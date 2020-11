Leipzig

Vor einiger Zeit hätten sich Satiriker ruhigen Gewissens als Querdenker bezeichnet. Weil sie gesellschaftliche Realitäten aus ungewöhnlichen Blickwinkeln betrachten, gegen den Strich bürsten, das Bizarre im Banalen finden und auf unbemerkte Schieflagen aufmerksam machen. Seit Menschen mit egoistischem Freiheitskonzept und dem Hang, sich aus obskuren Quellen zu informieren, unter der Fahne „Querdenker“ gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, ist der Begriff kontaminiert. „Das geht jetzt nicht mehr“, sagt Beck. Vielleicht findet sich eine neue Vokabel für seine Kunst, den Alltag und seine Abgründe pointiert mit wenigen Linien und Worten zu erfassen.

Mit zwei neuen Büchern hat sich der Leipziger Cartoonist im November pünktlich zum zweiten Lockdown zurückgemeldet. „Warten auf den Doktor“ ist gerade im Frankfurter Mabuse Verlag erschienen und dreht sich um Krankheit und Gesundheitssystem. Das Thema beschäftigt Beck sowieso, weil er seit Jahren für ein Fachblatt einer Krankenkasse zeichnet. „Da ist ein erstaunlicher Fundus entstanden“, hat Beck gemerkt, als der Verlag für das Buch-Projekt anklopfte. Sein Landarzt-Cartoon, in dem eine Frau Kniebeschwerden beim Bäckerwagen behandelt wissen möchte, wurde mit dem Heinrich-Zille-Karikaturenpreis ausgezeichnet. „Ich habe noch ein, zwei Corona-Witze dazu gesetzt“, sagt Beck. „Das Buch war schon länger geplant und ist unbeabsichtigt in diese Zeit gefallen.“

Im Gegensatz zu „Cowitz-19“, ein dünnes Bändchen, das Beck gerade in Eigenregie im Schulterschluss mit der Connewitzer Verlagsbuchhandlung veröffentlicht hat. Dabei hielt er das Thema Corona zunächst für wenig fruchtbar für seine Arbeit. Was vielleicht damit zu tun hat, dass er, wie er erzählt, das Virus zu Beginn mit Corona-Bier kurzschloss, also in die Witzfalle tappte, die er selbst hasst: Wenn das Naheliegende herangezogen wird. „Es darf nicht in Plattitüden enden“, sagt er. Erschienen ist der Cartoon nie. Der Auftraggeber, sagt Beck und lacht, habe ihn vor der Blamage bewahrt.

Beck hat einen Zugriff gefunden, der unter die Oberfläche dringt

Inzwischen aber hat das Virus unser Sozialleben gründlich durchgeschüttelt. Und das menschliche Verhalten unter neuen Rahmenbedingungen, das interessiert den präzisen Gesellschaftsbeobachter Beck. Er hat seinen Zugriff gefunden, der unter die Oberfläche dringt. Eine Reihe beschäftigt sich mit der Maske, dreht die Wahrnehmung um und zeigt damit, wie schnell wir uns an ein Stück Stoff im Gesicht gewöhnt haben. Im Buch „Cowitz-19“ stoppt ein Polizist einen Autofahrer, weil er allein im Auto eine Maske trägt. Ein Mann ruft fröhlich: „Oh, hi, habe Sie gar nicht erkannt so ohne Gesichtsschutzmaske.“

Die Pandemie erzwingt Verhaltensveränderungen – und legt, auch das zeigt Beck, manche Sinnlosigkeit offen. Während die Politik versucht, mit ihren Maßnahmen möglichst nicht den Konsum zu drosseln, denkt bei Beck eine von Corona ausgebremste Shopperin: „Irre, was man alles nicht braucht.“

Entstanden ist eher ein Heft als Buch, 50 Seiten, ein Versuch, auf den Beck positiv blickt. „Mit der Form kann ich schnell reagieren, und keiner redet rein.“ Bisher ist der Zeichner eher mit voluminöseren Werken aufgefallen, wie zuletzt mit dem 600-Seiten-Ziegelstein vom Frühjahr, als „Gehänselt und gegretelt“ zum Pandemie-Beginn aufschlug.

Ob es Grenzen gibt für ihn beim Thema Krankheit und Pandemie, die schließlich in die Zeit der neuen Empfindlichkeit fallen, in der Satire immer häufiger Diskriminierung oder Hass unterstellt wird? „Wenn man anfängt, über Grenzen nachzudenken, kann es sein, dass man sich den nächsten Witz verbaut“, sagt Beck. Und bedient sich unbekümmert beim schwarzen Humor. In „Warten auf den Doktor“ steckt ein Arzt den Arm in einen Körper und verkündet erschrocken: Unser Organspender ist leer.

Beck zeichnet sich produktiv durch die Krise. Humor stabilisiert die Psyche. Aber er kennt die Situation ja ohnehin: „Ich mache seit 1987 Homeoffice.“

Beck: Warten auf den Doktor. Mabuse Verlag; 72 S., 19,95 Euro

Beck: Cowitz-19. Connewitzer Verlagsbuchhandlung; 50 S., 6,50 Euro

Von Dimo Rieß