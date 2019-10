Clara-Schumann-Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig

Leipzig

Man sollte meinen, dass das patriarchalische Frauenbild in Adelbert von Chamissos „Frauen-Liebe und Leben“ eigentlich nicht auf Clara Schumann zutrifft. Chamisso beschreibt im Liederzyklus das Frauendasein vom Mädchen über die Braut und Ehefrau bis hin zur Witwe mit einer damals selbstverständlichen Hingabe zum Mann. Auch wenn sie eine Ausnahmeerscheinung ihrer Zeit war, hat Clara durchaus auch solche Phasen in ihrem Leben durchlaufen.

Besucher kann Entwicklung der Künstlerin gut verfolgen

In der Ausstellung „Frauenliebe und Leben. Clara Schumann zum 200. Geburtstag“ hat das Stadtgeschichtliche Museum einen eigenen Zugang gefunden, der die Musikerin als Menschen vorstellt. In drei Kapiteln kann der Besucher den Entwicklungsprozess der Pianistin verfolgen: Über Portraits, einen Programmzettel ihres ersten Konzerts im Gewandhaus, ein historischen Tafelklavier, bis hin zu Briefzeugnissen von ihren letzten Momenten am Totenbett von Ehemann Robert Schumann.

Das Klavier als große Liebe

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht jedoch ihr Dasein als Pianistin und ihre große Liebe zum Klavier. „Jeder denkt sich: Claras Große Liebe ist Robert Schumann. Dabei ist ihre wirkliche große Liebe das Klavier“, erklärt Kuratorin Kerstin Sieblist das Konzept der Ausstellung. Clara habe viel mehr Zeit mit dem Instrument verbracht, als mit Robert Schumann, sagt Sieblist. Es ziehe sich durch ihr gesamtes Leben. Sie habe als Scheidungskind am Klavier Erfüllung gefunden. Bei Schicksalsschlägen habe ihr das Klavierspiel Trost gespendet, deshalb ging sie nach dem Tod ihres Sohnes Felix sofort wieder auf Konzertreise.

Spagat zwischen Beruf und Familie

Eben diese Hingabe zur Musik widerspricht dem unterwürfigen Frauenbild in Chamissos Liederzyklus. So weit entfernt von der Realität der Clara Schumann sei es aber doch nicht, so Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums. „Sie war eine Power-Frau, eine professionelle Musikerin, künstlerisch erfolgreicher als ihr Mann“, erklärt Hartinger. Dennoch habe der Titel einen gewissen Hintersinn, denn vieles treffe mehr zu, als man zunächst denkt. Den Spagat zwischen Beruf und Familie habe auch sie meistern müssen. „Üblicherweise haben die Frauen nach der Heirat ihren Beruf niedergelegt“, sagt Sieblist. Clara Schumann hat dies bekanntermaßen nicht getan. „Einerseits hat sie beklagt, dass sie keine Zeit zum Üben hat. Andererseits versuchte sie dem gerecht zu werden, was sie meint ihrem Mann schuldig zu sein“, so Sieblist.

Zur Ausstellung: Jeden Sonntag Kurkonzerte

Die Studioausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum geht fast am Ende des Jubiläumsjahres an den Start. Dank der spektakulären Originale und dem ganz anderen Konzept bringt sie aber noch frischen Wind in die Aktivitäten rund um Clara19. Ab dem 2. Oktober können Besucher den Werdegang der Leipziger Pianistin und ihre Hingabe zum Klavierspiel erleben. Bis zum 19. Januar 2020 gibt es neben der Ausstellung auch verschiedene Events, wie eine Dialogführung und eine musikalisch-literarische Soiree. Jeden Sonntag ab 15 Uhr gibt es zusätzlich Kurzkonzerte junger Leipziger Musiker. Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro und ist an jedem ersten Mittwoch im Monat kostenlos.

Von Elena Boshkovska