Leipzig

In der Bewegung beginnt Chiharu Shiotas Arbeit zu leben, zu flimmern, zu tanzen. Tausende rote Fäden hängen im Lichthof im zweiten Obergeschoss des Museums der bildenden Künste von der Decke, brechen das Licht, schraffieren den Raum. „Internal Line“, heißt die Arbeit der in Berlin lebenden japanischen Künstlerin, die bis 27. März zu sehen ist. 2019/20 war sie im brasilianischen Sao Paulo gezeigt worden, nun ist die Installation, angepasst an die hiesigen Räumlichkeiten, erstmals in Europa ausgestellt.

Schwebende rote Kleider

Überdimensionierte rote Kleider mit langen Schleppen, körperlos, fließend – wie Traumbilder. Quelle: André Kempner

Inmitten einer filigranen Fadenwelt schweben überdimensionierte rote Kleider mit langen Schleppen, körperlos, fließend – wie Traumbilder, die nicht zu greifen sind. Die Installation, die innerhalb von fünf Tagen aufgebaut wurde, kann von allen Seiten in Augenschein genommen werden. Permanent verändert sie sich – im Zusammenspiel mit der Umgebung, je nach Lichteinfall.

Inspiration für die Arbeit der 1972 geborenen Künstlerin, unter anderem Schülerin von Marina Abramovic und Rebecca Horn, war eine japanischen Legende, nach der bei der Geburt eines Kindes ein roter Faden an seinen Finger gebunden wird, der die Verlängerung seiner Venen symbolisiert, die von seinem Herzen bis zu den Fingern verlaufen. Während des ganzen Lebens verbindet sich dieser unsichtbare Faden mit den Fäden Anderer. „Ich glaube, wir sind alle miteinander verbunden. Sie sehen es vielleicht nicht mit Ihren Augen, aber wenn Sie könnten, würden Sie es sehen“, sagt Chiharu Chiota.

Inspiration für die Arbeit von Chiharu Shiota war eine japanische Legende von der Geburt eines Kindes, an dessen Finger ein roter Faden gebunden ist. Quelle: André Kempner

Eine klare innere Linie, auf die sich all die im Raum schwebenden Linien bringen lassen könnten, gibt es nicht. Chiotas Kunst treibt ins Offene. Man kann an Kleidung als Schutzhülle denken, auch an Abwesenheit, denn die Roben sind ja leer.

Künstlerin stellt in der ganzen Welt aus

Raumgreifend sind Chiotas Arbeiten eigentlich immer, oft umschließen ihre feinen Gewebe Gegenstände wie Schuhe, Boote oder Musikinstrumente. 2015 bespielte sie den japanischen Pavillon auf der Biennale in Venedig. Ihre Kunst, auch Bühnenbilder für Theater- und Opernproduktionen, wird weltweit gezeigt. Bei den Bayreuther Festspielen zeigte sie in diesem Jahr eine Installation zur „Götterdämmerung“.

Und in Leipzig wird mit ihrer Arbeit eine neue Reihe eröffnet, bei der in regelmäßigem Wechsel, so das Museum, „bedeutende Positionen der internationalen, zuweilen außereuropäischen Gegenwartskunst vorgestellt werden“. Genug Platz ist ja vorhanden.

