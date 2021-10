Leipzig

Am Ende taumeln sie wieder in ihren endlosen Streit um die Deutungshoheit. Der Mensch sagt: „Sagte die Rättin, von der mir träumte.“ Die Ratte erwidert: „Sagte der Mensch, von dem mir träumte.“ Wer träumt hier eigentlich wen, wer ist Subjekt, wer schreibt die Geschichte, wer sitzt auf dem Regiestuhl der Wirklichkeit?

Das ist die Frage in Claudia Bauers „Die Rättin“, das am Freitagabend Premiere feierte am Schauspiel Leipzig. Eine Antwort, das vorweg, bleibt der Abend schuldig. Aber der Nachhall tönt zumindest als deutliche Warnung im Menschenohr wider.

In der literarischen Vorlage, in Günter Grass‘ vieldeutig verästeltem Roman „Die Rättin“, kreist der letzte Mensch in der Raumkapsel um die Erde im Dialog mit einer Rättin. An die Nagetiere ist die Macht längst abgegeben in diesem Endzeitstoff, geprägt vom Damoklesschwert der atomaren Auslöschung, vom Waldsterben, von den Zeichen der Zeit der 80er Jahre. Bauer knöpft sich den Stoff 35 Jahre nach Erscheinen vor, jetzt in der Pandemie, die die Fragilität des menschlichen Daseins deutlich vor Augen führt.

Der Mensch bewegt sich gefangen in einem großen Irrtum

Nackt, federnd und selbstsicher dreht der Mensch (Tilo Krügel) auf der Bühne seine Kreise. Stellt den Körper zur Schau, lässt an Olympioniken denken, an ein antikes Ideal. Aber auch – es wird noch viel um Märchen gehen an diesem Theaterabend – an „Des Kaisers neue Kleider“. An den Irrtum des Menschen, der sich für die Krone der Schöpfung hält. Der glaubt, jenseits ökologischer Zusammenhänge handeln zu können.

Für Krügel musste sich Kostümbildnerin Vanessa Rust nicht viel einfallen lassen, die Ratten hingegen steckt sie in den höfisch anmutenden Glanz einer märchenhaften Fantasie-Renaissance. Ein Kontrast voller Symbolkraft.

Bauer, die dem Schauspiel mehrere wunderbar bildhafte Theaterabende beschert hat, „Meister und Margarita“ zuletzt, „Süßer Vogel Jugend“ oder „89/90“, arbeitet mit dem gewohnten Team. Andreas Auerbach hat einen weißen Würfel auf Metallstelzen gestellt, in den sich der namenlose Mann zurückzieht.

Tilo Krügel turnt als letzter Mensch durch eine Art Raumkapsel. Als Ratten ziehen Julia Berke, Amal Keller und Julia Preuß in „Die Rättin“ am Schauspiel Leipzig über die Bühne. Quelle: Rolf Arnold

Krügel spielt ihn überzeugend, zunehmend verzweifelt, zwischen Trotz und Verunsicherung, um Selbstvergewisserung ringend. Die Raumkapsel bewegt sich in der Erdumlaufbahn. Vielleicht ist der Würfel aber auch nur ein zeitgemäßes Tiny-House für ökologisch bewusstes Leben. Darin strampelt er sich ab auf einem Laufband, dem Möbelstück der Selbstoptimierer. Doch er wirkt gehetzt wie ein Tier, vor der Realität davonlaufend, die er nicht wahrhaben will. „Morgen“, heißt es immer wieder, „wache ich auf, schalte das Radio ein und alles ist wie früher.“

Eben gedachte Filmskripte werden live Wirklichkeit

Traum und Wirklichkeit fließen ineinander an einem Abend, der bewusst überfordert, die parallelen Erzählstränge Grass‘ schichtet. Aus Ratten wird die Schiffsbesatzung der Utopie suchenden Frauen, Oskar Matzerath (Roman Kanonik), der „Blechtrommel“-Held, jetzt Filmproduzent, trommelt sich auf die Bühne. Eben gedachte Filmskripte werden durch die Videoabteilung um Gabriel Arnold, Fabian Polinski und Kai Schadeberg live Wirklichkeit.

Eindrucksvoll fahren massiv wirkende Stämme von der Decke, verwandeln die Bühne in den Märchenwald, in den sich die Kanzlerkinder Hänsel (Philipp Adrian Djokic) und Gretel (Paula Vogel) flüchten, um mit anderen Märchenfiguren, auch gespielt von Schauspielstudenten der HMT, ökologische Forderungen zu erheben. Per Video in anachronistischer Schwarz-Weiß-Ästhetik auf die weiße Raumkapsel projiziert.

Es ist eine der Szenen, in denen sich die Inszenierung mit Witz und Übermut beherzt freispielt von den manchmal wie Fesseln wirkenden Erzählfäden der Romanvorlage, vom Wortballast. Wie Fridays-for-Future-Aktivisten treibt die (Märchen-)Jugend die Alten vor sich her, weil mit dem Wald auch die Märchenwelt sterben würde. So und mit Signalwörtern wie „klimaneutral“, die Grass noch nicht schrieb, funktioniert der Transport des Stoffes in die Gegenwart. Mit unkonkreter Aufbruchs-Rhetorik landet er phasenweise punktgenau im jüngsten Wahlkampf.

In der „Rättin“ überwiegt am Schauspiel die Untergangsstimmung

Dabei lässt die rund zweistündige Inszenierung vieles weg der fast 500 Romanseiten. Aber nicht genug, um Redundanzen zu tilgen und dafür angedeutete Utopien auszumalen. Die nehmen vage Gestalt an mit Rattenmenschen im weißen Gewand und mit Überlegungen, „wie viel Rattiges“ im Menschen sein müsste.

Da knüpft der Abend gedanklich an die Uraufführung „The Shape of Trouble to Come“ an, im Juni uraufgeführt, in dem das Farn Collective um Sandra Hüller ein posthumanes Zeitalter als Utopie durchspielte und über ein Verschmelzen von Mensch mit Natur sinnierte.

In der „Rättin“ überwiegt aber das Trennende, die Untergangsstimmung. Bildhaft mit langen, priesterhaften Gewändern umgesetzt, mit der Rosenkranz betenden Matzerath-Großmutter Anna Koljaiczek und vor allem musikalisch unter der Leitung von Hubert Wild, der als Countertenor hoch komisch den einsamen Menschen mit der Kraft seiner Stimmt niederdrückt.

Vor allem aber schafft Wild mit der Orgel und seinem Ratten-Chor (Julia Berke, Patrick Isermeyer, Amal Keller, Julia Preuß und Teresa Schergaut), mit rhythmisch fein austarierten Sprech- und Gesangsparts eine sinistre Atmosphäre. Requiems, von Verdi und Brahms, bilden den Abgesang auf das „Menschengeschlecht“, wie es bei Grass heißt. Und übertönen das sich durch das Stück ziehende Selbstvergewisserungs-Mantra des letzten Menschen: Alles wird wie früher.

Von Dimo Rieß