Leipzig

Besuch aus dem fernen Osten in Leipzig: Am Samstag um 19.30 Uhr findet im Festsaal des Alten Rathauses Leipzig ein Sommerkonzert des Guangdong Experimental High School Orchestra und des Symphonischen Blasorchesters Leipzig statt.

Auftritt bei den Vereinten Nationen

Das Orchestra der Guangdong Experimental High School, einer der bekanntesten Bildungseinrichtungen in China, hat bereits viele Erfahrung in Wettbewerben und Konzerten rund um den Globus gesammelt. Unter dem Motto „Happy Music“ bringen sie die chinesische Kultur und Musik auf internationale Bühnen. 2015 traten die Schüler bereits auf Einladung der Vereinten Nationen zum Jahrestag des UN-Hauptquartiers in New York auf. 2018 gewannen sie bei dem World Orchestra Festival in Wien den Goldpreis.

Unter der Leitung der Dirigentin Danli Chen spielen die jungen Musiker traditionelle chinesische Stücke von Komponisten wie Zhou Hang, Luo Wei Lun, Wang Yunfei, Wang Danhong. Sie haben traditionelle chinesische Musikinstrumente wie Erhu, Pipa, Ruanqin, Guzheng, Yangqin, Suona und Sheng dabei.

Leipziger Musiker begleiten das Programm

Begleitet werden sie von dem Leipziger Symphonischen Blasorchester Leipzig unter der Leitung von Norman Grüneberg. Sein Orchester wird europäische Komponisten erklingen lassen. Der Eintritt ist frei.

