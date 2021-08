Leipzig

„Born a Red. Live a Red. Die a Red“, prangt auf dem Schal, der am Mittwoch prominent an der Vorderseite eines Tisches auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park drapiert ist. Als Roter geboren, als Roter leben, als Roter sterben – nein, das ist selbstverständlich keine politische Aussage, sondern das Pathos der Fußball-Fankultur, allem voran der englischen. Ein solcher Fan steht dann auch auf der Bühne: Campino, Sänger und Frontmann der Toten Hosen. Sein Club der Wahl: der FC Liverpool.

Campinos Fan-Liebe geht dabei so weit, dass er im Oktober vergangenen Jahres ein Buch zu diesem Thema veröffentlichte: „Hope Street: Wie ich einmal englischer Meister wurde“ heißt es, und Campino nutzt die Zeit, in der Festivals und große Konzerte nach üblichen Tote-Hosen-Maßstäben nach wie vor unmöglich sind, um auf Lesereise durch Deutschland zu gehen. Am Mittwoch war er in Leipzig.

Keine rein literarische Angelegenheit

Im Schlepptau hat er dabei Tote-Hosen-Gitarrist Andreas von Holst a.k.a. Kuddel, weshalb dieser Abend keine rein literarische Angelegenheit, sondern regelmäßig musikalisch wird, wobei die beiden nicht nur aus dem Repertoire ihrer Band schöpfen. So stimmen sie nach der Einstiegsnummer „Long Way from Liverpool“ den Song „No Hope Street“ von TV Smith an, später erklingen die Liverpool-Liebeserklärung „Ferry Cross The Mersey“ von Gerry and The Pacemakers, das Fan-Gesangsstück „Poor Scouser Tommy“ und zum Schluss – wie soll es anders sein – die FCL-Hymne „You’ll Never Walk Alone“.

Diese musikalischen Intermezzi sorgen für eine angenehme Dynamik und Abwechslung im Programm, das zum Gros natürlich daraus besteht, dass der bestens gelaunte und zu Scherzen aufgelegte Campino („Vielleicht haben wir Glück und es regnet noch, damit wir hier englische Platzverhältnisse haben.“) ein halbes Dutzend Passagen aus seinem Buch vorträgt. Es sind anekdotische Erzählungen über persönliche, oft skurrile Erlebnisse während der Auswärtsfahrten seines Clubs durch England und den Rest Europas, die er als Fan begleitete und die nicht selten zu kulturellen Grenzerfahrungen führen. Etwa ein Reise nach Neapel, die im zufälligen Besuch der Pizzabäcker-Weltmeisterschaft mündete, oder ein Trip nach Katar, der trotz anfänglicher Gewissensbisse ob der Zustände dort angetreten wurde und Campino sowie seinem Mitreisenden einen Kulturschock am dortigen Nationalfeiertag bescherte.

Stimmung wie im Stadion

Launig aufgeschrieben, launig vorgetragen, immer mit ein paar netten, auch selbstkritischen Pointen versehen sind diese Fragmente aus dem Leben eines Fans. Unterbrochen jedoch durch einen sehr persönlichen Abschnitt, in dem es um Campinos Familiengeschichte geht, seine Kindheit in Düsseldorf, Reisen nach Westberlin, die ihn durch die DDR führten, Anekdoten über den konservativen Vater, die englische Mutter und deren letzte Lebensjahre. Die eine große Frage – Woher rührt die Liebe ausgerechnet für den FC Liverpool? – bleibt an diesem Abend zwar unbeantwortet, ist streng genommen aber nicht nötig. Die Liebe zum Fußball und einem speziellen Club, diese Leidenschaft, ist ja schließlich in der Regel eine reichlich irrationale Angelegenheit, die keiner strengen Begründung bedarf. Wer sie dennoch sucht, findet sie im Buch.

Zum Abschluss ertönen die Toten-Hosen-Hits „Tage wie diese“ und „Steh auf, wenn du am Boden bist“, und das Publikum folgt der Aufforderung prompt, lässt die Musiker kaum noch von der Bühne und überredet beide durch vehementen Beifall zu zwei Zugaben, darunter der Klassiker „Eisgekühlter Bommerlunder“. Am Ende kann die Stimmung durchaus mit der innerhalb des Fanblocks bei einem Heimspiel des FC Liverpool mithalten.

