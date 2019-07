Leipzig

Die größte Herausforderung beim Organisieren einer Museums-Ausstellung? „Ganz klar – durchzuhalten“, sagt Maia Ernst, während sie und mit drei Kommilitonen die Ausstellung „ Clara – die Frau am Klavier“ im Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig aufbaut, die ab Donnerstag zu sehen ist.

Maia Ernst (25), Mai Anne Nguyen (26), Martin Duncker (28) und Thomas Moutsios (26) studieren gemeinsam Museologie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). In jedem Jahr machen es sich die Studierenden des vierten Semesters zur Aufgabe, eine Ausstellung von der ersten Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung zu konzipieren. „Ein Semester alleine reicht aber kaum dafür“, erzählt Nguyen. Fast ein Jahr der Vorbereitung und Recherche haben sie in ihr Projekt investiert.

2019 feiert Leipzig den 200. Geburtstag der Komponistin

Dass sie sich mit der in Leipzig geborenen Musikerin und Komponistin Clara Schumann beschäftigen, hat sich aus dem Datum gegeben – denn 2019 jährt sich deren Geburtstag zum 200. Mal. Außerdem studiert Nguyen nicht nur Museologie, sondern auch Musikwissenschaften an der Universität Leipzig. Sie ist bereits seit einiger Zeit als studentische Hilfskraft am Musikinstrumentenmuseum tätig und stellte den Kontakt über den Direktor Josef Focht her.

Diese kleinen Andenken für ihre Kinder hat Clara Schumann selbst erstanden. Quelle: André Kempner

Es ist die erste von Studierenden gestaltete Ausstellung im Museum. „Wir haben uns der akademischen Lehre verschrieben, Bildung ist eines unserer Hauptanliegen“, sagt Focht. Zwar sei diese Art der Ausstellungskonzeption ein neues Modell, aber er sei mit dem Ergebnis überaus zufrieden.

Virtuosin, Komponistin und Ehrefrau

Die Studierenden konzentrieren sich vor allem auf drei Bereiche aus dem Leben von Schumann. Der erste Teil zeigt Clara als Virtuosin und beschäftigt sich vor allem mit ihren Auftritten als erfolgreiche Konzertpianistin. Mehrere Klaviere und Flügel, an denen Schumann gespielt hat, sind in der Ausstellung vertreten, unter anderem auch jenes, das ihr Ehemann, der Komponist Robert Schumann, ihr zur Hochzeit schenkte.

Einige Klaviere wurden von dem Leipziger Klavierbauer Breitkopf & Härtel gefertigt, vielen heute eher als Musikverlag bekannt. Die Instrumente waren wie auch einige Familienporträts bereits im Besitz des Museums. Weitere Zeitdokumente kommen als Leihgaben aus dem Privatbesitz von Nachfahren der Schumanns und dem sächsischen Staatsarchiv.

Bach , Beethoven und Chopin inspirierten sie

Der zweite Teil der Ausstellung zeigt Clara Schumann als Komponistin. Ihr Vater, der ihr das Klavierspielen beibrachte, hat sie dabei beeinflusst, ebenso wie die Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder Frédéric Chopin.

So sehr Clara Schumann das Komponieren und Spielen liebte – nicht zuletzt war sie auch Ehefrau und Mutter. Dieser Doppelrolle widmet sich der dritte Teil der Ausstellung. Auch wenn sie gemeinsam mit ihrem Mann Robert musizierte, wünschte er sich doch von Clara vor allem, ihre Rolle als Hausfrau und Mutter auszufüllen.

Sonderausstellung „Die Frau am Klavier“: bis 5. Januar 2020, Museum für Musikinstrumente im Grassi, Johannisplatz 5–11 in Leipzig; geöffnet Di–So 10–18 Uhr

Von Pia Siemer