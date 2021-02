Leipzig

„Streaming ist gut, Kino ist besser“ – so schreibt es die Cinémathèque auf ihre Website. Wie allen anderen Lichtspielhäuser bleibt dem Verein aber bis auf Weiteres nichts übrig, als ins Internet auszuweichen: Von Mittwoch bis Sonnabend bleibt das achte Chinesische Filmfestival Leipzig „Chai“ des Konfuzius-Instituts und der Cinémathèque rein virtuell. Vier Spielfilme, vier Dokumentationen und eine Kurzfilm-Rolle mit fünf Beiträgen sind während der vier Tage rund um die Uhr abrufbar. Ein Festivalpass kostet 15 Euro, der Zugang zu einem einzelnen Angebot 4,50 Euro.

In der chinesischen Weihnachtsstadt

Es ist ein Leben im Vor-Corona-China, das sich in Originalfassungen mit englischen Untertiteln auf den heimischen Bildschirm holen lässt: Die Beiträge wurden größtenteils 2018 und 2019 gedreht. So wie der siebenminütige Streifen „The Coin“, den die oscarnominierte Trickfilmerin Song Siqi per gefilzter Stop-Motion-Animation hergestellt hat. Im Langformat erzählt Regisseurin Wang Jing in „Changfeng Town“ aus dem Blickwinkel umherstreunender Lausbuben vom abgeschiedenen Leben in einer Kleinstadt – eine Deutschland-Premiere.

Mit einer Glasflasche mit Münzen auf dem Weg aus China in die USA: Animation „The Coin“ der Filmemacherin Song Siqi aus dem Programm des Chinesischen Filmfestivals Leipzig „Chai“ 2021. Quelle: Film Independent

Zwar größer als Changfeng, aber nach chinesischen Maßstäben auch nicht gerade eine Metropole ist die Stadt Yiwu im Südosten des Landes mit gut einer Million Einwohnern. Dennoch werden hier geschätzte zwei Drittel aller weltweit verkauften Weihnachtsdekoration hergestellt. Der serbische Filmemacher Mladen Kovačević hat für seine Dokumentation „Merry Christmas, Yiwu“ einige der meist familiengeführten 600 Fabriken besucht und mit den Arbeiterinnen und Arbeitern gesprochen.

Junge Schauspieler bereiten sich auf ihre Rollen als Rotgardisten vor: Doku „In Character“ der Regisseurin Dong Xueying aus dem Programm des Chinesischen Filmfestivals Leipzig „Chai“ 2021. Quelle: Cnex Studio

Die Szenen, aus denen Dokumentar-Filmerin Dong Xueying ihr Werk „In Character“ montiert, entstanden schon 2016 am Rande der Dreharbeiten zum Spielfilm „Songs of the Youth 1969“. Sie waren zunächst lediglich für einen Hintergrund-Trailer gedacht. Doch als Spielfilm-Regisseur Jing Ye seine jungen Darsteller in eine abgeschottete alte Fabrik schickte, damit sie sich dort in ihre Rollen als Rotgardisten während der Kulturrevolution einfühlen, setzte er ein erschreckendes soziales Experiment in Gang. Wie gemacht fürs Kino, dachte sich die dokumentierende Kollegin Dong Xueying – und bis auf Weiteres dann eben fürs Streaming.

Link zum Festival: cinematheque-leipzig.de/programm/reihen/chai-chinesisches-filmfestival-leipzig

Von mwö