzählen. Wie begehrt die Wohnungen in den Hochgeschossern damals direkt nach Errichtung waren, wie gut die Gemeinschaft und wie groß heute die Sorge, dass es mit den Eigentümern noch schlimmer wird. Kann es aber eigentlich fast nicht werden, heißt es von Mieterinnen der ersten Stunde. Und dann ist das auch noch das Unternehmen, das nebenan auf der Freifläche ein neues Viertel hochzieht.

Die Berichte der Zeitzeuginnen sind es, die den Abend so gut und gleichzeitig authentisch machen. Auch wenn manchmal nicht klar ist, wer spricht und aus welcher Perspektive. Wer berichtet da eigentlich gerade von den Schandtaten der Wohnungsbaugesellschaft?

Auch ist nicht immer ganz klar, wem es auf dem Weg durch das Gelände zu folgen gilt. Da ist die Stimme im Ohr, da ist der immer mal wieder auftauchende Performer im Gebüsch, da sind die Mitglieder des Theaterkollektivs die stumm den Spaziergang begleiten, mit Augen auf Technik und Sicherheit. Da wäre es schöner gewesen, wenn sich das Finden des Wegs organischer ergeben hätte. Auch entstehen lange Wege, die ungenutzt bleiben. Hier hätte es Gelegenheit gegeben, dem Ganzen noch mehr Tiefe und Struktur zu geben, ohne gleichzeitig die Anwesenden mit Inhalten zu überfordern. Das anfängliche gebannte Lauschen der Stimme im Ohr lässt mehr und mehr nach.

Spannende Einblicke in die Stadtentwicklung

Und doch ist es ein Abend, der zum Nachdenken anregt, der auf wichtige aktuelle Diskurse aufmerksam macht und gleichzeitig, gerade dem jüngeren Publikum, spannende Einblicke in die Geschichte der Entwicklung der Stadt gibt, in der es lebt.

Am Ende sitzen alle auf Plastikstühlen in der Brache und blicken auf die erleuchteten Fenster der Hochhäuser. Ein toller Ausblick als gelungenes Schlussbild. Wer wird wohl in Zukunft diesen Blick von seinem Balkon aus haben? Wer kann sich das überhaupt leisten? Und was denken die da oben im zwölften Stock dann wohl so über ihre Nachbarn?

Weitere Termine: 30. September bis 2. Oktober, jeweils 18.30 Uhr; Treffpunkt: Bürgerverein Messemagistrale

Von Christoph Awe