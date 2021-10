Leipzig

Kurz vor halb acht betritt Martin Krumbiegel mit Bach-Kapuzenpullover und Ledertasche die Heilig-Kreuz-Kirche. Es ist Dienstagabend und Vox Humana probt wieder, nach einer Pause von fast einem Jahr. „Heute sind wir noch ein bisschen reduziert. Nur ein Tenor“, sagt er nach einem prüfenden Blick in den Altarraum. Im Schachbrettmuster sind Holzstühle aufgestellt, damit die Sängerinnen und Sänger zwei Meter Abstand halten können. Normalerweise finden die Proben im Budde-Haus statt, aber da ist diese Distanz zwischen den rund 25 Chormitgliedern nicht möglich.

„Ich will gleich an die Literatur gehen“

„Steht mal auf, streckt euch“, fordert Krumbiegel seine Sängerinnen und Sänger auf, leitet sie durch ein knackiges Aufwärmen: „Meine liebe Mühle mahle mir mein Mehl“ oder die Anfangskoloraturen aus der Ouvertüre des Don Giovanni. „Manchen scheint das Einsingen vielleicht etwas kurz“, erzählt Krumbiegel später. „Aber ich will gleich an die Literatur gehen.“

Die Literatur, die der Chor für sein geplantes Konzert am 14. November in der Heilig-Kreuz-Kirche vorbereitet, ist unter anderem das Requiem in c-moll „De profundis“ von Jan Dismas Zelenka, anlässlich dessen 275. Todestages. Der Chor wird im Konzert von der Capella Fidicina begleitet und daher ahmt Krumbiegel immer wieder den Rhythmus oder bestimmte Melodien der Streicher nach, die sich unter den Chorgesang legen.

Arbeit am Ausdruck

Trotz des verhältnismäßig kurzen Einsingens schallt gleich ein ausgewogen warmer Klang durch den Altarraum beim „Lacrimosa“. „Das ist ein tränenreicher Tag, der da besungen wird. Das muss man hören. Stellt euch das Antupfen der Töne wie Tropfen von Tränen vor“, unterbricht der Chorleiter den Gesang und beginnt sofort die Arbeit am Ausdruck. Unerbittlich geht Martin Krumbiegel auch nach wenigen Tönen rein, lässt einzelne Stimmen immer wieder wiederholen, bis ihm die Qualität von Ausdruck oder Aussprache zusagt.

Dass sämtliche Sängerinnen und Sänger von Vox Humana musikalisch nicht unbescholten sind, merkt man an den technischen Anmerkungen, die Krumbiegel gibt.

„Das Singen hat allen gefehlt“

„Ich würde nicht jeden aufnehmen“, sagt er später in der Pause, an der frischen Luft vor der Heilig-Kreuz-Kirche. „Ein gewisses musikalisches Level muss da sein. Alle sind auf irgendeine Weise vorgebildet, wir haben auch Musiklehrer dabei.“ Nichtsdestotrotz gibt er allen eine Chance, die gerne mitsingen würden und zieht dann nach ein paar Proben Bilanz. „Wir suchen noch in eigentlich jeder Stimmgruppe nach motivierten und aufgeschlossenen Sängerinnen und Sängern“, sagt er. Momentan singen rund 25 Mitglieder, aber ein paar mehr dürften es schon sein. Zumal während der Pandemie einige Mitglieder ihren Hut genommen haben. Diese Zeit war nicht einfach für den Chor, sagt er. „Das Singen hat allen gefehlt.“ Aber nicht nur das.

Repertoire: Von Bach bis Zeitgenössischem

Für Martin Krumbiegel macht Vox Humana vor allem die Gemeinschaft aus, der Zusammenhalt. „Auch außerhalb der Proben haben sich zwischen einigen persönliche Beziehungen, Freundschaften entwickelt.“ Für ihn ist der Dienstagabend immer ein kleines Ziel in der Woche, das in kleinen Schritten auf größere Ziele wie Konzerte und Auftritte hinweist. „Ich bin wirklich dankbar, dass sich einmal die Woche Sänger zusammenfinden, die gerne unter meiner Leitung singen.“ Fast 10 Jahre ist es her, dass Krumbiegel im Sommer 2012 aus dem Oratorienchor ausstieg und es sich im Herbst desselben Jahres ergab, dass sich einige ehemalige Mitglieder mit ihm zu Vox Humana zusammenfanden. Der gemeinnützige Verein gründete sich 2013. Das Repertoire des Kammerchores geht quer durch die Bank: oratorische Werke, viel Bach, aber auch Mendelssohn, Reger und bisweilen auch Gospel oder Zeitgenössisches.

Vox Humana läuft für Krumbiegel neben seiner Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik und Theater Mendelssohn-Bartholdy, aber aufgeben wollen würde er den Chor nicht – die Freude an diesem Projekt strahlt förmlich aus seinem Gesicht. „Es macht einfach Spaß.“

Am Sonntag, 14. November, 17 Uhr, singt Vox Humana in der Leipziger Heilig-Kreuz-Kirche Zelenkas De profundis und sein c-moll-Requiem sowie Bachs Jesu, meine Freude. Es begleitet die Capella, es dirigiert Martin Krumbiegel. Karten (15/9 Euro) gibt’s in der Musikalienhandlung Oelsner oder an der Tageskasse. Kontakt und Info: www.vox-humana-leipzig.de

Von Katharina Stork