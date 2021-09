City wird 50 und geht auf Abschiedstour – 2022 zwei Konzerte in Leipzig

Berlin/Leipzig

Irgendwann kommt der Abgang. Irgendwann muss einmal die letzte Runde gerockt werden. Außer man ist aus Stein und rollt gegen jedes Abendrot. City tut’s nicht. Die Band, die den Sound der Großstadt in den Gitarren hat, macht Schluss.

Am 30. Dezember 2022 geht in der Berliner Mercedes-Benz-Arena zu Ende, was im Februar 1972 begann. 50 Jahre ist ein gutes Alter für eine Band. Fritz Puppel, Gründer der City Rock Band und Gitarrero, der 77 wird, mit einigem Stolz: „Eine Band auseinander zu bringen, dauert zehn Minuten, eine Band zusammen zu halten, 50 Jahre.“ Wobei es auch bei City nicht ohne Krach, Weggang und Wiederkehr (Georgi Gogow) oder Wechsel-die-Truppe-Spiele (Gerd Piatrowski, Ritchie Barton) ging. Was dann auch bald nachzulesen ist in einer neuen City-Biografie. Die schreibt Christian Hentschel, der bereits vor 14 Jahren City porträtiert hat.

Amiga wollte „Am Fenster“ nicht haben

Nur eines von einigen Band-Abschiedsgeschenken, bevor der letzte Akkord geschlagen wird. Der dürfte „Am Fenster“ gehören, dem größten Hit, den Amiga nicht haben wollte (Geige geht gar nicht) und der über die Radio-„Beatkiste“ (Stimme der DDR) Amiga zum Widerruf zwang. „Ich weiß, welche Last ich trage“, sagt Georgi Gogow, „wenn ich meine ganze Seele in die Geige lege – und spüre, dass etwas zurückkommt.“ Weit über 3000-mal, schätzt der Basser, hat er bisher die Bombast-Ballade nach dem Text der 2000 verstorbenen Hildegard Maria Rauchfuß, Leipzigerin ab 1947, gespielt.

Zu den Geschenken, die City zum Abschied 2022 verteilt, gehören ein Doppelalbum, zwei Touren, eine Doku, ein Konzertmitschnitt und ein TV-Special (alles im MDR). Das Album heißt – natürlich – „Die letzte Runde“, enthält auf CD eins neue City-Songs und auf CD zwei Verbeugungen von Kollegen. Da rocken dann Silly, Dieter Birr oder Matthias Reim City-Lieder. Auch mit dabei, aber klassisch, sind die Berliner Symphoniker. Mit ihnen und Gästen gibt es am 23. Juli 2022 in der Wuhlheide ein Classic-Open-Air-Konzert. Gestern gab es in der Berliner Kulturbrauerei einen Ein-Song-Blick voraus – mit dem eingängigen, hitverdächtigen „Die Sonne geht auf“. Ein Mitsing-Song, der nach typisch City klang, also motorig-treibend, und unversehens mit Streichern Volumen bekam. Die Orchestrierung von City und den Symphonikern besorgte Musikproduzent René Möckel aus Leipzig, der Ehemann von MDR-Moderatorin und Musikprofessorin Evelyn Fischer.

Erst kommen die Rocklegenden

Mit Rocklegenden (Silly und Jule Neigel, Dieter Birr, Dirk Michaelis) touren City zunächst, dann geht es in die allerletzte Solo-Runde. Zehn Konzerte vor dem Adé. Nach über 2500 Bühnen-Auftritten und über 15 Millionen verkauften Platten und CDs. Wer City einmal live gesehen hat, der ahnt: Die Fünf zeigen noch einmal, dass sie sicher die beste Ost-Live-Band sind. Kein Wunder, wenn Toni Krahl oben steht, spielt, spricht, die Stimme rau schmirgelt und die Gesten wie Tänze wirken. Auch in Leipzig und Dresden wird beim Kehraus Station gemacht.

Irgendwann kam beim Vorstellen all der Geburtstagspläne die Rede auf Klaus Selmke, den letztes Jahr mit 70 Jahren verstorbenen City-Drummer. Fritz Puppel und Klaus Selmke hatten, unzufrieden mit ihren Bands, 1971 beschlossen, etwas Eigenes zu machen: die City Rock Band. „Als wir im Februar 1972 im ABC-Klub in Köpenick spielten, waren wir Santana, Deep Purple, Pink Floyd, alles Mögliche, nur nicht City“, erinnert sich Fritz Puppel. Als Toni Krahl drei Jahre später bei City einstieg, wurde in den Tanzsälen auch noch gecovert, aber beschlossene Sache war da bereits: eigene Songs – und deutsch.

„Immer ein paar Stolpersteine“

Fritz Puppel: „Wir wollten singen, was die Leute fühlen. Sie sollten uns als Seelenverwandte spüren, ob melodisch oder rockig. Das war unsere Glaubwürdigkeit – ich glaube, die ist geblieben.“ Toni Krahl: „In unseren Texten sind immer ein paar Stolpersteine.“ Was mit „Kings vom Prenzlauer Berg“ losbretterte, kletterte mit dem Album „Casablanca“ in mythische Zonen. Wende-Sound. Wende-Lieder, die weder Mauer noch die Sehnsucht raus ausblendeten. Die „Casablanca“-Klänge bastelte, so Fritz Puppel, Klaus Selmke: „Ohne ihn hätte das nie so geklungen.“

Bei der letzten Runde vertritt ihn Roger Heinrich, ein Klaus Selmke-Schüler, der immer mal einsprang, wenn der Stamm-Drummer krank war. Warum der Abschied „Die letzte Runde“ heißt? Toni Krahl nüchtern: „Weil danach keine mehr kommt.“ Also nichts mit Stones-Ewigkeiten.

Info: Rocklegenden: 8. Mai, Leipzig, Arena; 21. Mai, Dresden, Junge Garde; Die letzte Runde: 24. September, Dresden, Junge Garde; 3. Dezember, Leipzig, Haus Auensee. Karten gibt es zum Teil schon jetzt u.a. in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19), im Barthels Hof (Hainstraße 1), in allen LVZ-Geschäftsstellen sowie unter der gebührenfreien Hotline 0800 2181050 und im Internet unter www.ticketgalerie.de

Von Norbert Wehrstedt