Immer in Bewegung sein. Con moto, wie es in der Musikwissenschaft heißt. Das will auch die gleichnamige Chorgruppe des Leipziger Kammerchors unter der Leitung von Andreas Reuter. Seit 2015 leitet der Pianist und Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ die Gruppe Con Moto, die zum Leipziger Kammerchor gehört.

„Wir haben uns 2015 in zwei Chorgruppen aufgesplittet“, erklärt der 37-Jährige, der bereits seit 2009 die künstlerische Leitung des 1973 von Rundfunkchorsänger Johannes Schulz gegründeten Kammerchors übernommen hatte. Neben Con Moto gibt es seitdem auch die Chorgruppe „Andante“ (ital. „ruhig“, „gehend“), die „alter Garde“ des Leipziger Kammerchors mit Sängern im Alter über 50 Jahren. „Wir haben uns damals gefragt, wie man die Zukunft des Chores gestalten kann. Zusammen mit dem Vorstand haben wir dann gesagt: Wir bauen einen neuen Chor auf und bei 50 Jahren ist die Trennung.“

Um die zehn Auftritte absolviert Con Moto im Jahr. Seine Sänger rekrutiert der ambitionierte Amateurchor unter Studenten und Sängern mit chorischer Vorerfahrung. „Bei uns singt ein ehemaliger Thomaner, ein Musiklehrer und ein Ehemaliger des Jugendchors des Gewandhauses“, erzählt Reuter. „Wir greifen aus dem Pool der Jugenderfahrung ab.“

Das Repertoire des Leipziger Kammerchors zielt auf die großen bekannten Chorstücke. „Unser Anspruch ist es, Brahms- oder Bachmotetten zu singen. Allerdings, so Reuter, schaue er auch stets nach dem großen Unbekannten, um spannende Kontraste zu erzeugen und neue Türen aufzumachen.

Einen dieser Kontraste fand der Chor im vergangenen Jahr bei einem Doppel-Konzert im Boxring des Leipziger Westwerks und in der Christuskirche in Dresden-Klotzsche am darauffolgenden Tag. Unter dem Motto „Fürchte Dich nicht“ kontrastierte die Chorgruppe Con Moto sakrale Musik von Bach mit sozialistischen Stücken von Hanns Eisler. „Bach hat nicht so richtig in Boxring gepasst“, sagt Reuter über den Auftritt im Westwerk. In der Christuskirche habe sich die Situation dann gedreht. „Da passte Bach hin, aber Eisler nicht so richtig.“ Der gemeinsame Wunsch der beiden Komponisten nach Frieden, der sich in der Musik widerspiegele, habe die formalen Kontraste aber inhaltlich zusammengefügt.

Proben bei Zoom

Wie viele Chören in diesen Tagen, wurde auch Con Moto von der Corona-Pandemie getroffen. Auftritte entfielen oder stehen auf der Kippe. Trotzdem trifft sich Con Moto nach wie vor zur Chorprobe und hat sie kurzerhand ins Digitale verlegt. „Vor einem Jahr hätte ich nie gesagt, dass wir digital proben können“, sagt Reuter über die Corona-Pause. Nun treffe sich der Chor allerdings doch einmal in der Woche zur Zoom-Konferenz. Eine klassische Chorprobe ersetze das allerdings nicht. „Man kommt nicht dazu, an der Homogenität des Ensembles zu feilen.“ In gewisser Weise sei die digitale Probe eine Einbahnstraße. „Ich singe die Phrasen vor, um zu zeigen, wie die Phrasierung oder Aussprache geplant ist.“ Stattdessen, sagt Reuter, sei bei der digitalen Chorprobe viel mehr die Eigenverantwortung der Sänger gefragt.

Der „Sumer“ kommt

Durch die digitalen Proben hofft Reuter auch auf einen Auftritt im Juli vorbereitet zu sein – sofern er denn stattfinden sollte. Zusammen mit dem Institut für Anglistik plant der Chor unter dem Titel „Sumer is icumen in“ (Der Sommer ist gekommen) eine Reise durch die englische Sprachgeschichte. Neben dem Sumer-Kanon von 1240 stehen am 3. Juli stehen eine moderne Vertonung des Heldenepos Beowulf sowie selten aufgeführte Vertonungen aus dem Mittelalter, der Renaissance und moderne Shakespeare-Vertonungen auf dem Programm.

Mittelenglische Sprachkenntnisse sind für die Sänger des Chors jedoch nicht vonnöten. „Die Sänger kommen nicht in den Chor, um sich vor sprachliche Probleme zu stellen“, erklärt Reuter. „Es gibt eine fertige Transkription der Texte und Audiofiles, in denen der Text vorgesprochen wird.“ Zudem stehe der Text auch in einer Lautschrift unter den Noten. Unbekannte Lautverbindungen muss also niemand lernen.

Geht alles gut, wird das Gemeinschaftsprojekt in der Probsteikirche zu erleben sein. Alternativ plant Reuter wieder einen Auftritt im digitalen Raum.

Von Bastian Schröder