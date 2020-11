Leipzig

Christian Wulff ist 1959 in Osnabrück geboren. Der CDU-Politiker war von 2003 bis 2010 Ministerpräsident in Niedersachsen und danach für zwei Jahre Bundespräsident. Seit 2018 ist er Präsident des Deutschen Chorverbands, der rund 1,4 Millionen Laiensängern in 21 000 Chören vertritt und im Mai 2022 in Leipzig das Deutsche Chorfest ausrichten will.

Der erneute Lockdown hat viele Sänger und Sängerinnen verstummen lassen. Wie nehmen Sie die Stimmung in den Chören wahr?

Das ist natürlich von Chor zu Chor unterschiedlich. Allen fehlt das unkomplizierte gemeinsame Singen und Auftreten. Der Schockstarre am Anfang des ersten Lockdowns ist viel Kreativität gefolgt: Onlineproben mit gewisser Latenz, Stimmbildung, ein virtueller Chor, der sogar den Publikumspreis beim Opus Klassik gewonnen hat. Wenn ich das Chorwesen insgesamt mit der Politik vergleiche, fallen mir schon ein paar grundsätzliche Dinge auf: Die Ausdauer, Disziplin und Geduld, die ich gerade jetzt bei der Arbeit im Deutschen Chorverband erlebe, habe ich in der Politik so nie erlebt. Bei unserer Mitgliederversammlung etwa waren nach fünf Stunden online ununterbrochen 95 Prozent der Teilnehmer dabei. Ich glaube, so etwas ist bei einem Parteitag im Netz nicht unbedingt zu erwarten.

Deutsches Chorfest soll vom 26. bis 29. Mai 2022 in Leipzig stattfinden Das Deutsche Chorfest hat einen neuen Termin: Vom 26. bis 29. Mai 2022 werden mehr als 500 Chöre aus dem ganzen Bundesgebiet Leipzig zum Klingen bringen. Wegen der Corona-Pandemie musste das ursprünglich für das letzte Frühjahr geplante Festival abgesagt werden. Normalerweise wird das Chorfest alle vier Jahre in einer andern deutschen Stadt ausgerichtet. Für Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ist es darum keineswegs selbstverständlich, „dass wir im Jahr 2022 außerhalb der üblichen Vier-Jahres-Frequenz die Möglichkeit dazu erhalten, an der Ausrichtung festzuhalten. Aber die positiven Signale anhand der überwältigenden Anmeldezahlen sprechen für eine sehr gute und professionelle Zusammenarbeit, die wir nun fortführen können.“ Burkhard Jung verweist zudem auf die neuen Chancen, die sich aus der Corona-bedingten Verschiebung um zwei Jahre ergeben: „2022 jährt sich der Todestag von Felix Mendelssohn Bartholdy zum 175. Mal und das Mendelssohn-Haus wird seinen 25. Geburtstag feiern. Dieser thematische Bezug eröffnet als Impuls aus Leipzig ganz neue Perspektiven für das Deutsche Chorfest, und für die Möglichkeit dieses Dialoges sind wir als leidenschaftliche Musikstadt sehr dankbar.“ Rund 15 000 Sängerinnen und Sänger hatten sich für das Deutsche Chorfest 2020 angemeldet. Über 700 Konzerte waren vorgesehen, darunter auch Chorauftritte in sozialen Einrichtungen wie Begegnungszentren, Seniorentreffs und Pflegeeinrichtungen. Für den Ausweichtermin wird nun gänzlich neu disponiert. Der Anmeldestart für eine Teilnahme am Deutschen Chorfest in Leipzig 2022 soll noch in der ersten Jahreshälfte 2021 über die Website www.chorfest.de erfolgen.

Die Politik hat in der Pandemie einen großen Einfluss auf die Kultur und die Künstler. Es gibt viele Diskussionen um die Schließung der Theater und die Unterstützung für Künstler. Wie ist da Ihre Position?

Wenn alle so verantwortlich gewesen wären, wie Theater, Konzertsäle und Museen es in den Wochen zwischen der ersten und zweiten Lockdownphase waren, hätten wir den zweiten Lockdown nicht gebraucht. Es gab sensationelle Hygienekonzepte im Kulturbereich. Ich glaube nicht, dass irgendwo in Museen Ansteckungsgefahren bestanden. Dass die Kulturschaffenden jetzt ein zweites Mal in Mitleidenschaft gezogen werden, weil andere Regeln missachten, das ist ganz, ganz bitter.

Was kann man nun tun?

Es muss eine gesellschaftliche Debatte über die Verantwortung des Einzelnen geben: Je mehr jeder Einzelne sich verantwortlich verhält, desto mehr Freiheiten können für alle gegeben werden. Das zeigt der Blick nach Japan oder Korea, wo die Frage, wie man umsichtig und rücksichtsvoll handelt, eine viel höhere Bedeutung hat als hier. Deshalb bleibt dort vieles möglich und die Infektionszahl trotzdem vergleichsweise gering. Was hilft es, wenn sich im Theater oder im Fußballstadion alle an die Vorschriften halten, und danach werden an der Bierbude alle Vorgaben vergessen? Hier muss die Gesellschaft mehr aufeinander aufpassen und mehr miteinander diskutieren: Die Kultur kann da einen entscheidenden Beitrag leisten: Wir brauchen eine bessere Kultur des Umgangs miteinander.

Wie erleben Sie dann Veranstaltungen wie die jüngste „Querdenker“-Demonstration in Leipzig?

Wenn viele Menschen jetzt so eng beieinander sind und auf Masken verzichten, demonstrieren sie vor allem, dass sie keinerlei Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen und keinerlei Respekt vor der Rechtsordnung haben. Ich finde, man kann von jedem erwarten, dass er rechtliche Bestimmungen einhält. Die, die es nicht tun, sind verantwortlich für die Auftrittsverbote, für die Konzertverbote und die Schließung der Theater, die mir wirklich in der Seele weh tun.

Viele Kulturschaffende weisen auch auf die wirtschaftlichen Folgen der Beschränkungen hin. Ist das bei Chören ebenfalls ein Problem?

Vor allem viele freiberufliche Chorleiter sind in einer dramatischen Notlage. Das sind Menschen, die dem Staat nie zur Last gefallen sind und mit enormem Enthusiasmus oft mehrere Chöre unterhalten und kreativ beleben und damit einen großen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft leisten. Erfreulicherweise gibt es ein großes Verantwortungsgefühl: In der Regel finanzieren die Chöre ihre Leiter solidarisch weiter. Doch für die Chorleiter sind auch Konzerte und Aufführungen wichtige Einnahmequellen. Seit dem Frühjahr aber sind sie ohne diese Art Einnahmen. Da muss die Gesellschaft Druck machen, damit Bund, Länder und Kommunen eine Unterstützung leisten, die über die geplante November-Monatshilfe und die Verweise auf den Bezug von Hartz IV weit hinausgeht. Zuletzt hat ja der Trompeter Till Brönner daran erinnert, dass die Kultur-und Kreativwirtschaft letztlich mehr Arbeitsplätze unterhält als die Automobilwirtschaft und trotzdem bisher nicht diese Aufmerksamkeit gefunden hat.

Was können Sie als Präsident des Deutschen Chorverbands dafür tun, dass sie das ändert?

Wir drängen auf die Auszahlung der eine Milliarde Euro, die für die Kultur auf Bundesebene bereitgestellt wurde. Wir drängen auf Ausfallhilfen und Mietverzichte für Chöre seitens der Kommunen und auf Zuwendungen, wenn Vereine in Not geraten. Es muss flexible, individuell passende Lösungen geben. Da sind wirklich die Kulturpolitiker der Kommunen und der Länder gefordert, Kultur ist ja Ländersache. Und hier gibt es große Unterschiede: Baden-Württemberg und Bayern haben bereits recht gute Programme, andere Länder haben so etwas noch gar nicht. Es wäre gut, wenn jetzt von den Besten gelernt würde.

Von Stefan Arndt