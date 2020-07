Cammerspiele ziehen in den TV-Club für Clockwork-Orange-Premiere

Leipzig

Mehr Theater im Freien und eine Anschubfinanzierung des Bundes für mehr Open-Air-Bühnen hatte vor wenigen Tagen Matthias Lilienthal, der scheidende Intendant der Münchner Kammerspiele, wegen der Corona-Pandemie ins Spiel gebracht. Ohne Einschränkungen funktioniert es aber auch unter freiem Himmel nicht. In Leipzig fallen deshalb große Sommertheaterproduktionen, etwa vom Schauspiel Leipzig oder der HMT, aus. Dagegen wagen die Cammerspiele am Mittwoch ihre Open-Air-Premiere und zeigen „A Clockwork Orange“. Allerdings ist der Hof der Galerie Kub, bisheriges Sommer-Domizil des Connewitzer Theaters, zu eng. Die Produktion weicht auf die Außenflächen des TV-Clubs Leipzig aus.

Über den Ortswechsel sind die Regisseurinnen Anna Schäfer und Lara Scherpinski nicht unglücklich. Das Gelände wirke wenig erschlossen, vorhandenes Graffiti passe gut zur Atmosphäre, vorhandene Erhöhungen eigenen sich als Bühnen. Die Story um Alex, Anführer der gewalttätigen „Droogs“, entwickeln sie als Stationentheater vor der Kulisse alter Fabrikhallen.

Anzeige

In einer dystopischen Stadt toben sich die „Droogs“ aus, hantieren mit Drogen, überschreiten moralische Grenzen. Später kehrt sich die Gewalt um. Alex wird im Gefängnis zum Opfer staatlicher Umerziehung.

Weitere LVZ+ Artikel

Warum fasziniert Gewalt, wie geht eine Gesellschaft mit ihr und ihrer Reproduktion in den Medien um? Dafür interessieren sich die beiden Macherinnen. „Im Laufe des Prozesses wurde die Arbeit immer aktueller“, sagt Schäfer mit Blick auf jüngere Polizeigewalt etwa in den USA. Im Stück ist Alex erst Täter, der andere unterdrückt, dann Opfer, weil der Staat ihn in die Norm zwingt. „Wenn ein Mensch nicht wählen kann, hört er auf, Mensch zu sein“ – das Zitat aus „A Clockwork Orange“ steht als eine Art These auf der Cammerspiele-Homepage neben der Stückankündigung.

Bilder aus Stanley Kubricks Verfilmung sollen höchstens als Zitat aufblitzen. Im Kern haben Schäfer und Scherpinski ihr Konzept auf dem Roman „A Clockwork Orange“ von Anthony Burgess aus den frühen 60er Jahren aufgebaut. Die Kunstsprache der „Droogs“ spielt eine Rolle. Musik ebenso, Alex liebt Beethoven. Und Gewaltszenen müssen ästhetisch übersetzt und mit Abstand gespielt werden.

Als Duo arbeiten Schäfer und Scherpinski regelmäßig mit wechselnden Aufgaben zusammen. In „Fallsucht“, das sie zuletzt an den Cammerspielen entwickelt haben, führt Schäfer Regie und Scherpinski spielt die Performance.

Schwierig gestaltet sich die Planung für die kommende Saison an den Cammerspielen. Im Theater ist nach geltenden Abstandsregeln nur für rund 20 statt für 50 Gäste Platz. Das Theater reagiert darauf bei der Spielplangestaltung. So soll mit einem Audio-Walk am Bayerischen Bahnhof eine Open-Air-Produktion zum Herbstprogramm gehören. Ein anderes Stück spielt in einem Raumschiff. Plexiglas als Schutz könnte dann auch ästhetisch zum Science-Fiction-Thema passen. Ausgefallenen Frühjahrspremieren sollen möglichst nachgeholt werden. „Viele Formate wie die Impro-Show und Gastspiele fallen aber leider weg“, sagt Sprecherin Julia Lehmann.

„A Clockwork Orange“, Premiere, Mittwoch, 19.30 Uhr, TV-Club (Theresienstr. 2), Aufführungen bis 15. August. www.cammerspiele.de; Reservierung: 0341 3067606

Von Dimo Rieß